5 risico's die je moet accepteren

Voor te veel mensen sluiten de begrippen "handelen als een verantwoordelijke CIO" en "risico's nemen" elkaar uit. Een traditionele CIO is gewend aan een wereld waar als er niets stuk gaat, hun positie veilig is. Als ze niets aanraken, kunnen ze niets breken. In dit paradigma is het nemen van risico's onverstandig.

Naar mijn mening is het vermijden van risico's de reden waarom CIO's nu hun baan verliezen in het op één na hoogste tempo binnen de C-suite. Inactiviteit - of het handhaven van de status-quo - vormt een veel grotere bedreiging voor de CIO (en de organisatie) dan het innemen van een actieve houding en het nemen van de bijbehorende risico's. In het digitale tijdperk, waar IT de business is, is CIO zijn net zoals spelverdeler in het voetbal: als je je lang genoeg verstopt, word je weggestuurd. Je moet in beweging komen.

Risico's nemen versus risico's aanvaarden

Natuurlijk pleit ik er niet voor dat CIO's onnodige risico's op zich nemen die een relatie hebben met beveiliging, technologiefalen, verlies van belangrijk personeel, prestaties van leveranciers of andere factoren. Deze risico's moeten systematisch worden beperkt.

Ik moedig CIO's ook niet aan om onredelijke risico's te nemen die hun afdeling, laat staan de prestaties van het bedrijf, kunnen schaden. In feite is het helemaal niet nodig om risico's te "nemen". Risico's nemen impliceert expliciete, vuistdikke beslissingen. Risico's aanvaarden is daarentegen een commitment aan een bepaald gedragspatroon, waarbij de voordelen op lange termijn zwaarder wegen dan de incidentele tegenslagen.

Als IT-leider zijn er 5 categorieën van risico's die je moet aanvaarden in het digitale tijdperk:

1. Risico op onrust bij anderen

Effectieve CIO's stellen open vragen. Door dit te doen, riskeert je mensen te overvallen, felle debatten op gang te brengen, afwijkende meningen naar boven te krijgen en spanningen te creëren. Het voordeel van het stellen van open vragen en het enigszins ongemakkelijk maken van mensen, is dat je nieuwe informatie naar boven zal krijgen en gezonde gesprekken zult bevorderen. Je zult ook meer respect verdienen als nieuwsgierige, open-minded leider.

Dit is uiteindelijk een klein risico, omdat mensen diep van binnen graag willen praten. Ze zijn misschien een beetje huiverig om met iemand in een machtspositie te praten, maar meestal is het risico de moeite waard. Als je echt om iemands perspectief geeft, zullen zij zich op hun gemak voelen om hun mening te delen. Beperk dit risico door het te werken met lichaamstaal en actieve luisterhouding.

2. Risico op onzekerheidsgevoelens

In het digitale tijdperk moeten sterke IT-leiders zich meer richten op strategie en business dan op technologie. Dit kan buiten je natuurlijke comfortzone liggen. Je kennis van technologie heeft je carrière waarschijnlijk lange tijd geholpen. Laten we toegeven dat het spelen met technologie vaak een fijne bezigheid is voor CIO's. Het is tijd om het speelgoed achter te laten. Maar het afstappen van een bestaande eigen identiteit kan je ongemakkelijk laten voelen, in verband met het impostersyndroom.

Omdat "digitaal" een strategie is, geen technologie, is een business-gerichte mentaliteit een must. Gesprekken over technologie zijn meestal operationeel van aard. Dwing jezelf in gesprekken met je tegenhangers uit de business om te schakelen naar zakelijke onderwerpen, zoals het ten gelde maken van data of het verbeteren van de klantervaring. Zodra u zich aanpast aan een bedrijfsvisie, zullen de technologische beslissingen die u moet nemen veel gemakkelijker worden. Deze gesprekken op strategisch niveau kunnen in eerste instantie ongemakkelijk aanvoelen. Hier is waar "je handelend inwerken in een nieuwe manier van denken" een krachtige zelfmanagement techniek is..

3. Risico dat anderen je teleurstellen

Mensen maken het verschil. Door het juiste team op de juiste plaats te krijgen, bent je altijd succesvoller dan te vertrouwen op technologie, kaders, systemen en merkreputatie. Ja, afhankelijk zijn van anderen betekent dat je het risico loopt door hen in de steek gelaten te worden. Aan de andere kant zal je misschien verbaasd zijn over de mate waarin ze de verwachtingen overtreffen. Vertrouw op je team, want "als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen".

Voortdurend netwerken is de sleutel tot het ontmoeten van meer mensen en het verbeteren van je kansen om de beste en slimste mensen aan te trekken.

4. Risico te worden gezien als een wensdenker

Om te zorgen voor een goede afstemming met je collega-bestuurders, moet je je visie door de hele organisatie heen communiceren. Een effectieve IT-visie moet worden gedestilleerd vanuit de algemene visie voor het bedrijf. Daarom moet het niet zozeer gaan over technologie, maar veeleer over hoe IT de algemene strategie in digitalisatie zal aansturen.

Gezien de perceptie dat CIO's in de eerste plaats de technologie-experts zijn, kan het communiceren van je visie je in de ogen van anderen - je collega's, directe leidinggevenden, of anderen - het risico met zich meebrengen dat je als een wensdenker te worden beschouwd. Het voordeel van een goed afgestemde visie is dat IT-projecten, -diensten en -middelen de strategie van de organisatie vooruit zullen helpen, minder interne weerstand zullen ondervinden en de resultaten voor de organisatie over de hele linie zullen verbeteren.

De beste manier om dit risico tegen te gaan is om de visie daadwerkelijk waar te maken. Als je eenmaal hebt bewezen dat je een doel kunt stellen en dit kunt bereiken, zal je visie geloofwaardig zijn.

5. Risico te worden gezien als faalhaas

De meeste digitale transformatietrajecten zijn nog maar net begonnen. Als zodanig nemen succesvolle digitale programma's een opstartmentaliteit aan - waar snel falen de beste manier is om tot bloei te komen.

Falen kan eng zijn. Falen kan je carrière achtervolgen. Verminder dit risico door falen voor jezelf, jouw team en je digitale programma's als mogelijk gevolg te accepteren. 'Vier' mislukking en deel de geleerde lessen. De waarheid is dat falen een acceptabel onderdeel van het spel is zolang het falen uiteindelijk de weg vrijmaakt voor uiteindelijk succes.

Positioneer de overwinningen en verliezen van jouw team als gelijkwaardige bijdragers aan de totale progressie. Een formele interne communicatiecampagne die de nadruk legt op de positieve resultaten van zowel successen als mislukkingen zal helpen het risico te verkleinen dat anderen de mislukkingen tegen jou persoonlijk aanhouden.

Risico's nemen betekent gedrag veranderen

Als de bewakers van technologie hebben traditionele CIO's geleerd om risico's te vermijden. Immers, als een belangrijke toepassing urenlang down is of als er sprake is van een veiligheidslek, kunnen CIO's hun baan verliezen. Ja, deze operationele risico's zijn vandaag de dag nog net zo kritisch als ooit, en ze moeten goed worden gemitigeerd.

In het digitale tijdperk wordt van CIO's verwacht dat ze het voortouw nemen en dus moeten ze de risico's op zich nemen die verbonden zijn aan het regelmatig uitvoeren van activiteiten die de organisatie vooruithelpen:

Stel open vragen. Risico dat onrust komt bij anderen.

Ga verder dan technologie. Risico op onzekerheidsgevoelens.

Focus op mensen. Risico dat anderen je teleurstellen.

Communiceer je visie. Risico dat je wordt gezien als wensdenker.

Omarm mislukking. Risico dat je wordt gezien als faalhaas.

Dit zijn een hele reeks nieuwe risico's verbonden aan het strategisch gebruik van nieuwe technologieën. CIO's moeten hun spel verbeteren en de risico's van een dergelijke upgrade op zich nemen. Dit zijn gedragsveranderingen die CIO's in staat stellen om verder te gaan dan het vermijden van risico's - maar in plaats daarvan streven naar het succes van een organisatie.