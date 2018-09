5 manieren om je relatie met HR te verbeteren

De werving en ontwikkeling van talent is belangrijker dan ooit tevoren en een van de sleutels tot succes is ervoor te zorgen dat je een sterke relatie hebt met het HR-personeel van jouw organisatie.

Een echte HR-partner plaatst niet alleen je vacatures, regelt de werving en zorgt voor compliance - ze vergemakkelijken de personeelsplanning om ervoor te zorgen dat IT het talent heeft dat nodig is om de business te ondersteunen.

Als CIO wil je profiteren van de specifieke vaardigheden van een HR-specialist voor het managen van talent, het opbouwen van een sterke teamcultuur en training voor de toekomst. Deze partner zal ook actief zijn in het aansturen van de digitale transformatie van de organisatie door mee te bouwen aan een meer veranderingsbewuste en vernieuwende cultuur in de hele organisatie.

Net zoals we onze organisaties opstuwen in de IT-volwassenheidscurve, bevindt HR zich in een eigen transformatietraject. In het rapport HR Technology Disruption for 2018: Productivity, Design and Intelligence Reign, zegt Josh Bersin van Deloitte dat er 4 niveaus van volwassenheid in HR zijn.

Niveau 1: reactief en procedureel (43 procent van de organisaties)

Niveau 2: Functioneel en gefragmenteerd (23 procent)

Niveau 3: Cultiverend en versterkend (22 procent)

Niveau 4: Baanbrekend en gepersonaliseerd (12 procent)

Dit stelt ons dus voor een uitdaging - slechts een derde van de HR-afdelingen is actief op dat nodige partnerniveau en we hebben die sterke partnerschap nodig om onze IT-organisatie tot echte strategische partners en innovatieve anticipatoren te maken. Dus wat is de beste manier om vooruit te komen?

Hier zijn 5 tips van CIO's die deze succesvolle alliantie hebben opgebouwd.

1. Opvallen

Top HR-leiders willen daar werken waar de actie is, ze willen samenwerken met de opvallende leiders die de progressie van de organisatie aansturen. We moeten ons positioneren naar HR op basis van de strategische waarde die IT aan het bedrijf levert en hoe HR een kritische rol kan spelen is het positioneren van ons bedrijf als marktleider en innovator.

2. Investeren in de relatie

HR-leiders hebben geen achtergrond in IT en begrijpen de nuances ervan meestal niet. Zij zien ons als anders. Wees een onderwijzer, nodig ze uit. HR-professionals voelen zich vaak alsof ze op een eiland zitten, separaat van de rest van de organisatie. Maak hen tot het belangrijke onderdeel van de organisatie dat ze zijn.

3. Betrek ze in alle fasen van de strategie

Om jouw IT-strategie te ondersteunen, moet HR deze begrijpen! Ze hebben een diepgaand begrip nodig en het vermogen om het te vertalen in een personeelsstrategie die de juiste cultuur, het beste talent, continu leren en interne mobiliteit biedt.

4. Rekruteren, groeien en onderhouden

Wees een magneet voor talent. Altijd op zoek zijn naar het beste talent, niet alleen in IT, maar ook in je HR-partners en de rest van de organisatie. Ongeacht de organisatiestructuur moet je HR-leiders ondersteunen, laten groeien en belonen alsof ze een belangrijk lid van jouw team zijn. Dat zijn ze ook.

5. Bouwen aan een goede personeelsstrategie

Talent blijft volgens Gartner het belangrijkste obstakel voor het bereiken van de doelstellingen van de CIO. CIO's moeten samenwerken met HR om holistisch over talent na te denken en een gedifferentieerde personeelsstrategie te ontwikkelen.

We moeten ons huidige talent kennen, laten groeien, betrekken en behouden en tegelijkertijd aantrekkelijker worden voor nieuw talent. We moeten ervoor zorgen dat we over de vaardigheden en capaciteiten beschikken die nodig zijn om onze huidige en toekomstige strategieën te realiseren.

Lou Markstrom is de co-auteur van Unleashing the Power of IT: Bringing People, Business en Technology Together. In de afgelopen 25 jaar heeft hij met meer dan 35.000 mensen gewerkt om high performance organisaties, teams en individuen te creëren.