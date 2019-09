Danielle Lambo bij Adecco benoemd als Directeur Transformatie en IT

In haar nieuwe rol is Lambo verantwoordelijk voor strategisch programmamanagement en IT. Lambo neemt naast de nodige veranderkennis ook uitgebreide strategische en IT ervaring mee.

De Adecco Group Nederland wil zijn digitale positie verder versterken bij bedrijven, de overheid en andere organisaties in de zakelijke markt. Met deze benoeming en inrichting wil de Adecco Group de kracht van IT en Transformatie nog meer bundelen om zodoende nog meer invulling te geven aan haar Grow Together-doelstellingen.

Strategisch voordeel

Als Directeur Transformatie en IT van de Adecco Group Nederland is de 43-jarige Lambo verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitrol van de integrale digitale strategie, alsmede het succesvol opleveren van strategische projecten. Haar focus ligt daarbij op het uitbouwen van het gebruikersgemak en het verder versterken van de (digitale) HR-dienstverlening. Het samenbrengen van de afdelingen IT en TO moet Adecco als organisatie effectiever maken en daarmee een strategisch voordeel opleveren.