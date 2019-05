Hoe je met data beter bier maakt

Anheuser-Busch InBev, de brouwer van Budweiser, Corona en meer dan 500 biermerken, had een dataprobleem toen Harinder Singh in 2017 bij het bedrijf kwam als global director of data strategy and solution architecture.

Dankzij de overnames van meer dan een dozijn merken in de afgelopen jaren, had AB InBev in meer dan 100 landen een overvloed aan gegevens verzameld die opgeslagen waren in on-premises en cloud systemen. Singh's doelstelling? De gegevens samenvoegen en verenigen en beschikbaar maken voor zakelijke gebruikers via één enkele 'lens'.

"Mijn collega's hier vertellen me dat het denken aan technologie of data nog maar drie jaar geleden nog niet helemaal top of mind was", zegt Singh, die een gelijkaardige rol vervulde bij Walmart eCommerce voordat hij bij AB InBev kwam werken. "Bedrijfstransformatie moet mogelijk worden gemaakt door digitale transformatie en data is de kern."

In het behandelen van zakelijke data als de nieuwe olie, zijn bedrijven bereid groot geld te betalen voor software die data kan opschonen en organiseren voor het verwerven van zakelijke inzichten, waardoor wereldwijd de inkomsten voor big data en business analytics software naar verwachting 260 miljard dollar bereikt in 2022, volgens marktonderzoek van IDC.

Maar als data de nieuwe olie is, is de integratie ervan het equivalent van het uit de grond halen, het in een digitaal vat stoppen en het klaar maken voor consumptie. Het probleem? Gegevens worden steeds meer versnipperd over organisaties, vooral omdat legacy-applicaties worden vervangen door nieuwe, losjes gekoppelde applicaties.

De gegevens van AB InBev werden opgeslagen in meer dan 100 bronsystemen, waaronder Salesforce.com, 15 SAP-systemen en 27 ERP-systemen, en het bedrijf vertrouwde op 23 afzonderlijke ETL-tools (extractie, transformatie en laden) om gegevens van de ene database naar de andere te verplaatsen.

Deze aanpak maakte het moeilijk om een eenduidig beeld te krijgen van de gegevens, zegt Singh. En nu GDPR van kracht is, moet AB InBev wereldwijd zicht hebben op haar gegevens, waarvan sommige over consumenten gaan en dus onderworpen zijn aan verschillende privacywetten.

"We moeten die gegevens nog steeds standaardiseren en integreren - een ander aspect van onze data-uitdaging", zegt Singh.

Singh heeft een maand lang een proof-of-concept uitgevoerd met Talend, een leverancier van data-integratiesoftware in de cloud, alvorens de leverancier te selecteren. AB InBev gebruikt Talend - in wezen een cloud-gebaseerde ETL-tool voor het moderne tijdperk - om gegevens uit verschillende bronnen, waaronder cloud- en on-premisesystemen en gegevens van IoT-apparaten, te extraheren en op te slaan in een Hortonworks Hadoop-datameer van Hortonworks datapakket dat gehost wordt op Microsoft Azure.

Die gegevens worden vervolgens verwerkt en gearchiveerd voordat Talend ze naar een "gouden laag" pendelt, waartoe datawetenschappers, operationele medewerkers en zakelijke gebruikers toegang hebben via datavisualisatietools. De herbruikbare gegevensbeheerarchitectuur van AB InBev omvat ook open source tools zoals Hive, Spark, HBase en Kafka, zegt Singh.

Waar AB InBev-medewerkers ooit 70 tot 80 procent van hun tijd besteedden aan het lokaliseren van relevante gegevens over verschillende systemen heen, halen ze nu informatie op voor analyses uit één enkele bron. Het werk is aan de gang, maar Singh is er zeker van dat het dataplatform het personeel van AB InBev positioneert om meer kritische inzichten te verwerven over verkoop, supply chain management, marketing, human resources en andere business lines.

AB InBev verzamelt en verzamelt bijvoorbeeld consumentengegevens van Nielsen en marktonderzoeken, en bijna-real-time gegevens van sociale media, om trends te analyseren en de juiste bieren en meer gerichte marketingcampagnes te leveren, met inbegrip van real-time coupons op maat van de consument op de plaats van aankoop. AB InBev kan ook de beste locatie in de winkel identificeren om bieren te verkopen, en ook hoe realtime evenementen kunnen worden gecreëerd om meer conversie te stimuleren.

De onderneming gebruikt ook analyses om haar supply chain te optimaliseren. De IoT-gegevens van RFID-apparaten helpen bij het opsporen van "connected packages" om de beste routes te vinden voor bezorgers en de temperaturen in miljoenen bierkoelers over de hele wereld worden opgevolgd om ervoor te zorgen dat de producten van AB InBev op de optimale temperatuur worden opgeslagen en geserveerd.

Singh laat toe dat AB InBev nog steeds werkt met technisch achterstanden die verouderde processen en technologieën omvatten, maar hij schrijft de succesvolle datatransformatie van AB InBev toe aan drie factoren: een "cloud first"-benadering; het gebruik van gegevens als zakelijk inzicht; en de ontwikkeling van herbruikbare processen voor het snel extraheren en toegankelijk maken van gegevens.

"Uiteindelijk gaat het erom de consument het beste bier en product te brengen", zegt Singh. "Het gebruik van gegevens is van cruciaal belang geweest voor ons succes in ons streven.".