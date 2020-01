Hoe je als IT-leider het vertrouwen vergroot bij het topmanagement

Het kruispunt van traditionele technologieën en nieuwe 'digitale' oplossingen biedt misschien wel de belangrijkste kans voor mainstream tech-leiders en hun teams dan ooit tevoren.

Hoe kan een CIO of equivalent daarvan het vertrouwen winnen van hun medemanagers om een vitale rol te spelen of zelfs leidend te zijn? Door in eerste instantie te focussen op de fundamenten, de basis te leggen en te onderhouden met regelmatige communicatie die duidelijkheid biedt zonder de complexiteit.

Kosten

Wanneer budgetten vaak worden uitgesplitst naar afdeling en dienst, vervaagt het aantal. Stel deze vast van de duurste tot de minst dure (1 tot 10 of 1 tot 20) en geef commentaar wanneer dit item voor het laatst is beoordeeld of moet worden geëvalueerd (d.w.z. door middel van een activiteit als een onderhandeling met een leverancier).

Neem het totaal aan arbeidskrachten op als een afzonderlijk onderdeel. Wees bereid om over arbeid te praten; de technologie-industrie ondergaat een ongekende verandering, de expertise voor de toekomst zal anders zijn dan nu. De middelen voor een reguliere technologiefunctie zullen naar verwachting afnemen naarmate de automatiseringsmogelijkheden toenemen. Voorkom dat je hiervoor terugschrikt; als het niet gepland is om te worden gedeeld, zal het binnenkort door iemand worden gevraagd dus wees er klaar voor.

Mogelijkheden

Wat zijn het aantal en het percentage mensen dat binnen elk technisch domein werkt? Wat was dat in het afgelopen jaar en wat wordt het volgende jaar? Het aantal mensen dat werkzaam is op het gebied van "infrastructuur" (datacenters, servers, enz.) zou moeten afnemen, en het aantal gebieden in opkomende domeinen (d.w.z. de datawetenschap) zou moeten toenemen. Percentages zijn essentieel voor gebieden met weinig mensen, gebruik zowel cijfers als percentages.

Wat zijn de knelpunten met betrekking tot de middelen? Wat is er aangepakt en wat zal er gebeuren? Hoe gaat het talent binnen de traditionele technologiegebieden over in de vereiste opkomende capaciteit? Veel mensen binnen technologie-organisaties stemmen zich cultureel af op hun organisatie en zijn intellectueel bekwaam; ze worden echter niet begeleid. Een goede mentoring biedt iemand inzicht en mogelijkheden om een grotere bijdrage te leveren.

Geef leiders een mentortraining. Stel hen in staat en stimuleer hen om regelmatig betekenisvolle gesprekken te voeren met getalenteerde mensen in de hele technologiefunctie. Als deze gesprekken eenmaal plaatsvinden, denken mensen over het algemeen meer na en maken ze meer zinvolle keuzes over wat ze willen leren en wat ze vervolgens willen doen. Iemands beslissing is een uitstekende motivator om de verworven vaardigheid te leren en toe te passen.

Kritieke punten

Wat is de lijst van initiatieven (d.w.z. verandering), buiten de diensten die het technologieteam levert (d.w.z. uitvoeren)? Wat zijn de businessprioriteiten en hoe kan het technologieteam een bijdrage leveren? Deze prioriteiten zijn misschien geen projecten; het kunnen items zijn die worden toegevoegd aan de backlog van een agile team.

Vermijd dat je je onmiddellijk vastlegt op deze prioriteiten wanneer ze zich voordoen. Rangschik ze op basis van een reeks criteria en maak dit proces zichtbaar. Deze lijst zal dynamisch zijn, en het zal moeten worden gehandhaafd, deze verantwoordelijkheid zou moeten liggen bij een enkele persoon of een kleine groep. Het risico in dit proces is dat de dingen langzamer gaan om uiteindelijk sneller te gaan, waardoor sommige activiteiten mogelijk worden stopgezet. Overweeg voordat u iets stopt:

Het versnellen van zaken die voor tweederde voltooid zijn; neem de benadering aan van een luchtverkeersleider die het luchtruim vrijmaakt.

Integreer initiatieven; vaak is er een vergelijkbaar verzoek vanuit verschillende gebieden. Voor items die moeten worden gestopt, communiceer openlijk het beoordelingsproces en de lijst van de meer kritische initiatieven.

Communicatie

Transparantie bouwt vertrouwen en vervolgens empathie op. CIO's vermijden het zoeken naar begrip en empathie wanneer er geen transparantie is, omdat dit een geloofwaardigheidsmoordenaar zou kunnen zijn! Wat wordt er op dit moment door jouw technologieteam zichtbaar gemaakt voor de bredere organisatie?

Is deze informatie zes lettertype-items in een Excel-spreadsheet die de beschikbaarheid aantonen? Wordt er commentaar aangeboden? Is deze informatie gemakkelijk toegankelijk? Hoe regelmatig wordt deze informatie gedeeld? Sluit deze informatie aan bij andere functies, zoals Finance en Human Resources? Rapporteert jij bij wijze van uitzondering?

Begin, naast de operationele gegevens die algemeen beschikbaar zijn binnen een technologiefunctie, regelmatig informatie te delen over kosten, mogelijkheden en kritiekpunten met commentaar. Wees open en wees bereid om over alles te praten - wat goed en minder goed is gegaan. Door de tijd te nemen om commentaar te geven op de cijfers, de lopende acties en de verwachte resultaten, is er transparantie en de mogelijkheid tot begrip.