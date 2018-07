Waarom effectieve AI intelligente data nodig heeft

In het huidige technologielandschap wekt niets zoveel nieuwsgierigheid en opwinding op als kunstmatige intelligentie (AI). En we beginnen nog maar pas de potentiële voordelen van AI-toepassingen binnen de onderneming te zien.

De groei van AI in de onderneming wordt echter belemmerd doordat datawetenschappers te vaak beperkte toegang hebben tot de relevante gegevens die zij nodig hebben om effectieve AI-modellen te bouwen. Deze dataspecialisten zijn vaak gedwongen om alleen te vertrouwen op enkele bekende bronnen, zoals bestaande datawarehouses, in plaats van alle realtime, real-life data die ze nodig hebben aan te boren. Bovendien hebben veel bedrijven grote moeite om op een efficiënte en betaalbare manier de zakelijke context en kwaliteit van grote hoeveelheden data te bepalen. Gezien deze problemen, is het gemakkelijk om een aantal van de historische obstakels voor AI-versnelling en -adoptie te begrijpen.

Uiteindelijk worden gegevens alleen nuttig voor AI - of voor enig ander doel - als je het begrijpt. Concreet betekent dit inzicht in de context en relevantie ervan. Alleen dan kan je de AI-modellen met vertrouwen en veilig trainen. De enige manier om dit te bereiken is met een fundering van "intelligente data".

In de loop der jaren zijn we verder gegaan dan het verzamelen en aggregeren van data om specifieke bedrijfsapplicaties (data 1.0) te stimuleren, en organisaties zijn in staat geweest om goed gedefinieerde processen te creëren die iedereen toegang geven tot data, omdat het volume, de verscheidenheid en de snelheid ervan blijven exploderen (data 2.0). Maar dit is gewoon niet genoeg. We zijn nu op een punt aanbeland waarop intelligente gegevens nodig zijn om de transformatie in de hele onderneming (data 3.0) echt te stimuleren.

Denk bijvoorbeeld aan de uitdagingen waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd als het zijn traditionele relatie met zijn klanten opnieuw wil definiëren. Laten we zeggen dat je een bedrijf bent dat scheermesjes maakt en het doel is om ze te verkopen op basis van een abonnement in plaats van over de toonbank. Om een dergelijke ontwrichtende verandering te begeleiden, is input nodig van een groot aantal gegevensbronnen (databases, datawarehouses, applicaties, Big Data Systems, IoT, sociale media en meer); een verscheidenheid aan gegevenstypes (gestructureerd, semi-gestructureerd en ongestructureerd) en een verscheidenheid aan locaties (on-premises, cloud, hybride en big data). Of als je een bedrijf bent dat zware apparatuur fabriceert en je ervoor moet zorgen dat je alle gegevens van de werkvloer en robots in realtime kunt verwerken om downtime te voorspellen en tegelijkertijd je geplande onderhoud te handhaven om operationele downtime te voorkomen die miljoenen dollars aan verloren omzet kan kosten.

Het datameer wordt de bewaarplaats bij uitstek voor de enorme verzameling van ongelijksoortige gegevens die nodig zijn voor transformatieve inspanningen als deze. Maar zonder intelligente gegevens zijn deze meren van weinig waarde. Gartner schat dat een schokkende 90 procent van de datameren in 2018 nutteloos zal zijn, omdat ze gevuld zijn met ruwe data die maar weinig mensen kunnen gebruiken. Gartner stelt: "Metadata is de vishaak in de datalakes."

Met intelligente data daarentegen kunnen datawetenschappers Google-achtig zoeken op woorden als "klant" en direct alle potentiële bronnen van relevante data ontdekken. Intelligente data bespaart een enorme hoeveelheid kostbare tijd die datawetenschappers anders zouden moeten besteden aan het verzamelen, samenstellen en verfijnen van de data die ze nodig hebben voor hun modellen. Het levert ook de meest betrouwbare resultaten op.

Dus hoe zorg je ervoor dat je gegevens echt intelligent zijn? Door een end-to-end datamanagementplatform te bouwen dat zelf gebruik maakt van machine learning en AI-mogelijkheden, aangestuurd door uitgebreide metadata om de algehele productiviteit van het platform te verhogen. Metadata is de sleutel die de waarde van data ontgrendelt.

Er zijn vier verschillende metadatacategorieën om naar te kijken als je er zeker van wilt zijn dat je uitgebreide, relevante en accurate gegevens levert om AI te implementeren:

Technische metadata - omvat databasetabellen en kolominformatie, alsook statistische informatie over de kwaliteit van de gegevens. - omvat databasetabellen en kolominformatie, alsook statistische informatie over de kwaliteit van de gegevens. Bedrijfsmetadata - definieert de bedrijfscontext van de data en de bedrijfsprocessen waaraan de data deelneemt. - definieert de bedrijfscontext van de data en de bedrijfsprocessen waaraan de data deelneemt. Operationele metadata - informatie over softwaresystemen en procesuitvoering, die bijvoorbeeld de versheid van de gegevens aangeeft. - informatie over softwaresystemen en procesuitvoering, die bijvoorbeeld de versheid van de gegevens aangeeft. Gebruiksmetadata - informatie over de gebruikersactiviteit, met inbegrip van geraadpleegde gegevenssets, beoordelingen en opmerkingen.

AI- en machine learning toegepast op deze verzameling metadata helpen niet alleen om de juiste gegevens te identificeren en aan te bevelen. Die gegevens kunnen ook automatisch, zonder menselijke tussenkomst, worden verwerkt om ze geschikt te maken voor gebruik in enterprise AI-projecten.

Digitale transformatie dwingt organisaties om anders naar data te kijken; het is een kwestie van 'de prooi of het roofdier' worden. Vandaag de dag is er altijd real-time toegang tot gegevens en tools die een snelle analyse mogelijk maken. Dit heeft AI en machinaal leren versnelt en de overgang naar een data-first aanpak mogelijk heeft gemaakt. De AI-renaissance bloeit door digitalisering, data-explosie en de transformatieve impact die AI heeft op de onderneming.

Uiteraard zijn er talloze data-inputs die de beslissingen van een AI-applicatie vorm kunnen geven, dus moeten organisaties doorzoeken wat relevant en impactvol is en wat alleen maar ruis is. Voordat uw organisatie een AI-gestuurde aanpak van datamanagement hanteert, moet u de volgende vragen in overweging nemen: