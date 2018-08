6 redenen waarom IT-werknemers hun baan opzeggen

IT-leiders die toptalent willen behouden, hebben dit jaar een duidelijke taak, aangezien een derde van de IT-ers in 2018 een nieuwe baan wil vinden, als we tenminste het 2018 IT Career Outlook rapport van Spiceworks mogen geloven.

Maar de redenen waarom IT-professionals op jacht zijn naar een nieuwe baan onderstrepen de generatieverschillen, zo ontdekte Spiceworks bij het in kaart brengen van 2.163 IT-medewerkers uit Europa en Noord-Amerika. De manier om het huidige personeel vast te houden of nieuwe werknemers aan te trekken, kan dus verschillen, naar gelang je je richt op millennials, Gen Xers of babyboomers.

Hier zijn 6 redenen waarom je IT-medewerkers klaar zijn om in 2018 hun baan op te zeggen - en hoe de generatiebehoeften en -problemen je vermogen om ze te behouden beïnvloeden.

IT-ers zijn tevreden, maar voelen zich onderbetaald

Over alle generaties heen is de tevredenheid over het werk groot: 70 procent van de IT-medewerkers zegt tevreden te zijn met hun huidige baan. Maar terwijl ze van hun carrière genieten, zegt bijna tweederde van de IT-professionals dat ze wat minder blij zijn met hun compensatie. Als we naar de verschillende generaties kijken, dan zegt 68 procent van de millennials (geboren tussen 1981 en 1997) zich onderbetaald te voelen, terwijl 60 procent van de Gen Xers (geboren tussen 1965 en 1980) en 61 procent van de baby boomers (geboren tussen 1946 en 1964) hetzelfde zegt.

Van degenen die zeiden dat ze op zoek waren naar een nieuwe baan in 2018, zei 81 procent van de millennials dat ze een hoger salaris wilden, terwijl 70 procent van Gen Xers en 64 procent van de baby boomers hetzelfde zei. Millennials kunnen dus meer gemotiveerd worden met door hun salaris, aangezien ze gemiddeld 45.000 euro per jaar verdienen. Gen Xers in IT verdienen gemiddeld 55.000 euro per jaar, terwijl babyboomers gemiddeld ongeveer 60.000 euro per jaar verdienen.

Sommige bedrijven lijken al stappen te hebben gezet om hun junior werknemers te verblijden met een loonsverhoging, want 62 procent van de millenials verwacht in 2018 een verhoging van hun huidige werkgever en 31 procent verwacht een promotie. Slechts 48 procent van de respondenten van Gen Xers en 35 procent van de babyboomers zegt dit jaar een loonsverhoging te verwachten, en 16 procent van Gen Xers en 7 procent van de babyboomers verwachten een verhoging.

Millennials en Gen Xers willen meer vaardigheden

Een veelvoorkomende reden om een nieuwe baan aan te nemen is dat je daar nieuwe vaardigheden kunt aanleren. Millennials zijn om deze reden het meest geneigd te vertrekken, omdat 79 procent zegt nieuwe banen te willen vinden om hun vaardigheden uit te breiden. Gen Xers zijn iets comfortabeler in de vaardigheden die ze in hun huidige functie gebruiken; toch noemt 63 procent de wens om hun IT-vaardigheden te verbeteren als motivatie om een nieuwe baan te vinden. Minder dan de helft (49%) van de babyboomers zegt hetzelfde.

Van alle ondervraagde IT'ers geeft 81 procent aan dat beveiliging en cybersecurity in 2018 de belangrijkste vaardigheden zullen zijn. Netwerken (80%), infrastructuurhardware (79%), eindgebruikersapparaten (76%), opslag en back-up (75%) en virtualisatie (62%) bleven sterk achter. De minst belangrijke nieuwe vaardigheden om dit jaar op te steunen zijn VoiP en collaboration (24%) en applicatieontwikkeling en DevOps (15%), aldus de ondervraagden.

Balans tussen werk en privé

Als het gaat om het vinden van een betere balans tussen werk en privéleven, lopen Gen Xers voorop. 43 procent noemt dit als reden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan; 39 procent van de babyboomers zegt hetzelfde. Millenials hebben veel minder moeite om werk en privéleven te combineren - slechts 32 procent noemt het als een motivatie om in 2018 een nieuwe baan te zoeken.

Als je probeert werknemers van Gen X te behouden, evalueer dan de bedrijfscultuur om ervoor te zorgen dat werknemers zich buiten het werk prettig voelen. Deze werknemers zouden het fijn kunnen vinden om flexibele werkschema's te krijgen, mogelijkheden voor telewerken en andere voordelen die hen een beter gevoel van evenwicht te geven.

Ze willen dat IT een prioriteit wordt

Als je bedrijf geen prioriteit geeft aan IT, duw je misschien IT-medewerkers de deur uit. Van de respondenten die zeiden op zoek te zijn naar een nieuwe baan, zei 41 procent van de millennials en Gen X'ers te willen werken voor een bedrijf dat IT "meer prioriteit" geeft, en 34 procent van de babyboomers zei hetzelfde.

Als IT-medewerkers zich door bureaucratische rompslomp, onrealistische budgetten of een gebrek aan buy-in van leidinggevenden belemmerd voelen in hun werk, kunnen ze op zoek gaan naar een bedrijf dat IT wel op waarde schat. Technologie is een topprioriteit voor elke moderne onderneming, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je IT-afdeling goed bemand is, realistische budgetten heeft en zich gerespecteerd voelt in de organisatie.

Babyboomers zijn opgebrand

Burnout is een andere belangrijke reden om van baan te veranderen. Hoe ouder IT-professionals worden, hoe sneller ze een nieuwe baan gaan zoeken om de kans te verkleinen dat ze overwerkt raken.

Millennials zijn het minst opgebrand in hun werk - slechts 30 percent van degenen die een nieuwe baan zoeken zei het wegens burnout te doen. Gen X is iets meer opgebrand en 35 procent noemt het als reden om een nieuwe baan te zoeken. Babyboomers voelen zich het meest overwerkt - 40 procent van de babyboomers die op zoek zijn naar een nieuwe baan in 2018 probeert daarmee te ontsnappen aan de burnout die in hun huidige functie dreigt.

Als je ervaren IT-medewerkers hebt die al jaren bij het bedrijf werken, is het misschien slim om goed te kijken hoe zij zich voelen in hun rol. Het is belangrijk om de burnout van je medewerkers op te vangen voordat het een probleem wordt, anders loop je het risico dat je je ervaren profs wegjaagt naar een ander bedrijf.

Millennials willen betere secundaire arbeidsvoorwaarden en extra's

Babyboomers zijn tevredener over de secundaire arbeidsvoorwaarden- slechts 26 procent zegt dat het een motiverende factor was bij het zoeken van een nieuwe IT-baan en slechts 13 procent noemt meer extra's voor werknemers als reden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Gen X wordt ook niet zo gemotiveerd door secundaire arbeidsvoorwaarden of extra's - slechts 25 procent wil betere secundaire arbeidsvoorwaarden en 20 procent wil meer extra's.

Millennials zijn hier beter mee te lijmen. 34 percent van millennials geeft betere secundaire arbeidsvoorwaarden en 26 percent geeft extra's als reden. Voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het aantrekken of behouden van millenials, kan het tijd zijn om eens goed te kijken naar de voorwaarden van het bedrijf, vooral voor beginnende en junior werknemers.