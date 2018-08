3 tips om een echte vakantie te kunnen vieren

Hoewel de meeste IT-professionals streven naar een gezonde balans tussen werk en privéleven, hebben velen van ons een probleem om tijdens de vakantie echt lost te komen van het kantoor.

Statistieken wijzen uit dat IT'ers weliswaar steeds minder moeite hebben met werkverplichtingen tijdens de vakantie, maar dat neemt niet weg dat een grote groep van ongeveer 20 procent nog steeds moet bijspringen. Dit zijn een aantal tips om echt met een gerust hart weg te kunnen gaan - en bij het werk weg te blijven.

1. Ga weg in een rustige periode

"Ooit werd ik gebeld toen ik op vakantie in een kajak midden op een meer verkeerde", zegt IT-manager Chris Meyers van accountancy James Moore & Co. "Ook werd ik afgelopen kerst nog lastig gevallen - het WAN werkte niet meer."

Meyers zegt dat hij vaak via e-mail checkt of de boel nog werkt en dat zijn collega's hem een sms of een app'je sturen als de nood aan de man is. Echt loskomen van werk vindt hij moeilijk. "Ik kan me niet heugen wanneer ik voor het laatst twee weken achtereengesloten vakantie had. Het zal meer dan tien jaar geleden zijn geweest."

Meyers tipt peers dat zij het beste kunnen vertrekken als de business langzaam draait. Ga desnoods drie keer één week of bundel vrije dagen met weekenden zodat je toch even op vakantie kunt. Soms gaat hij expres op vakantie naar een locatie met geen mobiele ontvangst om er zeker van te zijn dat hij compleet kan relaxen.

2. Stel een contactprotocol op

Platformarchitect Joe Piazza verkeert in de nadelige omstandigheid dat de zomermaanden van de school en gemeente waarvoor hij werkt, de drukste perioden van het jaar zijn.

"Als ik één of twee weken op vakantie wil, moet dat wel gedurende het schooljaar gebeuren", zegt hij. "Zomer is een lastige periode voor IT'ers die werken voor scholen omdat dit het enige moment is waarop je grote projecten kunt doen en updates doorvoeren zonder dat scholieren hier last van hebben."

Als Piazza er niet is, monitort hij zijn telefoon en e-mail omdat hij bovenop mogelijke issues wil zitten. Hij zegt dat het hem ook rust geeft te weten dat alles vlekkeloos draait.