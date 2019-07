Hoe AI een belangrijke 'game changer' in informatiebeheer wordt

In de afgelopen paar jaar is er een hype geweest rondom AI. Het zou organisaties flinke voordelen brengen, zoals geautomatiseerde routinetaken, betere klantenservice en slimmere tools voor gebruikers. Daarbij zijn AI en informatiebeheer perfecte partners. In feite zijn AI, ECM en BPM zelfs onafscheidelijk. Wil je een intelligent, zelflerend informatiebeheer bereiken, dan moeten de inhoud en processen namelijk worden gecombineerd met de juiste analytische aanpak.

Software voor mensen

In een content services platform zitten een oneindig aantal usecases voor AI en machine learning. Ongeveer 80 procent van alle gegevens binnen een organisatie is ongestructureerd. Het mag duidelijk zijn dat er nog veel te winnen valt als je die gegevens analyseert en begrijpt. Door personen, bedrijven, locaties enzovoorts in documenten te identificeren zijn die inzichten te gebruiken om bijvoorbeeld te voldoen aan de GDPR. Maar machine learning kan ook een licht werpen op mogelijke risico's voor een organisatie, bijvoorbeeld wanneer een contract een clausule bevat die niet langer geldig is.

Bij het ontwikkelen van software en bij het uitbreiden ervan met AI, draait het om de gebruiker: hoe kunnen we zijn dagelijkse werk eenvoudiger en sneller maken? Hoe kan AI hem belangrijke inzichten geven in de enorme hoeveelheid informatie binnen zijn bedrijf? Eén manier is via metadata waarmee je documenten, eFiles en processen automatisch kunt verrijken. Het softwaresysteem helpt de gebruiker dan om onder meer experts op specifieke gebieden te vinden of om vergelijkbare of aanvullende documenten of bestanden te identificeren. Zo'n systeem kan de persoonlijke assistent van de gebruiker zijn.

Game changer

Over het algemeen is de verandering van AI, of - in een bedrijfscontext - de toenemende toepasbaarheid ervan, een positieve ontwikkeling. Het is een belangrijke 'game changer' voor organisaties. Wel moeten organisaties zich ervan bewust zijn dat AI zo intelligent is als de data erachter. Organisaties willen machine-learning methoden gebruiken die tot betrouwbare resultaten leiden op basis van een relatief kleine set gegevens. Maar nog veel belangrijker is, en waar organisaties zich echt zorgen over zouden moeten maken, de kwaliteit van de gegevens. Als de informatie triviaal, achterhaald of overbodig is, dan is de kans groot dat de ingezette AI de verkeerde conclusies trekt.

Veel methoden die momenteel worden toegepast, werken goed met gestructureerde gegevens of afbeeldingen, maar niet zozeer met (ongestructureerde) tekst. Als je denkt dat het gebruik van een willekeurig beschikbaar algoritme je sneller tot je doelen brengt, dan kom je bedrogen uit. Als het gaat om het analyseren van ongestructureerde teksten in het bijzonder, dan heb je ervaring en expertise nodig.

Bedrijven moeten op AI gebaseerde beoordelingen en beslissingen dan ook zelf zorgvuldig bekijken en kritisch controleren. Er wordt vertrouwd op methoden die heel nauwkeurig en snel zijn. Maar het vraagt enorme inspanningen om de resultaten voor herkenning minimaal te verbeteren - voor reuzen als Facebook en Google is dat acceptabel, maar voor andere bedrijven niet altijd. Een ander essentieel punt hier is de voorspelbaarheid en nauwkeurigheid van de resultaten. Veel machine learning methoden zijn een zwarte doos. Als je niet weet hoe fouten zijn gemaakt, kun je ze ook vrijwel niet corrigeren. Je weet niet hoe AI bijvoorbeeld documenten analyseert waarvan je het bestaan binnen je organisatie niet eens wist. Dit is voor bedrijven de dagelijkse praktijk.

Dure fouten

Transparantie en nauwkeurigheid zijn bij het gebruik van AI-methoden niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van gegevensbescherming, maar ook vanuit de hele bedrijfscontext. Dit wordt vaak in alle opwinding over AI-innovaties vergeten. Zo verschijnen er in de media vaak genoeg berichten over situaties waar de kwaliteit van de gegevens niet goed was, met de meest nare resultaten als gevolg - van racistische chatbots tot discriminerende aanvraagprocessen. Dit is natuurlijk al kwalijk genoeg, maar veel gevaarlijker voor bedrijven - en dit gebeurt vaak op een veel minder voor de hand liggende manier - is dat wanneer AI een zakelijke beslissing beïnvloedt, fouten in de gegevens erg duur kunnen uitpakken. De enige manier om deze 'worst case' scenario's te voorkomen, is als organisaties weten hoe AI zijn beslissingen neemt en welke informatie de basis vormt van dit besluitvormingsproces.

Toekomstvast informatie- en procesbeheer

Ervaring en expertise zijn een must bij het gebruik van AI in een zakelijke context. Natuurlijk kun je losse, vrij toegankelijke neural netwerken loslaten op de gegevens, maar die leveren geen goede resultaten op. Bedrijven zouden dus echt moeten proberen om naar de grote lijnen te kijken, vooral als het gaat om AI en digitale workflows. De juiste technologische basis is cruciaal. Met een uniform content services platform - met consistent metadatabeheer én geïntegreerde ECM en BPM - creëren bedrijven de basis voor toekomstvast informatie- en procesbeheer. Dit soort platforms is klaar om nieuwe op machine-learning gebaseerde services te integreren en bieden bedrijven de mogelijkheid hun gegevens te consolideren en te beheren.

We weten allemaal wat er gebeurt wanneer bedrijven in plaats van naar het grotere geheel te kijken, overhaast beslissen om individuele applicaties te ontwikkelen om aan speciale vereisten te voldoen. De problematiek van geïsoleerde en chaotische bestandsopslag, bijvoorbeeld van het bestandssysteem, geef je in zo'n geval door aan het informatiebeheersysteem. Wanneer je geïsoleerde afdelingsoplossingen implementeert win je op snelheid, maar het aantal informatiesilo's neemt toe. Dat betekent niet alleen nog meer chaos, maar ook de visie op een end-to-end informatie-infrastructuur gaat in rook op. Kortom, alleen maar minder efficiënt!

Dr. Gregor Joeris is Chief Technology Officer van de SER Group Holding en Managing Director van SER Software Technology