Dit is de (grote) rol van technologie in de Volvo Ocean Race

Het was tijdens de woeste zevende etappe van de wereldwijde Volvo Ocean Race in maart 2018 dat het ondenkbare gebeurde.

Het 65 voet lange oceaanjacht Scallywag, Hong Kong's eerste deelnemer in deze slopende race die om de drie jaar wordt gehouden, was 1.400 zeemijlen ten westen van Kaap Hoorn en was speelbal van de ruwe zee, harde wind en stromende regen, toen de boot werd opgetild door een grote golf. Het grootzeil zwaaide plotseling over het dek en raakte bemanningslid John Fisher, die de cockpit had verlaten om een van de platen vast te zetten. De slag sloeg hem bewusteloos en veegde hem van het dek en in het het woeste water.

Hoewel Fisher een overlevingspak en reddingsvest droeg, en de bemanning een dappere poging deed om de boot om te keren en hem te redden, kon hij niet meer worden gevonden. Zijn nagedachtenis leeft voort met al die anderen die in de loop der jaren bij eerdere races om het leven zijn gekomen.

De Volvo Ocean Race, voorheen de Whitbread Round the World Race, is een slopende 45.000 zeemijlen lange competitie die meestal acht tot negen maanden duurt. Teams uit verschillende landen racen naar verschillende havens over de hele wereld. De door China gesponsorde Dongfeng en zijn multinationale bemanning (waaronder de Nederlandse Carolijn Brouwer) werd dit weekeinde uitgeroepen tot winnaar toen het in Den Haag de finish overstak, in een van de spannendste finishes in de historie van de race, en met Brouwer als eerste vrouwelijke deelnemer ooit in het winnende team.

Gedurende de hele wedstrijd kenden de mannen en vrouwen in de bemanningen ongelooflijk zware omstandigheden, omdat ze vochten met zeer onvoorspelbare elementen en presteerden ze tot aan (of over) de grenzen van fysiek en mentaal uithoudingsvermogen. Flexibiliteit, samenwerkings- en communicatievaardigheden, evenals de mogelijkheid om snel te reageren als er wat mis gaat, zijn basisvereisten voor het werk.

Race naar duurzaamheid

Technologie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de race: het volgen van de boten via satelliet en internet, het onderhouden van de communicatie met bemanningen, en in het ontwerp van de boten. Dit jaar was elke boot echter uitgerust met een reeks detectie-, telemetrie- en zelfs geavanceerde simulatiesystemen die worden gebruikt om water- en windomstandigheden te analyseren en voorspellende analyses te leveren aan de bemanning in een omgeving die allesbehalve voorspelbaar is.

De milieugegevens die door elk van de boten worden verzameld, worden ook geanalyseerd vanuit een duurzaamheidsperspectief als onderdeel van een programma dat Volvo financiert in samenwerking met de UN Environment Clean Seas-campagne. Het doel van dat werk, dat het Volvo Ocean Race Science Programme wordt genoemd, is het meten van de huidige staat van de oceanen in de wereld, die zowel door natuurlijke als door menselijke elementen worden beïnvloed, zoals vervuiling. Eén bevinding tot nu toe: de verspreiding van microplastics, meestal van plastic wegwerpflessen en flessendoppen, is veel meer dan verwacht, en reikt helemaal tot Antarctica en zelfs tot aan een van de verste oceaanplekken op aarde - punt Nemo in de Zuidelijke Oceaan.

Gezien de extreem zware omstandigheden op zee en de hoge kosten van satelliettransmissies, zijn de boordsystemen ook uitgerust met intelligentie- en optimalisatiesoftware die kan bepalen welke gegevens op dat moment belangrijk zijn en wanneer het het meest zinvol is om alleen de gegevens die veranderd zijn te analyseren of door te sturen..

De meervoudige en redundante on-board-systemen zijn ondergebracht in krappe ruimtes op elk van de boten, samen met navigatie en video- en audio-uitzendsystemen die uitkomen in meerdere antennes en satellietcommunicatie-arrays die zich net achter het roer aan dek bevinden. Eén antenne is zelfs zo krachtig dat bemanningsleden vanwege het stralingsgevaar niet in de buurt mogen komen.

"Vroeger gebruikten we dag en nacht een back-end systeem om dit alles te berekenen. Maar als er iets gebeurde, werkte dat niet snel genoeg", legt Jordi Neves, chief digital officer van de Volvo Ocean Race, uit. "We moesten een waarschuwing krijgen die direct van de boot komt en ons vertelde wanneer er iets aan de hand was. Deze informatie wordt ingevoerd in libraries met historische en actuele informatie om bemanningen te waarschuwen voor potentieel moeilijke situaties, zodat ze de tijd hebben om actie te ondernemen om een concurrentievoordeel te verkrijgen of potentieel levensbedreigende scenario's te vermijden."

Dit jaar heeft de organisatie ook samengewerkt met HCL Technologies, dat ondersteuning biedt

bij het analyseren en beheren van de gegevens die afkomstig zijn van de boten tijdens de race, maar ook video-en audio-ondersteuning via live links en streaming van de boten waar ze ook ter wereld zijn.HCL-teams waren zelf ook in een race verwikkeld, omdat ze zich moesten haasten om de boten voor te blijven en de communicatie- en computersystemen op te zetten bij de 12 gasthavens en de zogeheten Volvo Ocean Race Villages om een digitale ervaring te bieden aan de verwachte 3 miljoen bezoekers van deze bestemmingen. Live video en communicatie met de bemanningen werden ook naar scholen over de hele wereld verzonden als een educatief leselement, net zoals in het verleden videoklassen zijn verzorgd door astronauten van het International Space Station.

"Met de technologie van vandaag zijn we in staat om deze echte ervaring, inclusief de realtime aspecten van het zien en voelen van de race, mee te nemen", zegt Arthur Filip, HCL's hoofd sales- and marketing transformation, vanuit de Rhode Island pitstop in de race. "Je kan hier in Newport zijn, of je kan in Guangzhou of Chili zijn, en toch kan je aan deze race deelnemen. Dat is echt cool. Het zorgt voor betrokkenheid bij de fans, geeft mensen data, en geeft mensen augmented reality onderdeel te zijn van deze ervaring."

Wind, weer en privacy in de gaten houden

Een uitdaging die misschien niet op de eerste plaats kwam toen de kapiteins en bemanningen de strijd aanbonden met wind en golven terwijl ze naar de eindstreep koersten, is de privacy van de data, vooral omdat de boten massa's gegevens uit de wereldzeeën verzamelden en twaalf havens op zes verschillende continenten aandeden. Zeven maanden na het begin van de race werd de Global Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie (EU) van kracht, waarin strenge handhavingsregels en nalevingsregels met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer zijn vastgelegd.

Overtredingen van deze regels, die op 25 mei van kracht zijn geworden en de verwerking van gegevens met betrekking tot personen in de EU reguleren, kunnen leiden tot zware straffen en sancties. Mogelijk vallen de miljoenen e-mails en gegevens die tijdens de race van acht maanden zijn verzonden en uitgewisseld onder deze verordeningen.

"Om eerlijk te zijn, we worstelen echt om te voldoen," geeft CDO Neves toe. "We moesten dat allemaal heel, heel snel bij elkaar brengen. Het is een grote uitdaging".

Zeilpuristen kunnen het oneens zijn met het toenemende gebruik van technologie en analytics in een competitie die in feite is bedoeld om het uithoudingsvermogen en de zeilvaardigheden van een bemanning te testen, hoewel degenen die dicht bij de race en de sport staan het daar niet mee eens zijn.

"Het is nog steeds een menselijk avontuur omdat je met rauwe omstandigheden te maken hebt, en strategieën worden vaak gedicteerd door instinct en ervaring," zegt Neves, die voorheen de engineering directeur en hoofd technologie voor de organisatie van de America's Cup was.

"Het is overleven. Je hebt zo veel mogelijkheden, en het staat in dat opzicht nog ver weg van bijvoorbeeld AI," meent hij. "Je kunt de koers instellen en je kunt weten waar je heen wilt. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe je je mensen leidt en tot het uiterste brengt. Ze zetten hun angsten opzij en willen gewoon winnen."