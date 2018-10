Behoud concurrentievoordeel door dataverwerking

Een van de belangrijkste inzichten uit het Gartner CIO Agenda 2018 rapport is dat de digitalisering van bedrijven de rol van de CIO transformeert van "opleveringsmanager naar zakelijke manager - van het beheersen van kosten en re-engineering van processen naar het aansturen van inkomsten en het exploiteren van gegevens". De meesten van ons zijn bekend met de uitdrukking "data is de nieuwe olie" en CIO's zijn zich meer dan bewust van de snel groeiende informatiestromen binnen en tussen bedrijven.

Het gebruik van deze gegevens om waarde te creëren voor het bedrijf en een zekere mate van concurrentievoordeel veilig te stellen, is echter een andere zaak. Het verzamelen van enorme hoeveelheden data en het bundelen ervan met informatie van andere bedrijven levert niet altijd de voordelen op die leveranciers van Big Data-oplossingen beloven. Ondanks deze uitdagingen zijn er bedrijven die paden door de datamonetarisatie-jungle banen.

Airbus vliegt op data

Vanuit een big data-perspectief heeft Airbus gekozen voor een datapooling-aanpak met zijn Skywise-platform dat leveranciers en klanten met elkaar verbindt. Eerder dit jaar verklaarde Tom Enders, de CEO van Airbus, dat data "centraal" stond in de toekomst van zijn industrie en het partnerschap van het bedrijf met Palantir Technologies om Skywise op te bouwen is een bewijs van deze overtuiging. Door via sensoren verzamelde prestatiegegevens van vliegtuigen samen met andere bronnen, zoals constant gemonitorde weergegevens, beschikbaar te maken voor leveranciers van componenten, kunnen alle partijen een beter begrip ontwikkelen van waar systemen niet werken zoals gepland.

Een Airbus A350 bevat ongeveer 6.000 sensoren en genereert meer dan 2,5 terabytes aan gegevens per dag dat hij in bedrijf is. Het verzamelen, analyseren en delen van deze gegevens stelt leveranciers in staat om de productie- en ontwikkelingsprocessen te verbeteren en bij te dragen aan voorspellende onderhoudsplanning voor klanten als EasyJet en Delta. Het systeem wordt nog steeds uitgerold, maar verwacht wordt dat operationele onderbrekingen die van invloed zijn op het vertrek van vluchten met 15 procent kunnen worden verminderd, terwijl het brandstofverbruik aanzienlijk kan worden verminderd door middel van real-time aanpassingen van vluchtplannen op basis van omgevings- en operationele omstandigheden.

Hoe analytics de gezondheid en het resultaat kan verbeteren

Een andere grootschalige dataverwerker die een zeer verdedigbaar bedrijf in de gezondheidsinformaticasector aan het opbouwen is, is IBM met zijn Watson AI-platform. In 2016 besteedde het bedrijf 2,6 miljard dollar aan de aanschaf van Truven Health Analytics en verwierf daarmee gegevens over de kosten en de behandeling van meer dan 200 miljoen patiënten. IBM Watson Health biedt al voordelen aan patiënten door snellere diagnose van aandoeningen, maar creëert ook een positieve spiraal voor IBM, aangezien meer ziekenhuizen zich aansluiten bij en bijdragen aan het platform en de AI die in het systeem is ingebed steeds meer leert van de resultaten van de diagnoses.

Op kleinere schaal kiezen veel bedrijven voor innovatieve benaderingen van analytics om het gedrag van de consument beter te begrijpen en de winst te verhogen. Point Defiance Zoo in de staat Washington had zich al lang gerealiseerd dat de weersomstandigheden een enorme impact hadden op de bezoekersaantallen. Op een zonnige dag zouden tot 6.000 mensen de dierentuin kunnen bezoeken, maar regen de volgende dag zou dit kunnen verminderen tot 1.000. Aangezien een groot deel van de kosten van de dierentuin vast liggen in de vorm van personeelssalarissen, hadden deze aanwezigheidspieken en -dalen een aanzienlijke invloed op het resultaat. Met behulp van IBM's Cognos 10 business intelligence-systeem in het analyseren van de kaartverkoop, historische aanwezigheidsgegevens en een real-time weerbericht, was het bedrijf in staat om de personeelsbehoeften voor elke dag van de volgende week te voorspellen.

Bescherm je data-assets

Ondanks de mogelijke voordelen zijn er gevaren voor bedrijven die hun data-analysefunctie uitbesteden aan derden. In veel gevallen, zoals bij Airbus, zijn er voordelen verbonden aan het bundelen van gegevens en het gebruik van de expertise van bedrijven die dataverwerkingsplatforms exploiteren. Waar strikte regels worden opgelegd met betrekking tot wie eigenaar is van de gegevens nadat deze zijn verwerkt, wie anders de resultaten kan zien en wat er met de gegevens gebeurt nadat de verwerking heeft plaatsgevonden, kunnen veel problemen worden voorkomen.

Zoals consultants van McKinsey onlangs hebben aangetoond, zorgt dataverwerking echter voor het hervormen van waardeketens in een aantal sectoren. Veel functies van een bedrijf kunnen worden uitbesteed aan mensen met een kerncompetentie in het leveren van die activiteiten. Het gevaar voor bedrijven, aldus McKinsey, is dat data hun meest waardevolle bezit zijn en dat het toevertrouwen ervan aan anderen een kostbare vergissing kan zijn. In industriële omgevingen kan dit gebeuren wanneer de gegevens die door uw machinepark worden gegenereerd, worden verzameld door en eigendom zijn van de fabrikant van de apparatuur.

Het is ook belangrijk om te voorkomen dat je een lock-in krijgt in één enkel platform waar het moeilijk en duur kan zijn om over te stappen naar een nieuwe provider. De recente aankondiging dat de EU een onderzoek start naar de wijze waarop Amazon gebruik maakt van gegevens van derden die op zijn platform verkopen, is daar een goed voorbeeld van. De verdenking is dat Amazon zijn overzicht van alle verkoopgegevens mogelijk gebruikt om zijn eigen producten te creëren en te verkopen om te concurreren met zijn eigen klanten.

Verrijking van de klantervaring met data

Zakelijke waardeketens worden getransformeerd door het massaal verzamelen en verwerken van data over een breed scala aan bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd stijgen de verwachtingen van de consument met verwachtingen van lage prijzen, snelle levering en een enorme keuze in combinatie met gepersonaliseerde service. Recent onderzoek van CRM-leverancier Salesforce onder 6.700 consumenten en zakelijke kopers illustreert de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd wanneer ze proberen te navigeren in dit nieuwe landschap.

Volgens Salesforce zegt 72% van de consumenten en 89% van de zakelijke kopers dat ze "verwachten dat bedrijven hun unieke behoeften en verwachtingen begrijpen". Om dit te bereiken is toegang tot consumentengedrag en verkoopgegevens uit verschillende bronnen nodig. Digitale reuzen zoals Amazon en Netflix zijn in staat om veel van de stukjes van deze puzzel samen te voegen uit hun enorme hoeveelheden gebruikersgegevens, maar kleinere bedrijven worstelen om hetzelfde te bereiken, deels door gebrek aan toegang tot de juiste bronnen, maar ook door gebrek aan ervaring in het beheren van gegevens voor concurrentievoordeel.

Oplossingen die ongelijksoortige en in silo's opgesloten informatie kunnen samenbrengen om een rijkere klantervaring te bieden, zullen voor sommige bedrijven een oplossing zijn. Zoals IDC's Maureen Fleming onlangs verklaarde: "Bedrijven die echt digitaal in staat zijn om deze ongelijksoortige databronnen met elkaar te verbinden, kritieke bedrijfsgegevens uit deze verbindingen te halen en geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen op een manier die een concurrentievoordeel oplevert". Voor veel bedrijven is dit nog steeds een moeilijke reis, maar de snelle inzet van AI en machine learning analyse en dataverwerking maakt het een belangrijke reis als ze de nieuwe concurrentiegolf willen overleven die op komst is.