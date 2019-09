Hoe je je verdedigt tegen verbale aanvallen

CIO's krijgen vaak te maken met politieke aanvallen van (interne) stakeholders, die ze als een gemakkelijk doelwit zien wanneer IT-initiatieven fout gaan, ook al is het niet hun schuld. Velen geven IT ten onrechte de schuld van hun eigen falen wanneer het hen uitkomt, of wanneer ze de complexiteit en realiteit van de technologie gewoonweg verkeerd begrijpen.

Helaas reageren veel tech-leiders vanuit een positie als dienstverlener en proberen ze de boel te sussen, wat in de toekomst onbedoeld tot nieuwe verbale aanvallen kan leiden. Na verloop van tijd kan het onvermogen van een CIO om aanhoudende aanvallen aan te pakken de relaties met collega's en hun eigen positie in de onderneming schaden.

Diplomatie zou de kunst zijn om met een 'stekelvarken' om te gaan zonder de stekels te verstoren. Verschillende studies tonen aan dat "stekelvarkens" - en de organisatiepolitiek - in de meeste organisaties een belangrijke rol spelen. Word een politiek slimme leider en verbale diplomaat, bekwaam in het verdedigen tegen verbale aanvallen en het veranderen van de perceptie van bedrijven.

Dit betekent dat je jezelf op de juiste manier en met vaardigheid moet verdedigen, vooral tegen een agressieve tegenstander die misschien krachtiger is dan jij. Het is de kunst om jezelf en IT vakkundig te verdedigen zonder dat je er defensief of agressief uitziet.

Word een verbale diplomaat

CIO's moeten de kunst van het omgaan met ongerechtvaardigde verbale aanvallen onder de knie krijgen om de reputatie van de IT-afdeling als meer dan een dienstverlener die wacht om de schuld te krijgen, vast te stellen of te behouden.

Mondelinge aanvallen kunnen privé plaatsvinden of in de vorm van een openbare hinderlaag in een vergadering of via e-mail, waarbij je niet of nauwelijks de aanval ziet aankomen. CIO's die niet over de middelen beschikken om met een hinderlaagsituatie om te gaan, reageren vaak emotioneel en sluiten zich af, verliezen de controle over hun humeur of geven gewoon toe om de situatie te kalmeren en verdere conflicten en schaamte te vermijden. Hoewel het begrijpelijk is, is geen van deze opties nuttig.

Leer de tekenen van ongepaste politieke aanvallen te herkennen terwijl ze plaatsvinden en maak de aanvallers onschadelijk in plaats van te sussen. Begin met het identificeren van de plaats waar een verbale aanval begint - of een collega valt ineens aan, of CIO's beginnen een gesprek dat volgens hen onschuldig zal zijn en plotseling worden ze aangevallen.

Vervolgens concentreer je je op de gewenste eindresultaten. In het bijzonder het constructief oplossen van de directe aanval en discussie, het overtuigen van anderen en het optimaliseren van de langetermijnrelatie tussen de deelnemers. Elke politieke aanval moet eindigen met het bereiken van deze resultaten.

Er zijn een aantal technieken die je kunnen helpen om aanvallen diplomatiek af te weren en de discussies in een positievere richting te sturen.

1. Ontmantellen

Werk er altijd aan verbale escalaties te voorkomen. Deze doen zich voor wanneer jij of jouw collega (of beide) zich niet meer rationeel kunnen gedragen en resulteren meestal in aanzienlijke bijkomende schade voor alle deelnemers.

Soms is wat we niet zeggen even belangrijk als wat we wel zeggen. Een enkel misplaatst woord kan onbedoeld een crisis en escalatie veroorzaken. Door een paar belangrijke triggers te vermijden, kan je onbedoelde escalaties sterk verminderen.

Of de aanval nu opzettelijk of spontaan plaatsvindt, het stellen van specifieke vragen aan het begin van het gesprek kan je helpen om tijd te winnen, kritieke informatie te verzamelen en te beslissen wat je vervolgens moet doen. Vervolgens kan je je bezighouden met het oplossen van problemen of een betere tijd en plaats kiezen.

Het is ook belangrijk om de situatie actief te kalmeren, zodat jij en jouw collega open kunnen staan voor elkaars standpunten. Voltooi dit door jouw eigen onrust te beheersen en deze te helpen verminderen.

2. Synchroniseren

Idealiter willen CIO's in sync zijn met collega's en de relatie optimaliseren. Een van de meest effectieve technieken is echte empathie of erkenning. Geagiteerde collega's zullen meer geagiteerd raken als hun sentiment of emotie niet wordt erkend.

Het tegendeel van mensen te vertellen dat ze 'fout' zijn, is hen te vertellen dat ze 'goed' zijn over iets. Dit is niet hetzelfde als het nemen van de schuld, maar het is het valideren van een deel van de beschuldiging van de aanvaller, hoe klein ook. Dit ontwapent de aanval en voorkomt verdere escalatie.

Als je de situatie eenmaal hebt gedeëscaleerd, breng dan de discussie op een productiever spoor. Heroriëntatietechnieken helpen de discussie op een constructieve manier onder controle te houden en naar een gezamenlijk resultaat te sturen.

Na het succesvol omleiden van collega's van de aanvalsmodus naar een constructieve lijn van de discussie, stemmen ze zich op elkaar af en zoeken ze samen naar een oplossing.

3. Neutraliseren

Ondanks jouw inspanningen is het misschien niet mogelijk om op een volledig positieve manier te deëscaleren en te synchroniseren.

Aanvallers kunnen bijbedoelingen hebben die sterker zijn dan hun verlangen om een redelijke oplossing te vinden. In sommige gevallen vinden ze jou of IT gewoonweg niet aardig, of iets in hun verleden maakt het moeilijk om het probleem constructief op te lossen. Misschien heb je weinig andere keuze dan ze te neutraliseren.

Macht is een legitiem instrument van diplomatie. Je moet bereid zijn om aanzienlijke macht te gebruiken en de risico's te nemen die daarmee gepaard gaan. Beoordeel de waarde van het sturen van een boodschap tegenover de potentiële nevenschade van het neutraliseren van een collega.

Neutraliseer nooit een collega zonder de intentie en een plan om hem te herstellen. Anders zullen jouw inspanningen wraakzuchtig of kleinzielig overkomen en jouw relatie met hen - en je reputatie - schaden.

4. Optimaliseren

Er is een speciale band tussen twee individuen die zich samen erdoorheen hebben gevochten en gewerkt. Misschien moet men genoeg geven om de kwestie of de andere persoon om een gevecht aan te gaan.

Optimaliseer zowel succesvolle resultaten als je relaties door te beschikken over korte termijn technieken die passen bij jouw persoonlijkheid en leiderschapsstijl en die altijd zijn in te zetten. Dit helpt bij het ontwikkelen van jouw reputatie als een sterke leider met eigen meningen en posities en voor het oplossen van conflicten op een productieve manier. Je verdient meer vertrouwen van andere leidinggevenden, collega's en hun teams.

Het belangrijkste is dat je de kracht en het vermogen zult hebben om jezelf te verdedigen, wat toekomstige politieke aanvallen zal verminderen en voorkomen.

Cathleen Blanton en Tina Nunno zijn vicepresident en analisten bij Gartner.