5 tips om goed te starten met advanced analytics

Bent u op zoek naar diepere inzichten, betere voorspellingen en accuratere aanbevelingen aan de hand van data? Met advanced analytics is dit mogelijk. De nieuwe ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar ieder jaar sneller op, waardoor er toepassingen mogelijk zijn waar we eerder slechts van konden dromen. In de praktijk zie ik dat er vaak nog twijfel is, terwijl enkele koplopers binnen een organisatie de kansen al wel zien. Advanced analytics biedt zoveel mogelijkheden, maar waar begint u? Hieronder geef ik een aantal tips hoe u een analytics project kan opstarten.

Tip 1: Creëer draagvlak voor advanced analytics

Het is essentieel om advanced analytics zo tastbaar mogelijk te maken voor de rest van de organisatie. Pas dan kunt u collega's enthousiast maken. Het is immers lastig om naar iets uit te kijken, als het mogelijke eindresultaat nog niet duidelijk is. Laat inspirerende voorbeelden zien van eerder gedane projecten of projecten bij vergelijkbare organisaties om de mogelijkheden concreet te maken.

Tip 2: Bepaal de use cases

In veel gevallen komt de focus bij analytics projecten snel te liggen op de technologie of ingewikkelde algoritmes. Hoewel dit natuurlijk een interessant aspect is van het project, is het belangrijk om bij de basis te beginnen. Stel uzelf de volgende vragen: waarom maken we gebruik van advanced analytics en wat willen we er uiteindelijk mee bereiken? Oftewel: voor welke use case zet u advanced analytics in? Een voorbeeld hiervan: een retailorganisatie start een analytics project om de kans dat klanten opzeggen te voorspellen en uiteindelijk te verkleinen.

Het vormen van interessante use cases doet u het beste met een aantal brainstormsessies, samen met de belangrijkste stakeholders. Zij zijn namelijk op de hoogte waar de grootste kansen liggen om business impact te maken en wat er allemaal binnen het bedrijf speelt. Zo ontstaat er een lijstje met use cases waar de organisatie mee aan de slag kan. Breng hier prioriteit in aan, zodat u met de eerste use case zoveel mogelijk impact kan maken.

Tip 3: Begin niet te groot

Nu kun je starten met de use case die bovenaan de lijst staat. Start klein en bouw allereerst een Proof Of Concept (POC). Hiermee kan er bepaald worden of de use case überhaupt gebruikt kan worden in de praktijk en wat de mogelijke impact op de business hiervan is. Een extra voordeel van een POC is dat er weinig mankracht en budget voor nodig is. Goedkeuring vanuit de organisatie moet dan ook geen probleem zijn.

Tip 4: Maak gebruik van gecombineerde teams

Maak in alle fases van het analytics project, dus ook in de POC, gebruik van multidisciplinaire teams. Hierdoor is de juiste kennis aanwezig en creëer je gelijktijdig draagvlak binnen de organisatie. Laat medewerkers van de afdeling, waarvoor de use case is ontwikkeld, meedraaien in het projectteam. Zo zijn zij intensief betrokken en dragen ze bij aan het eindresultaat.

Tip 5: Transformeer de use case naar een meetbare business case

Na de POC is een mogelijke vervolgstap om een solide business case te maken, naar aanleiding van de resultaten die eerder in het proces zijn behaald. Om terug te komen op het voorbeeld van de retailer: in de POC is het klantverlies in de testomgeving met 15 procent afgenomen. Een succes dus, maar wat zijn de kosten om de POC door te ontwikkelen tot een meetbare business case? Begin met een goede onderbouwing over hoe deze case u extra behoud aan klanten oplevert en wat het de organisatie kost qua mankracht en geld. Aan de hand van deze onderbouwing kan er een gefundeerde investeringsbeslissing genomen worden.

Met bovenstaande tips kunt u snel en succesvol een advanced analytics project starten. Het gehele proces is immer goed uitgedacht, het einddoel is helder en er is draagvlak binnen de organisatie. Zelfs de meest sceptische CFO kan geen 'nee' zeggen tegen een goed gefundeerde business case.