Je eerste serieuze baan en het is moeilijk. Wat nu? Tien tips.

De laatste tijd heb ik bij NETGEAR veel gesproken met, noem ze maar, 'de nieuwe generatie'. Mensen die indirect aan mij rapporteren en mensen voor wie ik mentor ben (ik ben mentor-vrijwilliger voor Everwise). Ze zijn begin twintig tot begin dertig en ze hebben een aantal dingen gemeen. En ik bedoel helemaal niet die millennial-clichés.

Deze mensen zijn allemaal slim, gedreven, gepassioneerd en vertonen geen van de gedragsproblemen die vaak in verband worden gebracht met die leeftijdsgroep. Ik heb al eens een Linkedin-blog geschreven over hoeveel ik die generalisatieflauwekul afwijs, maar daar gaat het hier niet om.

Toen ik sommige van hen begeleidde of met anderen sprak, merkte ik dat ze allemaal te maken hebben met een cluster van soortgelijke vragen en onzekerheden. Er zijn een aantal elementen van een ietwat laag zelfvertrouwen, problemen met zelfmotivatie of twijfels over het doel of de eigen vaardigheden. Nogmaals, deze mensen zijn allemaal hoog opgeleid en zeker gekwalificeerd voor de banen die ze recentelijk zijn begonnen. Meestal is het een flinke stap voorwaarts, en meestal maakt deze baan deel uit van de droom die ze nastreven. Meer dan de helft van hen zijn migranten of vrouwen. Wat ze moeten doormaken in vergelijking met de lokale mannen is een stuk moeilijker, dat besef ik, maar gemiddeld lijken ze te maken te hebben met dezelfde dingen, tenminste in de technische sector in Silicon Valley. Uit deze gesprekken heb ik enkele dingen samengevat. Over wat je moet doen als je het gevoel hebt dat je vastzit. Of over dingen gedaan krijgen, je goed voelen over je prestaties en gelukkig zijn in je nieuwe fase in het leven.

Kan ik dit doen? Is dit voor mij? Het is moeilijker dan ik dacht. Ik denk dat ik niet vooruitkom!

Je zult waarschijnlijk twijfels hebben over de juiste rol - het is allemaal nieuw. Laten we nu aannemen dat je huidige positie ongeveer past bij jouw achtergrond, jouw CV en ervaring. Rationeel zijn we OK hier, toch? Dus - wat is dan hier de disconnect? Een veel voorkomend probleem dat ik zie, is dat je alles wilt en dat je het nu wilt.

Je hebt de zoete smaak van succes geproefd en je wilt meer. Je bent misschien een beetje geobsedeerd geraakt door titels en salarissen en de corporate ladder. Je hebt jezelf jarenlang gezegd dat je gaat slagen. "Ik ben een slimme en succesvolle vrouw, ik kan niet falen. Mijn familie, mijn vrienden rekenen allemaal op mij. Ze verwachten dat ik dit zal bereiken en ik ook", vertelde een jonge Iraanse vrouw me over de druk die ze voelt. We hebben het hier over iemand met 3 universitaire titels.

Een andere 30-jarige begon net haar eigen bedrijf en zei dat ze in haar eerste jaar een half miljoen dollar aan diensten wilde verkopen, door om de week een deal te sluiten. Een paar maanden later lijkt dat bedrag onhaalbaar, omdat de dingen iets langzamer gaan, de trechter leeg is en ze gefrustreerd raakt, zichzelf van alles verwijt en me vertelt dat ze zich een mislukkeling voelt. Ik moest erop wijzen dat ze nu nog steeds meer dan het dubbele verdient van wat ze vorig jaar als medewerker ergens anders binnenhaalde. Als eigen baas. Niet slecht, toch? Welke werknemer zou zich daar niet voor aanmelden!

Deze twee voorbeelden hebben alles te maken met het managen van de eigen verwachtingen. Je kunt geen ballerina worden in één dag. Of Lionel Messi. Of Sheryl Sandberg. Het vergt uitzonderlijk talent en uitzonderlijk hard werk om daar te komen. En er is sowieso maar één Messi en één Sandberg. Stel je doelen anders - verbeter elke dag een klein beetje, maak kleinere dingen en vier elke overwinning. Dat is de sleutel tot geluk - vieren wat je hebt, niet wat je wilt. Geniet van de reis, niet alleen van de bestemming.

Ik heb het gevoel dat iedereen tegen me is. Waarom helpt niemand me? Waarom krijg ik pushback van mijn manager wanneer ik uitleg waarom we dit project niet hebben gedaan? Het is niet mijn schuld!

Een veelvoorkomende slechte gewoonte die mensen vóór hun vroege tienerjaren leren: geef anderen onmiddellijk de schuld. Het kan niet jouw fout zijn als er dingen fout gaan, toch? Het begint met het doen van projecten die je met een paar andere kinderen moet doen. Ofwel doe je dit met moeite, ofwel ben je diegene van de vier die al het werk doet. Ofwel ben jij de spits en je geeft de verdediging de schuld wanneer je voetbalteam verliest.

Elke sportcoach zal je vertellen dat teams alleen zullen winnen als de teamleden bereid zijn om elkaar te helpen. Een team van individualisten is geen team. Als je concurrentiedrang is gericht op je teamleden en niet op de echte concurrenten van het bedrijf, is er iets mis. Je bent niet meer het middelpunt van de aandacht. Eerst het bedrijf, dan je afdeling, dan jij. Niet andersom.

OK ik snap het. Moet samenwerken. Eerst team, dan ik. Maar hoe?

Samenwerking is moeilijk. Komt niet vanzelf. Er zijn een aantal dingen nodig om te synchroniseren tussen de groepsleden: de doelen, tijdlijn, middelen en de gemeenschappelijke overtuigingen. Ik heb daarvoor een eenvoudige checklist van 6 woorden: "wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe". Om als medewerker te slagen, is het belangrijk om te weten wat anderen zouden moeten bijdragen en wat u zelf aan de mix zou moeten toevoegen.

Begin altijd met jezelf. Accepteer je rol. Verantwoordelijk zijn. Het gaat over acceptatie en verantwoording. Geef anderen niet de schuld voor je eigen problemen of mislukkingen. Vraag om feedback van de teamleden en je manager. Raak geaard. Kijk goed naar jezelf. Geef je iemand de schuld, gebruik je excuses of ontkenning als mechanismen om niet verantwoordelijk te zijn? Je moet eerst aan deze dingen werken. Dit is cruciaal voor je vermogen om iets te bereiken wanneer je met andere mensen werkt. Focus op eigenaar zijn en verantwoordelijkheid nemen. Laat dingen gebeuren - alleen. Wees de verandering, in plaats van te wachten op anderen. Wees proactief.

Van John McHugh, SVP en GM bij NETGEAR, met 30 jaar succesvolle R & D en management ervaring: " Een specifieke vaardigheid waar ik naar op zoek ben wanneer individuen zeer energiek zijn - kom dan niet naar me met ideeën, kom naar me met een business case. Wat levert het het bedrijf op en hebben we alle middelen om dit met succes te doen? " En de middelen zijn hoe dan ook beperkt. Om moeilijke afwegingen te maken en het enige juiste idee te kiezen, is een speciale soort mensen nodig. Dat is moeilijk en vereist leiderschapsvaardigheden.

Hoe maak ik mezelf productiever? Ik heb het gevoel dat ik niets gedaan krijg.

Elke dag moet je je taken opnieuw beoordelen, niet je waarden of je doelen, noch de strategie, noch je grote prioriteiten. Het begint allemaal met weten wat er van je wordt verwacht. Je manager zal daarover openhartig moeten zijn. Durf te vragen om meer duidelijkheid.

Alles op het werk heeft te maken met dingen gedaan krijgen, als je het tot de essentie terugbrengt. Er is een tijdsfactor. Je wilt niet te veel tijd op het werk doorbrengen, dus het is cruciaal om het volgende uit te zoeken - er zijn 3 stappen om productief te worden. Probeer eerst effectief te zijn. Dat betekent: de juiste dingen doen. Knip nutteloze taken uit je pakket, prioriteer ze, stel ze uit, negeer ze. Pas op voor mensen die van hun probleem jouw probleem maken. Vooral wanneer je jong of nieuw bent in een baan, is er een kans dat de oude mensen proberen van je te profiteren door je hun werk te laten doen. Als je eenmaal weet wat de juiste dingen zijn om te doen, werk dan aan de tweede fase: je vermogen om efficiënt te zijn. Dat is alles om de dingen goed te doen. De laatste stap is om de twee te combineren, pas dan kun je echt productief worden: de juiste dingen goed doen.

