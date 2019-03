Je bent net manager geworden. Wat nu?

Na het schrijven over een tiental moeilijkheden die je zou kunnen tegenkomen in je eerste serieuze baan, kreeg ik een paar verzoeken om te schrijven over hoe het is om te groeien in managementrol.

De overstap van een individuele medewerker functie naar een leidinggevende functie is gegarandeerd een geweldige stap en het staat garant voor een moeilijk eerste jaar. Als nieuwe manager moet je meestal een soort toezicht houden op het werk dat je eerst zelf hebt gedaan, maar nu door anderen moet laten doen. Dit vereist een andere manier van denken en een mentaliteitsverandering. Uw nieuwe verantwoordelijkheden bieden een ondersteunende factor - nu voor zowel uw team als voor de rest van de organisatie.

Hoe zou je de essentie van het zijn van een manager kunnen beschrijven?

Het belangrijkste doel van managers is om anderen te beïnvloeden, zodat ze iets bereiken, samen of alleen. In 3 woorden: "Get Things Done". Dat is het gewenste resultaat. Zo simpel is het.

Wat doet een goede manager eigenlijk en hoe word ik eentje?

Ik neem hier aan dat je net promotie hebt gemaakt om een ​​bestaand team te managen, dat min of meer al functioneert. Ik heb de managementtaken verdeeld in zes gebieden. Als je een team moet (her)bouwen, zijn extra stappen nodig, daar kom ik in een ander artikel op terug. Laten we ons concentreren op wat managers nou eigenlijk moeten doen.

Leid - jij gaat eerst. Stel doelen en prioriteiten. Wees proactief. Wees de gids. Zorg voor levering. Of het nu gaat om individuen die individuele doelen behalen, of om een ​​groepsdoelstelling. Jij communiceert met mensen om dingen te laten gebeuren - door ze te inspireren, niet door tegen ze te schreeuwen. Je kunt niet alleen bazig zijn of refereren aan je rang of op je autoriteit wijzen. Dat zal NOOIT werken. Wees empathisch tot het maximum. Probeer echt de andere persoon te begrijpen, wat drijft ze?

Ontwikkel je team. Misschien wel het meest lonende aspect van een manager zijn: je werknemers ontwikkelen. Hoe? Ontwikkel in essentie hun carrière, of vaardigheden en competenties, of verbeter de kwaliteit van het werk waar ze mee belast zijn. Dit doe je bijvoorbeeld door feedback te geven over hun prestaties - vaak, periodiek. Niet neerbuigend of met een verkeerde/juiste zwart/witte score, maar met aanmoediging en motivatie.

Succesvol leiding geven en projecten voltooien . Projectmanagement is een specifieke vorm van management. Er is een groot coördinatie-element dat je moet beheersen. Je managet mensen indirect, of je moet leeftijdgenoten beïnvloeden om samen iets te bereiken. Ook mensen die niet direct aan jou rapporteren. Dat is best lastig maar een uitstekende leerschool.

Ondersteuning of buy-in. Een manager moet zich richten op dingen die worden gedefinieerd, verplicht gesteld of goedgekeurd door de organisatie. Hoe? Je moet ervoor zorgen dat het bedrijf akkoord gaat met jouw richting en dat het je de benodigde goedkeuring en middelen geeft. Verwijder obstakels, verkrijg overeenstemming.

Recruiting. Ja - aannemen en ontslaan. Waarschijnlijk de moeilijkste managementtaak. Het gaat erom een ​​team op te bouwen door de juiste mensen te werven in een werkende combinatie en uiteindelijk mensen die niet goed samenwerken los te laten. Je hebt een vrij hoog niveau van passie en empathie nodig om een ​​echt goede vertrouwde en gerespecteerde manager te zijn. Maar zowel aannemen als ontslaan zijn objectieve vaardigheden die je kunt leren. Werven betekent interviewen, waarbij wordt gecontroleerd of kandidaten blijk geven van persoonlijkheid en het vermogen hebben om het werk te doen. Dat is een belangrijke vaardigheid om te beheersen.

Waarderen, valideren. Geef oprechte complimenten, onmiddellijk wanneer ze verschuldigd zijn. Validatie van de prestaties van mensen. Vier het met ze. Laat mensen zich goed voelen over zichzelf, over het belang dat ze hebben voor de organisatie en voor jou. Neem de tijd voor je mensen. Bescherm ze, kom voor ze op. Vertel hen waar je denkt dat ze goed in zijn. Coach hen op die talenten. Probeer een vis niet te leren in een boom te klimmen, die wordt nooit gelukkig.

Verdien respect, gevolgd door vertrouwen. Blijf positief, eerlijk en humoristisch, benaderbaar en behulpzaam, herken verschillen tussen mensen zonder te oordelen. Gedraag je op een manier die respect opwekt. Als je niet weet wat dat betekent: denk aan dingen die mensen hebben gedaan waardoor je ze niet respecteerde en dat alles moet je vermijden. Zorg dat je dus niet luid, emotioneel, gemeen of grof bent. Speel geen vriendjespolitiek. Luister aandachtig en vat samen. Wees eerlijk en oprecht, wees standvastig, streng maar rechtvaardig. Leid door het voorbeeld te stellen, niet door vanaf de kant wat te roepen.

OK - klinkt allemaal geweldig. Maar waar moet ik in slagen om een ​​geweldige manager te worden? Hoe weet ik of dit iets voor mij is?

Beantwoord de volgende tien vragen om daar achter te komen.

Vind ik het leuk om met mensen om te gaan en voel ik me comfortabel bij het spreken in het openbaar?

Ben ik in staat om anderen te motiveren?

Ben ik resultaatgericht, in staat om succes of resultaten te meten en ben ik goed georganiseerd?

Kan ik goed en slecht nieuws net zo goed overbrengen? Deel ik gemakkelijk een visie?

Kan ik overzicht houden in plaats van verdwaald raken in details?

Kan ik een groot, vaag, slepend probleem klein maken door het tot de essentie te koken en het snel op te lossen?

Heb ik de belangen van de ander in mijn hart en ben ik benaderbaar?

Heb ik (volgens uzelf of anderen) tekenen van leiderschap en delegatie vaardigheden getoond, in mijn huidige rol of zelfs vroeger op school of in de sport?

Kan ik tijdig beslissingen nemen en harde afwegingen maken?

Hoe zitten goede managers in elkaar? Hoe kijken ze naar dingen?

Op een hoog abstractieniveau: managers, zelfs interculturele of externe managers of projectmanagers, zijn bezig met het letten op waarde, invloedscirkels en doelstellingen. Ze richten zich op het beheren van werk en het onderhouden van dingen. Managers richten zich meestal op systemen, regels en structuur en ze vertrouwen op controle. Je kunt een taak delegeren, maar je moet de verantwoordelijkheid houden - wat essentieel is voor controle. Delegeren komt met controleren. Dat moet je liggen.

Voorkom misverstanden. Alle doelen van uw teamleden rollen op in uw doelen. Er kan geen tegenstelling zijn, dit zou het team (en jou) snel laten mislukken. Teamleden moeten weten wat hun doelen zijn - voor zichzelf en voor de anderen. Hoewel het niet gemakkelijk te administreren is, vooral als je team verspreid is over meerdere landen of culturen, er zijn genoeg (digitale) hulpmiddelen die helpen. Het documenteren van gesprekken, acties en verwachtingen is erg belangrijk. Maak uzelf en anderen iets duidelijk over de basis van prioriteiten: eerst de organisatie, dan het team, dan uzelf.

Tough love

Er is een uitdrukking die beschrijft hoe ouders moeilijke keuzes maken in het belang van een kind: Tough Love . Milliken beschreef het als: "Het kan me niet schelen hoe je je hierdoor voelt, je mag mij haten, maar ik hou van je, en ik doe dit omdat ik van je hou." Tim Hawkes heeft "Tough Love" omschreven als " principes gaan voor populariteit ". Je moet dat dus zien als het mogelijk maken dat degenen waar je van houdt, leren door te falen. Dit is 100 procent van toepassing op het management.

Aardig zijn

Het is een vergissing om te veronderstellen dat een manager afstandelijk moet zijn, niet populair, en dat persoonlijke vriendschap slecht is voor het teammoraal. We zijn niet meer in de middeleeuwen. Modern management gaat over empowerment, waardoor uw team een ​​sfeer van autonomie, verantwoordelijkheid, eigendom en acceptatie van de doelen en status-quo creëert. Om dat te bereiken is behulpzaam zijn op een bepaald niveau gewenst. Mensen haten het om voor een baas te werken die ze niet leuk vinden. Het is de nummer 1 reden waarom ze een baan verlaten. Wees dus geen klootzak.

Geef jouw team de ruimte om fouten te maken en probeer hen te helpen deze te corrigeren - op een respectvolle en vriendelijke manier. Geen schaamte nodig. Bespreek prestatie problemen in een 1 op 1-situatie.

Betekent dit dat het team (jouw ex-peers) nog steeds met je willen borrelen op vrijdag? Misschien niet, omdat je nu de baas bent en de dingen zijn nu dus veranderd. En dat kan je jammer vinden, en dat is OK. Maar je zou moeten proberen iedereen op een persoonlijk niveau te leren kennen, zonder borrels misschien, en dat zo te houden. Het tonen van interesse moet op een natuurlijke manier gebeuren, ook word je geacht de persoonlijke verhalen te onthouden. Het is een empathisch iets. Moeilijk aan te leren als het niet vanzelf komt.

One more thing. Kan je een liefdesrelatie hebben met iemand in je team? Kort antwoord: nee. "Het bloed kruipt" is geen excuus. Leidt alleen maar tot ellende.