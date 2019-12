Self-service BI: Domo vs Tableau

Business intelligence (BI) en analytische platforms zijn al lang een belangrijk onderdeel van het bedrijfsleven, maar dankzij de opkomst van self-service BI-tools is de verantwoordelijkheid voor analyse verschoven van IT naar businessanalisten, met ondersteuning van datawetenschappers en databasebeheerders.

Als gevolg daarvan is BI veranderd van het genereren van maandelijkse rapportages uit het registratiesysteem, naar het interactief ontdekken en delen van trends, voorspellingen en antwoorden op bedrijfsvragen op basis van gegevens uit verschillende interne en externe bronnen. In plaats van maanden nodig te hebben om een beslissing te nemen, kunnen bedrijven die zelfbedienings-BI hebben geïmplementeerd in een paar dagen tijd een beslissing nemen over de te volgen koers.

Maar het kan lastig zijn om uit te vinden welk self-service BI-platform geschikt is voor jouw organisatie. De beste pasvorm wordt zowel vanuit het oogpunt van de zakelijke gebruikers als vanuit het oogpunt van jouw IT-infrastructuur bepaald.

Past het BI-platform bij de vaardigheden van de mensen die het zullen gebruiken? Kunnen jouw mensen het gemakkelijk leren en gebruiken? Maakt het de jobs van analisten gemakkelijker, of creëert het meer barrières dan dat het weghaalt?

Is het in staat om al jouw interne en externe gegevensbronnen te lezen? Kan je jouw gegevens gemakkelijk opschonen en transformeren binnen het platform? Kan je jouw analyses delen met iedereen in het bedrijf, of alleen met gelicentieerde gebruikers?

Domo en Tableau zijn twee van de zwaargewichten van self-service BI. Hier bekijken we hoe deze twee platformen zich tot elkaar verhouden, en welke factoren van belang kunnen zijn bij het bepalen welke uw organisatie moet kiezen.

Domo

Domo is een online BI-tool die een groot assortiment aan dataverbindingen, een ETL-systeem, een uniforme dataopslag, een grote selectie aan visualisaties, geïntegreerde sociale media en rapportages combineert. Domo beweert meer te zijn dan een BI-tool omdat zijn social media-tool kan leiden tot "actionable insights", maar in de praktijk leidt elke BI-tool ofwel tot acties die het bedrijf ten goede komen ofwel op de vuilnisbelt belandt.

Domo is een zeer goed en capabel BI-systeem. Het onderscheidt zich door de ondersteuning van veel databronnen en veel grafiektypes, en de geïntegreerde social media functie is mooi. Domo is echter moeilijker te leren en te gebruiken dan Tableau, en andere self-service BI-rivalen, en met bijna $2.000 per gebruiker per jaar voor de Professional Edition ($2.280 voor Enterprise) is het duurder dan Tableau.

Afhankelijk van jouw behoeften is Tableau waarschijnlijk een betere keuze dan Domo.

Tableau

Tableau beschrijft zijn producten als het aanbieden van "analyses die werken zoals u denkt" en zegt dat deze tools gebruik maken van "het natuurlijke vermogen van mensen om snel visuele patronen te herkennen, waardoor zowel alledaagse mogelijkheden als eureka-momenten worden onthuld". Daar zit een zekere mate van waarheid in, hoewel je bijna hetzelfde zou kunnen zeggen over veel andere BI-tools.

De visuele ontdekkingsfase van de analyseworkflow is het sexy gedeelte, maar het is niet waar de meeste mensen het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Mijn ervaring is dat het importeren en conditioneren van de gegevens gemakkelijk 80 procent van de tijd die je met een BI-product doorbrengt kan kosten.

Nu Tableau cross-database verbindingen kan maken, ben je waarschijnlijk van plan om meerdere gegevensbronnen te importeren en te verbinden, hoewel je misschien de meeste van hen ondergebracht hebt in een datawarehouse, als jouw bedrijf groot (of rijk) genoeg is om er een te hebben.

Dan zal je jouw gegevens willen filteren en conditioneren op een rij-voor-rij-basis. Tot slot zal je op het punt komen dat je daadwerkelijk kunt beginnen met het maken van visualisaties, hoewel het niet ongebruikelijk is om extra datatransformaties te moeten uitvoeren terwijl je probeert jouw verkenningstocht te doen. Maar dataconditionering en -transformatie zijn in Tableau gemakkelijk te realiseren, zeker net zo gemakkelijk als in Excel. Het is niet nodig om terug te gaan naar de importfase om berekende velden toe te voegen of de gegevens te filteren.

Visuele ontdekking in Tableau is krachtig en Tableau heeft de lat hoog gelegd voor de eenvoudig te gebruiken implementatie en fijne controle van de grafiekweergave. Je bouwt een Tableau visualisatie op door te klikken op de afmetingen (meestal discrete categorieën of kenmerken) en maatregelen (numerieke waarden) die van belang zijn, en je kiest zelf een markering (het type weergave, zoals balken, lijnen en punten), of met behulp van de automatische markeringsselectie, of met behulp van de "toon mij" methode voor het selecteren van de visualisatie.

Voor meer controle kan je afmetingen en maten slepen op specifieke markeringseigenschappen of "shelves". Als je begrijpt wat er in jouw analyse gebeurt, kan je dashboards en verhalen met anderen delen. Dat kan eenvoudig worden gedaan door te publiceren naar Tableau Server of Tableau Online, of je nu in Tableau Desktop hebt gewerkt en moet uploaden, of dat je jouw analyse al online aan het doen was.

De prijs van Tableau is iets vriendelijker dan Domo en biedt drie verschillende gebruikerslicenties aan op basis van hoe zwaar het gebruik ervan naar verwachting van elke gebruiker zal zijn. Tableau Server: $70 (Creator), $35 (Explorer), $12 (Viewer) per gebruiker per maand; Tableau Online: $70 (Creator), $42 (Explorer), $15 (Viewer) per gebruiker per maand.