Het tijdperk van de analytics translator is aangebroken

Nog maar een paar jaar geleden werd data scientist tot meest sexy job van de 21e eeuw gebombardeerd. Verblind door de beloftes van AI en analytics trokken grote organisaties hele legers van data scientists aan. Als we nu de balans opmaken, kunnen we stellen dat dit lang niet altijd heeft geleid tot succes. Vooral het gebrek aan businesskennis en adviesvaardigheden beperkt de toegevoegde waarde van de data scientists. Ze denken vaak teveel vanuit de techniek, waardoor het niet lukt echt het verschil te maken. Het is daarom tijd dat organisaties naast de data scientist ook gaan investeren in een ander soort medewerker, eentje die met één voet in de business staat én daarnaast de mogelijkheden van AI en analytics begrijpt: de analytics translator.

Logische aanvulling op data scientists

Laat meteen duidelijk zijn dat dit geen pleidooi is tegen data scientists. In tegendeel: zij zijn van cruciaal belang om analyses en modellen te bouwen en data om te zetten in waarde toevoegende inzichten én beslissingen. Maar er worden vanuit het hoger management vaak dingen van ze verwacht waar ze niet toe in staat zijn - niet individueel in elk geval - én in alle eerlijkheid vaak zelf ook niet blij van worden. Het is niet realistisch om te verwachten dat een data scientist een geïntegreerde analytics-oplossing bouwt die perfect aansluit op vraag van een bepaalde afdeling, zonder heel veel van dit specifieke business en procesdomein te weten. Data scientists hebben unieke vaardigheden, maar het zijn zelden 'unicorns'.

De analytics translator vormt daarom een logische én broodnodige aanvulling op de data scientist. Doordat de analytics translator wel kennis heeft van een bepaald businessdomein, is hij in staat om een businessprobleem zo te formuleren dat deze door toepassing van data science en in samenwerking met een data scientist opgelost kan worden. Zo loop je niet het gevaar dat AI en analytics een doel op zich worden in plaats van een hulpmiddel om een probleem op te lossen.

Dit doet een analytics translator

De analytics translator is het beste te omschrijven als een bruggenbouwer. Hij vormt de link tussen de data scientists aan de ene kant en de bedrijfsfuncties - zoals sales, marketing, finance, HR en procurement - aan de andere kant. De analytics translator heeft in de ideale situatie veel ervaring binnen zo'n afdeling, waardoor hij de afdelingsspecifieke problemen en uitdagingen door en door kent. Samen met data scientists kijkt hij wat de beste manier is om zo'n probleem op te lossen en welke inzichten daarbij kunnen helpen. Het is belangrijk dat hij de werkwijze en gedachtegang van een data scientist begrijpt, maar hem ook uitdaagt en soms zelfs tegenhoudt waar nodig. Zo zorgt hij ervoor dat de techniek in dienst komt te staan van de business, in plaats van andersom. Het primaire doel van de analytics translator is namelijk business impact creëren, niet om een zo complex mogelijke technische oplossing te bedenken.

Deze vaardigheden moet een analytics translator hebben

De ideale analytics translator heeft om te beginnen veel kennis van een bepaald vakgebied, domein of afdeling, zoals hierboven al geschetst. Daarnaast is hij creatief en kan hij voor verandering zorgen. Van beide kanten kan weerstand ontstaan: de data scientist wil het perse op zijn manier doen en de salesafdeling moet overtuigd worden van een nieuwe manier van werken en denken op basis van voorspellingen en data. De analytics translator moet die twee werelden bij elkaar brengen. Belangrijk om te benadrukken is dat hij geen wiskundige of programmeur hoeft te zijn. Wel moet hij de (on)mogelijkheden van analytics begrijpen voor de business, basiskennis van bepaalde modellen hebben en snappen waar de uitdagingen in dataprojecten zitten. Deze analytische en wiskundige basisvaardigheden zijn goed aan te leren voor iemand die beschikt over enige kwantitatieve aanleg, interesse en drive. Dat maakt dat analytics translators, met de juiste omscholing, het beste uit de eigen organisatie ontsloten kunnen worden.

Ideale omgeving voor analytics translator

Wij pleiten ervoor dat organisaties met datagedreven ambities de komende tijd gaan investeren in analytics translators. Laat deze oproep echter geen reden zijn voor CEO's, CIO's en CDO's om, net zoals zij de afgelopen jaren deden met data scientists, hele teams met analytics translators aan te trekken en in te richten. Om ervoor te zorgen dat een analytics translator optimaal rendeert en er echt waarde uit data gehaald gaat worden, is het juist niet effectief om alle analytics-activiteiten te centraliseren in een soort nieuwe IT-afdeling.

Onze boodschap aan directies is daarom: maak niet dezelfde fout als dertig jaar geleden, toen de IT-afdeling als apart onderdeel werd opgezet en uiteindelijk teveel macht naar zich toetrok. Trap niet weer in deze valkuil en maak vooral geen IT-feestje van analytics. Leg het initiatief juist bij de afdelingen zelf, door de analytics translator daar onderdeel van te laten zijn. Sterker nog, kijk - voordat je een grootschalige werving opstart - eerst goed rond bij deze afdelingen. Waarschijnlijk heb je de ideale analytics translators namelijk allang in huis.