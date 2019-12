7 vragen die je moet stellen voordat je een baan aanvaardt

IT-leiders die op zoek zijn naar een nieuwe baan moeten bereid zijn om veel vragen te beantwoorden over verschillende technologische, zakelijke en persoonlijke onderwerpen. Toch is het altijd een goed idee om voor het einde van een sollicitatiegesprek een paar doorslaggevende vragen te stellen aan de mensen aan de andere kant van de tafel. Immers, aangezien de potentiële werkgever ervoor wil zorgen dat je in staat bent om professioneel en productief te presteren, riskeer je niets minder dan je reputatie en toekomstige carrièrepad op basis van de afspraken die je tijdens het sollicitatiegesprek hebt gemaakt.

Hier zijn 7 zorgvuldig opgestelde vragen die je moet overwegen voordat je een nieuwe IT-leiderschapsrol accepteert.

1. Zal ik een IT-afdeling leiden die een gelijkwaardige partner is met de business en die helpt bij het stimuleren van innovatie en inkomsten?

Ondernemingen die IT niet opnemen in de planning en andere bedrijfsgerichte activiteiten zien de afdeling over het algemeen als een kostenpost die weinig meer is dan een noodzakelijke aanslag op de middelen. Dergelijke organisaties zijn doorgaans minder bereid om IT de tijd en het budget te geven die nodig zijn voor exploratie en innovatie, vindt Matt Mead, CTO van technologieadviesbureau SPR.

"Het is belangrijk om bij een organisatie te zijn waar IT wordt gezien als een kritisch onderdeel van de business", legt hij uit. "Je zult er persoonlijk en professioneel voordeel uit halen, omdat de organisatie jou en jouw afdeling meer waarde zal toekennen."

2. Wat zijn de eigenschappen die je het meest waardeert in jullie vorige CIO?

Het kan een veelzeggend teken zijn - een rode vlag - als de andere kant van de tafel moeite heeft om te definiëren wat hij of zij het leukst of beste vond aan de laatste IT-chef van hun onderneming.

"Ze hebben misschien terecht nooit met een gekwalificeerde CIO gewerkt, maar er moet een bepaald niveau van realistische verwachtingen zijn," zegt Joe Olson, vice-president van de executive search firma voor technologie en financiële praktijken ON Partners.

Als zij eenvoudigweg een reeks flauwe CIO-attributen, zoals "betrouwbaarheid", "kennis" en "zuinigheid" naar voren brengen terwijl meer opvallende kenmerken zoals "leiderschap" en "innovatie" worden weggelaten, kan dit een aanwijzing zijn dat de organisatie weerstand heeft tegen verandering en hun CIO als weinig meer dan een IT-beheerder beschouwt.

"Elke CIO zal pleitbezorgers binnen de bredere organisatie nodig hebben om uiteindelijk succesvol te zijn," zegt Olson. "Deze vraag is een geweldige manier om die vooroordelen naar boven te brengen."

3. Hoe definieer je het succes van de IT-afdeling op lange termijn en welke methoden gebruiken jullie om de algemene prestaties te meten?

Deze vraag is bedoeld om je te helpen de visie van de onderneming op IT te begrijpen en de rol van de afdeling bij het bijdragen aan zakelijk succes. Het antwoord geeft ook inzicht in de doelen die de nieuwe CIO naar verwachting zal bereiken.

"Door hier te peilen kun je ontdekken wat hun prioriteiten zijn in uitgavenoptimalisatie, verfrissend teamtalent, het aansturen van strategische verandering en het bepalen hoe goed alles overeenkomt met de vaardigheden en interesses die je meebrengt", zegt Art Hu, senior vicepresident en wereldwijde CIO van Lenovo. "Als het bedrijf ambitieus is, moet het in staat zijn om de algemene bedrijfsstrategie duidelijk te verwoorden en deze vervolgens te koppelen aan wat je als inkomende CIO kunt leveren."

Shayne Sherman, CEO van de IT-ondersteuningsdienst TechLoris, is van mening dat deze vraag je ook zal helpen om te bepalen hoe hoog de onderneming haar CIO waardeert. "Terwijl sommige werkgevers je misschien zien als de technologische leider, zien anderen je misschien gewoon als het hoofd van de IT", merkt hij op. "Kijk wat de verwachtingen van het bedrijf zijn en of ze overeenstemmen met wat je in gedachten hebt."

4. Hoe weet je over een paar jaar dat ik een succesvolle CIO ben?

Je kunt deze vraag gebruiken om het type CIO te onthullen waar de organisatie naar op zoek is. De verwachtingen van de onderneming zijn zo divers als de persoonlijkheden van de CIO-kandidaat, observeert Mikhail Papovsky, CEO van Abraic, een IT-managementadviesbureau. "Als de organisatie probeert een strak IT-schip te runnen en je bent een sobere CIO, dan is het een geweldige match", zegt Papovsky. "Als je een strategische denker bent en de organisatie probeert haar huidige technologie te stabiliseren, ben je verdoemd."

5. Wat is de omvang van het IT-budget van de organisatie?

Dit is een potentieel gevoelige, maar kritische vraag. "Zorg ervoor dat ze je de afdeling niet met een dollar per dag laten leiden", waarschuwt Jon Hill, CEO en voorzitter van het energie-industrie managementadviesbureau The Energists. "Je hebt mensen en middelen nodig om de afdeling draaiende te houden, dus je hebt het recht om de budgetgrootte te weten voordat je je inzet voor de functie."

Als huidige of aspirant-CIO heb je waarschijnlijk al een algemeen idee van hoeveel geld er nodig is om een specifiek type IT-afdeling te runnen. Pas deze kennis toe op de functie waarvoor je gaat.

"Je moet kijken naar de grootte van de organisatie en de cijfers bekijken om te zien of ze kloppen", zegt Hill. "Dat zal een enorme impact hebben op je effectiviteit en je geluk."

Als je aarzelt om deze vraag te stellen, adviseert Hill om te discussiëren over het soort uitdagingen waar de afdeling op dit moment voor staat. "Vaak zal dit leiden tot een discussie over de budgettaire grenzen," merkt hij op. "Dan kan je de geldvraag eruit loskoppelen door zoiets te zeggen als. "Als je het niet erg vindt dat ik het vraag, met wat voor soort budget zou ik dan werken?"

6. Hoe zou je de visie en cultuur van jullie organisatie definiëren?

De kans is groot dat je jouw due diligence al hebt gedaan door alles te leren over jouw potentiële toekomstige werkgever, inclusief de focus, de financiële status en de concurrentiepositie. Je wilt ook verder valideren wat je hebt ontdekt door te vragen de fundamentele visie en cultuur van de onderneming te beschrijven.

"Ik stel voor om vragen te stellen over grote programma's en hoe de organisatie zichzelf heeft gestructureerd om deze programma's te realiseren", zegt Carlos Sanchez, CIO van SUEZ Water Technologies & Solutions, een waterbehandelings- en -verwijderingsbedrijf. "Vraag ook hoe operaties, financiën en systemen samenwerken om succes te boeken."

Het is ook belangrijk om vragen te stellen die je helpen om te bepalen of de visie en cultuur van de onderneming overeenkomen met je eigen persoonlijke overtuigingen en doelen.

"Uiteindelijk is de visie en cultuur wat je aantrekt in een bedrijf", merkt Sanchez op. "Succes is een bijproduct van iets wat je leuk vindt - passie voor wat je doet."

7. Hoeveel macht zal ik hebben om veranderingen door te voeren, en zullen jullie mijn beslissingen altijd steunen?

Als een C-level executive die de controle over een essentiële bedrijfsafdeling op zich neemt, wordt er over het algemeen van uitgegaan dat je nieuwe en bijgewerkte IT-visies en -praktijken zult invoeren. Toch kunnen sommige leiders uit de business in de verleiding komen om jouw beslissingen te heroverwegen, waardoor jouw vermogen om van IT een kracht voor duurzame bedrijfsgroei te maken, wordt uitgehold. Om de kans te minimaliseren dat jouw IT-strategie wordt gedwarsboomd door een bemoeizuchtige CEO, COO, bestuurslid of wie dan ook, is het belangrijk om een vaste toezegging te krijgen dat jouw IT-beslissingen zullen worden gerespecteerd.

Veel CIO's zullen simpelweg weigeren om zich aan te sluiten bij een organisatie die hen geen onbetwiste controle over hun afdeling geeft. Het bevorderen van zwak IT-leiderschap is ook een teken dat het management de essentiële waarde van de afdeling niet respecteert. "Mijn voorkeur gaat uit naar een bedrijf waar IT als essentieel wordt beschouwd voor het product en het bestaan van het bedrijf", zegt Mead. "De bedrijven die dit idee omarmen, kunnen zich het best onderscheiden van de concurrentie."

De vraag om niet te vragen

Informeer niet naar het salaris of eventuele bonussen. "Als je samen aan de tafel zit, zullen ze inschatten wat je aan waarde kunt toevoegen aan de organisatie," merkt Sanchez op. Net zoals jij je onderzoek hebt gedaan en je salarisverwachtingen hebt vastgesteld, zal het management van de onderneming over het algemeen ook weten wat het van plan is je te bieden.

"Tenzij de andere kant je er eerst naar vraagt, zou ik het niet ter sprake brengen," adviseert Hill. "Er zal tijd zijn om dat later te bespreken, nadat je een aanbod hebt ontvangen."