Hoe ga je om met je nieuwe baas?

"Novus rex. Nova lex.

- Latijns spreekwoord

Vertaling: "Nieuwe meesters, nieuwe wetten".

Ik doe veel fusie- en overnamewerkzaamheden als onderdeel van mijn werk. Het kan een "eenvoudige" verandering van eigenaar zijn, een combinatie van twee of meer bedrijven, of een verzelfstandiging van een deel van een bedrijf. Ongeacht de specifieke kenmerken van de transactie, is het resultaat dat er waarschijnlijk een andere managementfocus ("Novus rex") en dus andere regels om onder te werken ("Nova lex").

De uitdaging als senior IT-leider in een M&A-situatie is dat het onwaarschijnlijk is dat de nieuwe bedrijfsregels duidelijk worden gecommuniceerd, als ze al worden gecommuniceerd.

Enkele van de belangrijkste "nieuwe regels" die ik heb meegemaakt zijn de volgende:

Management stijl

Elk bedrijf heeft een managementstijl. Sommige stijlen zijn collaboratief. Sommige stijlen zijn gebaseerd op persoonlijkheid. De bestaande stijl kan effectief of ineffectief zijn. Het kan snel of deliberatief zijn. Het kan top-down of consensusgericht zijn. Hoe dan ook: wat steeds naar voren komt bij de samenvoeging of verzelfstandiging van bedrijven is dat de huidige stijl onder druk komt te staan om te veranderen. Er zullen nieuwe mensen zijn die betrokken moeten worden bij discussies en mensen die vertrekken. Er zal meer aandacht zijn voor het nemen van op feiten gebaseerde beslissingen. Er zal een verandering in tempo zijn, oftewel sneller als het tempo te langzaam was, of langzamer, als het tempo te radicaal was.

Jouw taak als senior IT-leider is om de nieuwe managementstijl te begrijpen om de beslissingen te nemen die je nodig hebt om te doen wat je beloofd hebt.

Kapitaal versus cash....of Capex versus Opex

Voor de veranderde omstandigheden wist je wat je moest doen rond Capex en Opex. Nu moet je uitzoeken of dat nog steeds het juiste is. Als je bijvoorbeeld typisch geldgebrek had, was je wellicht gedwongen om een "pay as you go"-model te gebruiken. Dit heeft je er misschien van weerhouden om over een korting voor een langere termijn te onderhandelen, omdat je de flexibiliteit nodig had. Als de transactie contant geld of kapitaal heeft vrijgemaakt, kan je misschien meer in lijn met jouw plannen voor de langere termijn naar een dealstructuur overstappen. Je CFO is je beste vriend in het begrijpen van de nieuwe benadering van Capex versus Opex omdat hij/zij waarschijnlijk nauw betrokken is bij het bepalen van die nieuwe benadering.

Hefboomeffect met leveranciers

Misschien ben je er in het begin nog niet van bewust, maar als je bent gefuseerd met een ander bedrijf, kan je meer invloed hebben op jouw leveranciers omdat je meer volume hebt. Je moet bereid zijn om dat hefboomeffect te gebruiken. Omgekeerd, als je een spin-off bent uit een moederorganisatie, kan je verbaasd zijn te ontdekken dat jouw leveranciers niet zo veel aandacht aan je besteden als vroeger. In dat geval moet je overwegen of ze bijdraaien of dat je op zoek moet naar alternatieven.

Verwacht meer formaliteit

Je vorige baas was misschien blij met informele updates. Je nieuwe baas kan formele updates met informele follow-ups leuk vinden. Of jouw nieuwe baas kan een andere cadans van jou verwachten. Terwijl je een valse start kan overleven met het gebruik van het hefboomeffect bij je leveranciers, moet je de communicatie met jouw baas en directie vanaf het begin goed krijgen. Vraag je baas om advies. Wanneer je twijfelt, breng dan uit eigen beweging het "IT-verhaal" voordat je gevraagd wordt om dit te doen. Je zal veel gelukkiger zijn als je je eigen tempo kan aanhouden.

Cultuur

Zoals je het gevoel hebt dat je een nieuwe baas hebt, zo doen al je mensen dat ook. Je denkt misschien "je bent nog steeds jezelf", maar je bent ook anders. De verandering in de managementstijl van je baas (bazen) zal ervoor gezorgd hebben dat je de jouwe hebt veranderd. Meer tijd doorbrengen met je CFO en met je leveranciers zal ervoor zorgen dat je minder tijd doorbrengt met je IT-team. De veranderende verwachtingen rond formaliteit zullen noodzakelijkerwijs in uw Support-, Operations-, Implementatie-, Infrastructuur- en andere teams zijn doorgedrongen. Je zal meer moeten communiceren, niet minder, door gebruik te maken van alle kanalen die je hebt, zoals plenaire bijeenkomsten, e-mails, MBWA, nieuwsbrieven, enzovoort.

De nieuwe regels kunnen moeilijk zijn in te schatten, maar als je dat eenmaal hebt gedaan, kun je zelfs tijd vinden om een blogpost te schrijven met een Latijns spreekwoord als thema.