Zo los je het probleem van massale datafragmentatie op

Vorig jaar schreef ik twee artikelen op Network World over massale datafragmentatie (MDF). De eerste definieerde het probleem en de tweede belichtte hoe het probleem kan worden aangepakt. Sinds de publicatie van de artikelen heb ik een aantal discussies gehad met IT-professionals over dit onderwerp en hoe belangrijk het is, en ik denk dat het enige aandacht van CIO's verdient.

Secundaire opslag mag niet het lelijke stiefkind zijn

Historisch gezien is het beheer van data, in het bijzonder de opslag, uitgevoerd door een groep van engineers van gemiddeld tot hoog niveau, waarbij de CIO's er niet veel aandacht aan besteden. De reden hiervoor is dat secundaire opslag al jaren het lelijke stiefkindje van de data-industrie is. Het is meestal moeilijk toegankelijk, vaak opgeslagen op verouderde lokale bestandsservers en tapes, wordt vaak gedupliceerd en is over het algemeen moeilijk om mee te werken.

De realiteit is echter dat het digitale succes afhangt van de toegang tot ALLE data. CIO's hebben de taak om bedrijven te helpen innovatie te stimuleren, en dat begint met data. Door een einde te maken aan de massale versnippering van data zal de productiviteit van werknemers worden verbeterd en kunnen bedrijven concurrerender en datacentrischer worden.

3 stappen om massafragmentatie te elimineren

Consolideren van voorheen afzonderlijke oplossingen voor back-up, archivering, bestandsdeling, testen/dv en analyse op één platform. Dit elimineert de noodzaak om de bestaande infrastructuur op zijn plaats te houden. Dit was voorheen niet mogelijk, maar een hypergeconverteerde infrastructuur (HCI) maakt het nu gemakkelijker. Beheer alle aspecten van secundaire opslag via één GUI. Dit omvat taken zoals het instellen van beveiligingsbeleid en SLA's, het wereldwijd beheren van datacenters of cloudomgevingen en het garanderen van een optimaal gebruik van resources. Dit maakt het ook gemakkelijker om te voldoen aan de wettelijke mandaten. Draai applicaties op hetzelfde platform, omdat dit op unieke wijze de waarde van secundaire gegevens kan benutten en digitale transformaties kan versnellen. Dit geldt niet alleen voor toepassingen in eigen beheer, maar ook voor toepassingen die ontwikkeld zijn door ISV's of partners.

Voordelen van het elimineren van MDF

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het elimineren van massale datafragmentatie, waaronder de volgende:

Eliminatie van silo's. Het consolideren van platformen voorkomt de noodzaak van een verouderde silo-infrastructuur, zoals back-up- en deduplicatie-apparaten, NAS-opslag, cloud gateways en mediaservers. Dit kan worden bereikt door volledig functionele softwarematige vervangingen uit te voeren op een HCI-platform om alle secundaire workloads samen af te handelen. Ik heb gesproken met bedrijven die een TCO-besparing tot 70 procent hebben gezien voor back-up alleen. Het is belangrijk om te begrijpen dat de gegevens niet geconsolideerd zijn. In plaats daarvan is het de controle erover die de onderliggende complexiteit in software effectief maskeert.

Elimineren van kopieën. Meerdere kopieën van dezelfde gegevens kunnen de doodsteek zijn van bedrijfsprocessen, omdat er meer tijd wordt besteed aan het vinden van de juiste versie dan aan de eigenlijke taak. Door de gegevens te consolideren kan deduplicatie worden gebruikt om de datafootprint die wordt beheerd te verkleinen en de wildgroei van kopieën te elimineren. Als een kopie nodig is voor iets als test/dev, kunnen snapshots worden genomen zonder dat dit een impact heeft op de middelen.

Gegevens worden locatie-onafhankelijk. De gecentraliseerde controle van gegevens stelt bedrijven in staat om deze te beheren in elke omgeving, inclusief datacenters, publieke en private clouds, externe kantoren en edge-locaties. Hierdoor kunnen secundaire opslag en toepassingen worden gecontroleerd waar ze zich ook bevinden, in plaats van gebruik te moeten maken van gateways of andere intermediaire apparaten.

De focus is verschoven van gegevensverzameling naar gegevensverbindingen. Door het overspannen van fysiek geïsoleerde gegevenseilanden kan een logisch gegevensweefsel worden gecreëerd dat fungeert als één gecentraliseerde pool. Dit maakt analyse op locatie mogelijk zonder dat de gegevens hoeven te worden verplaatst of gekopieerd. Een groot voordeel hierbij is dat het de noodzaak om datalakes voor veel analytics use cases te assembleren vermindert omdat de data op zijn plaats kan blijven staan.

Operationele eenvoud. Door massale datafragmentatie te elimineren, voorkom je de noodzaak voor meerdere gespecialiseerde operatoren voor secundaire operaties, zoals back-up, het delen van bestanden, clouds en test/dev. Een enkele beheer-GUI kan worden gebruikt door een enkele beheerdersfunctie.

Onbeperkt schaalbaar. HCI-oplossingen zijn ontworpen om onbeperkt te schalen, op locatie of in de cloud met een pay-as-you-grow-model. Alles is volledig gedistribueerd en er is geen enkel knelpunt, zodat bedrijven klein kunnen beginnen en meer kunnen toevoegen zonder onderbreking.

Verbeterde zichtbaarheid en zoeken. De consolidatie van het beheervlak maakt het mogelijk om de gegevens automatisch te indexeren en onmiddellijk doorzoekbaar te maken, waardoor "een licht schijnt" op voorheen dark data. Dit kan de "waar" en "wat" van hun secundaire data laten zien, waardoor organisaties hun GDPR-compliance kunnen controleren, intelligente beslissingen kunnen nemen over dataretentie of ongebruikelijk gedrag dat een bedreiging voor de veiligheid kan vormen, kunnen monitoren.

Het onvermogen om informatie in silo's te verbinden is al tientallen jaren problematisch. De impact bleef echter beperkt tot ongemak voor de gebruiker, omdat secundaire opslag niet missiekritisch was. Vandaag de dag staat er veel meer op het spel, omdat gegevens de levensader zijn van digitale bedrijven. CIO's moeten het elimineren van massale datafragmentatie tot een topprioriteit maken, omdat bedrijven die dit kunnen doen betere inzichten hebben om de concurrentie voor te blijven. Bedrijven die dat niet kunnen, zullen achterop raken en moeite krijgen om te overleven.