Pas op voor deze valkuilen als nieuwe CIO

Het is je eerste dag als de nieuwe CIO. Je weet misschien wel wat er waarschijnlijk moet gebeuren, maar je weet nog niet wat je niet weet en wie je niet kent. Je bent opgewonden om hier te zijn, ook al is dit je derde of tiende rol als CIO. Enthousiast en opgewekt doe je het graag goed in deze complexe veeleisende taak.

Aan het eind van je eerste dag heb je een vrij goed beeld van hetgeen je te wachten staat. Je leert de cultuur kennen door de manier waarop mensen je begroeten, en door de manier waarop de dag is verlopen..

Heb je veel meer geleerd dan je had verwacht? Heb je minstens één persoon ontmoet die je denkt te kunnen vertrouwen? Was het team bereid om je te helpen succesvol te zijn in je rol? Nou, dan had je een ideale eerste dag.

Vaker is een eerste dag een dag vol met lacunes. Waar je wordt geadviseerd om iets te lezen - allerlei losstaande zaken - in uw digitale of analoge in-box. Een dag die doorspekt kan zijn met verrassingen: "Dat vertelden ze me niet voordat ik deze baan aannam!"

Een dag waar één of meer van de volgende vijf veel voorkomende, maar potentieel gevaarlijke en afleidende valkuilen voor je opengaan. Sommige kunt u misschien vermijden, maar andere vallen buiten uw controle.

Het goede nieuws is dat deze valkuilen in het leven van de seriële CIO keer op keer ervaren en gemanaged zijn... ze praten er gewoon niet veel over.

1. Verander ego in doeltreffendheid

Misschien voel je wel de dringende behoefte om jezelf en je geloofwaardigheid te te laten zien. Hoewel je je hebt bewezen aan degenen die jou hebben aangenomen, ben je meestal een onbekende grootheid voor anderen: uw team, belanghebbenden, collega's en leveranciers.

Stap langzaam en met vertrouwen door het gewenningsproces van de transitie, maar met een ingehouden ego en minimale bravoure. Zelfs als je een onberispelijk verleden hebt in je carrière tot nu toe, zal je je merk- en waardepropositie voorzichtig vanaf nul moeten opbouwen in elke nieuwe functie.

Een van de eenvoudigste fouten die je zou kunnen maken is je ego voorop te stellen in plaats van je effectiviteit te bewijzen, omdat je zo vol en tevreden bent over wat je bereikt hebt in eerdere rollen of organisaties.

2. Hé, ik sta aan jouw kant

Je bent je er wellicht niet van bewust dat een of meer van je chefs, collega's of belanghebbenden hebben gesolliciteerd naar de rol van CIO - of zelfs hebben geacteerd als interim CIO - maar niet zijn benoemd. Die personen zijn waarschijnlijk teleurgesteld, misschien gekwetst en verontwaardigd. Ze denken misschien dat je de baan niet verdient. Het is een veelvoorkomende situatie.

Besteed onmiddellijk extra aandacht aan afgewezen sollicitanten voor uw functie. Verzacht het risico dat uw toekomstige effectiviteit wordt ondermijnd door wrok.

Zet ze om in trouwe, vertrouwde teamleden of je moet ze misschien helpen om elders een bevredigende rol te vinden. De realiteit is dat ze vaak toch doorstromen, waarbij hun vaardigheden en ervaring verloren gaan voor de organisatie.

3. Bezint eer ge begint

Slechte vroegtijdige acties hebben veel nieuwe CIO's ten val gebracht. Het kan gaan om het tegenhouden of in gang zetten van een groot, zichtbaar initiatief. Of het vervangen van sleutelpersonen tijdens de transitie voordat de hoofdoorzaak van problemen, de echte krachten en betere, alternatieve oplossingen duidelijk zijn.

Een kritieke, vroege beoordelingsfout zal duurder en zichtbaarder blijken te zijn dan een soortgelijke misstap later, waardoor je reputatie wordt ondermijnd.

Op de lange termijn, tenzij er zich een ernstige crisis voordoet, zullen een paar weken meer geen significant verschil maken, terwijl te snel handelen zonder voldoende inzicht blijvende schade kan veroorzaken die moet worden hersteld.

4. Niet schieten

Nieuwe CIO's vallen vaak in de val om al snel kritiek op de vorige CIO te hebben. Het effect is niet constructief, omdat het IT-team en anderen het gevoel kunnen hebben dat die kritiek ook betrekking heeft op hen.

Vermijd kritiek te leveren op de situatie die je hebt geërfd, of je dreigt je nieuwe team van je te vervreemden, juist op het moment dat je ze nodig hebt om voorzichtig op je te vertrouwen en ze te laten ontwikkelen tot loyale supporters. Als u de drang voelt om te bekritiseren, doe het dan subtiel, weloverwogen vroeg in uw diensttermijn.

5. Vind verstandige raadgevers

Misschien wil je open en vertrouwenwekkend zijn als de nieuwe CIO. Maar al in een vroeg stadium kan je mogelijk de verkeerde mensen vertrouwen in het geven van het juiste politieke advies. Dit kan leiden tot ernstige misstappen ten opzichte van de cultuur, normen en het beleid van de nieuwe organisatie. En dat kan potentiële supporters snel veranderen in vroege twijfelaars.

Stel een kleine vertrouwde groep adviseurs samen, samengesteld uit mensen die je goed kennen, experts in jouw branche en machtige mensen in jouw nieuwe organisatie die in jouw succes hebben geïnvesteerd.

U hebt uw wijze raadgevers niet nodig om uw ego te strelen; maar eerder om een objectief perspectief te krijgen, uit te kijken naar valkuilen die je misschien niet zult zien aankomen en genegen zijn je te helpen jouw leiderschapsvaardigheden, professionele sterke punten, karakter en ethos, en uiteindelijk jouw professionele merk te ontwikkelen.