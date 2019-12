Haal je certificaten en bouw aan je carrière

IIBA, het internationale instituut voor bedrijfsanalyse dat ook een Nederlandse chapter heeft, is een van de leiders in de markt op het gebied van certificeringen in BA. Hun certificeringsniveau strekt zich uit van instapcertificaten voor de bewustwording van business-analyseconcepten tot professionele dieptekennis die jaren van expertise vereisen in specifieke onderwerpen die van belang zijn voor het vak van business analist. IIBA heeft onlangs hun Business Analysis Salary Survey Report 2019 gepubliceerd, waarin onder meer de waarde van certificering wordt omschreven voor je carrière.

Uit de praktijk blijkt dat certificering niet alleen de veel gewilde salarisverhogingen met zich meebrengt, maar ook meer mogelijkheden biedt voor promoties, meer voldoening op het werk en een algemeen toegenomen vertrouwen in het werk dat je doet. Niet alleen heb je een standaard om jezelf aan te houden, maar je beschikt ook over een referentie en validatie om ervoor te zorgen dat je waarde toevoegende activiteiten in jouw dagelijkse werk voltooit. Ook hier is de business analist vaak een van de meest waardevolle functies in een organisatie, omdat hij geen eigenaar is van eindproducten, maar teams wil helpen om consequent kwalitatieve en kwantitatieve waarde te leveren aan hun organisaties.

Maar natuurlijk moeten we ook eens kijken naar wat certificeringen betekenen voor de salarissen, want ook hier geldt dat business analisten zich zorgen maken over ROI. Het IIBA-salarisonderzoek liet interessante positieve cijfers zien over de waarde van certificering:

Minstens één BA-certificering: resulteert in 11% meer salaris

CBAP Certificatiehouders ( professionele ervaring): resulteert in 19% meer salaris

AAC Certificatiehouders (agile analyse): resulteert in 12% meer salaris

CCBA Certificatiehouders (competentieniveau): resulteert in een 2% hoger salaris

Geen BA-certificering: resulteert in 6% minder salaris dan de certificaathouders.

Omdat het rapport in detail gaat over het gemiddelde salaris per geslacht en land en regio, bedroeg het gerapporteerde gemiddelde wereldwijde salaris ongeveer 73.632 dollar. Als je nadenkt over de rol die business analisten spelen in organisaties en de taken waarmee ze zijn belast, die bijdragen aan het leveren van miljoenen (of zelfs miljarden) dollars aan business waarde, het verhogen van inkomsten, het waarborgen van de naleving van wettelijke wetten (die op zich al miljoenen dollars kunnen besparen) - dan is het salaris van een business analist een kleine prijs om te betalen voor een enorm rendement op de investering (ROI)!

Dus wanneer jouw hardwerkende analist naar je toekomt voor ondersteuning voor IIBA lidmaatschaps- en certificeringskosten die minder dan 700 dollar kosten en een fractie daarvan om de kennis te onderhouden, moeten wij als leiders en managers onze eigen analyse doen en de ROI zien voor de organisatie. En als jouw organisatie niet wil betalen voor je certificeringen, denk er dan aan dat IIBA (2019) in hun BA Lens-artikel heeft laten zien dat in 2018 een investering van 300 dollar in training zou kunnen leiden tot een verhoogd verdienpotentieel van 5.300 dollar voor ECBA certificaathouders. Verbazingwekkend voor een instapmodel dat geen ervaring vereist! En natuurlijk ziet iedereen de ROI op die investering!

Wanneer een persoon solliciteert naar een bepaalde functie, maakt het hebben van certificeringsvereisten een snelle en onpartijdige beoordeling mogelijk van kandidaten die wel en niet in het bezit zijn van de vereiste certificeringen. Nogmaals, deze gestandaardiseerde certificeringen bieden niet alleen het beroep, maar hele sectoren met gedefinieerde verwachtingen van wat de rol kan bieden. En zoals elke goede analist zou zien, helpt het hebben van meer objectieve criteria om elk aspect van het werk te beoordelen en te evalueren, inclusief individuen, om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

De certificeringen die vandaag de dag beschikbaar zijn voor diegenen die geïnteresseerd zijn in business analyse blijven zowel diegenen ondersteunen die in een business analyse-rol zitten of willen zitten als diegenen die eenvoudigweg hun vaardigheden op het gebied van analysetechnieken en -praktijken oefenen en uitbreiden. Gecertificeerden zijn tegenwoordig op veel praktijkgebieden actief, zoals projectmanagement, procesverbetering, veranderingsmanagement en technische analyse. Business analisten melden dat naarmate ze groeien in dit waardevolle beroep, de vaardigheden, en niet alleen de technieken en taken, steeds belangrijker worden. Vaardigheden die van cruciaal belang zijn voor het succes als analist en die vooral te zien zijn bij midden tot senior analisten:

Harde vaardigheden

Probleemoplossing

Kritisch denken

Besluitvorming

Klantervaring

Verhalen van gebruikers

Veranderingsmanagement

Behendige mentaliteit

Onderhandelingsvaardigheden

Ontwerp denken

Zachte vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Creatief denken

Organisatorische vaardigheden

Leiderschap

Emotionele intelligentie

Verhalen vertellen

En terwijl de instapcertificering (ECBA) over het algemeen gericht is op de kennis van de taken en technieken van een business analist, is het CBAP-examen (Professional Level Certification) gericht op het integreren van zoveel van de bovenstaande vaardigheden als je situaties analyseert en jouw analysevaardigheden toepast op verschillende scenario's. Daarom wordt de waarde van de certificering meer dan een ander acroniem aan het einde van jouw naam - het geeft je het krediet dat je je kan aanpassen en de vaardigheden kan gebruiken in een wereld van verschillende scenario's, aangezien dit de standaardcriteria zijn die als onderdeel van de certificering zijn vastgesteld.

Hoewel de focus hier ligt op IIBA's certificeringen, mag het belang van vaardigheden niet over het hoofd worden gezien, aangezien er veel trainingsleveranciers en academische certificeringsprogramma's zijn die gelegenheid bieden om te oefenen en jouw vaardigheden aan te scherpen voor betere bedrijfsresultaten. Business analisten en iedereen die teams helpt om grote veranderingsinspanningen te leveren, moeten altijd op zoek zijn naar meer informatie en hun vaardigheden scherp te houden, een belangrijk kenmerk van succesvolle analisten.

Om je werkgever te bewegen te investeren in jou, is het zaak duidelijk te maken wat de waarde van certificering is voor de organisatie. Bouw dus aan een solide business case. Het zou genoeg moeten zijn om jouw werkgever duidelijk te maken waarom zij jou in ieder geval moeten compenseren voor minimaal het afleggen van het certificeringsexamen. Door daarvoor te slagen heb je bewijs dat je de competenties hebt om bijvoorbeeld een transformationeel team te leiden.

Bovendien zal het je helpen om je te onderscheiden, niet alleen door het bereiken van de certificering, maar ook in het tonen van jouw inzet en passie voor je carrière, want het halen van certificeringen vereist wel enige tijd en toewijding.