Wie heeft de sleutels tot de cloud in handen?

VMware is uitstekend gepositioneerd om de gang naar de cloud te faciliteren, maar hulp is gewenst.

VMware voelt zich van oudsher het best thuis in het on-prem datacenter. Men ziet daar echter ook wel dat er zaken aan het veranderen zijn, dus verandert het bedrijf langzaam maar zeker mee. Stukje bij beetje komt er meer 'cloud' in het portfolio. Tijdens de meest recente editie van VMworld zijn wij hier eens wat dieper ingedoken. Kun je als organisatie iets leren van hoe VMware samen met partners de transitie ziet?

Vanaf de zijlijn is het erg interessant om te zien wat de opkomst van de cloud zoal teweegbrengt bij de leveranciers die al langere tijd in de markt aanwezig zijn. We kunnen uiteraard urenlang twisten hoe veel er naar de cloud moet en gaat en of we iets nu multicloud of hybrid cloud moeten noemen, maar feit is dat de cloud er is en vooralsnog nergens heengaat. Leveranciers zullen er dus iets mee moeten, of ze dit nu willen of niet en of ze born-in-the-cloud zijn of niet.

Van datacenter naar cloud

VMware is geen uitzondering op de ontwikkeling zoals we die hierboven schetsen. Het bedrijf mag dan een uitstekende positie hebben binnen de IT-omgeving van organisaties, het is toch vooral on-prem virtualisatie van compute (vSphere), storage (vSAN) en netwerk (NSX) waar het bedrijf bekend om is als het gaat om de inrichting van het datacenter. Daarnaast zijn er nog zaken zoals digital workspace (Workspace ONE), waar bijvoorbeeld Airwatch EMM onderdeel van uitmaakt, VDI (Horizon) en IoT device management (Pulse IoT) waar VMware zich mee bezighoudt.

Tijdens de keynote op VMworld laat CEO Pat Gelsinger er echter geen misverstand over bestaan dat VMware al geruime tijd bezig is om het imago van on-prem partij van zich af te schudden. Waar het bij het bedrijf volgens hem uiteindelijk allemaal om draait tegenwoordig, is 'bridging across environments'. De cloud is daar uiteraard een cruciaal onderdeel van. Volgens hem is ieder bedrijf op dit moment bezig met een hybride of multicloud strategie, waarbij hij ervan uitgaat dat de verschillende omgevingen naast elkaar zullen blijven bestaan.

Uitbreiding cloud-aanbod

Let wel, VMware biedt al geruime tijd het nodige als het gaat om de cloud. Zo is er het vRealize cloud management platform, waarmee de volledige stack die je in een organisatie kan tegenkomen, centraal beheerd kan worden. Dus vanaf traditionele omgevingen on-prem tot aan cloud-native containers. Denk hierbij aan zaken zoals provisioning, automation, het beheren van workloads over meerdere locaties en het in de gaten houden van de prestaties van deze verschillende omgevingen. Voor dat laatste - het in de gaten houden van de gezondheid van je omgevingen - heeft VMware recent ook aangekondigd dat het CloudHealth over gaat nemen.

Uiteindelijk draait het bij VMware net zoals bij veel andere bedrijven om het hebben van zoveel mogelijk controle. VMware zelf wil graag end-to-end beheer hebben over de omgevingen van organisaties, maar voor organisaties zelf kan dit ook zeker voordelen opleveren. Dat lijkt dan ook de voornaamste focus te zijn van VMware bij het uitbrengen van nieuwe producten en diensten.

VMware Cloud is een breed begrip

VMware Cloud on AWS is wat ons betreft een goed voorbeeld van deze benadering. Wij zien zo op het eerste gezicht niet echt een voordeel op het gebied van architectuur om een instance van VMware in de AWS-cloud te draaien. De workloads die je daar wilt laten draaien, kunnen doorgaans ook prima zonder de VMware-laag functioneren. Een overkoepelende beheerlaag (waar VMware er dus ook een van heeft) kan alles dan prima aan elkaar koppelen. Het voordeel van VMware Cloud on AWS zit hem voor zover wij het kunnen zien vooral in de relatief eenvoudige migratie die dit met zich meebrengt, als je als organisatie wilt migreren vanuit een on-prem VMware vSphere-omgeving. Tijdens VMworld werd door Pat Gelsinger overigens nog eens benadrukt dat ze hier vol op blijven inzetten. Overal waar AWS actief is, zal VMware Cloud ook actief zijn.

Dat brengt ons vrijwel naadloos bij VMware Cloud Foundation. Hiermee werkt VMware toe naar een enkele basis voor alle omgevingen. VMware Cloud Foundation is een stack die compute, storage en netwerk virtualisatie bij elkaar pakt en als een geheel aanbiedt. Hyper-converged dus, maar dan geschikt voor deployment in (on-prem) private cloud en als een service in een public cloud. Voor het on-prem stuk zijn er samenwerkingen met hardwareleveranciers zoals Dell EMC en Lenovo.

Project Dimension, dat een half jaar geleden officieel werd aangekondigd, is een verdere uitbreiding op de cloud-ambities van VMware. Dit kun je zien als een Dell EMC of Lenovo Cloud Foundation, met daarboven een hybrid cloud control plane. Die pakt dus ook de verschillende clouds mee.

Wat te doen met containers (Kubernetes)?

Je hoort regelmatig dat containers voor VM's zijn wat VM's voor fysieke servers waren, ook al waren containers in eerste instantie helemaal niet ontwikkeld als alternatief voor VM's, maar veel meer een security-feature. Dat wil zeggen dat containers meer en meer de plaats innemen van VM's. Hierbij wordt er uiteraard wel van uitgegaan dat de gang naar de cloud door zal zetten. VM's worden geassocieerd met on-prem (uitzonderingen daargelaten, zie hierboven), containers met cloud-omgevingen.

Zeggen dat containers de rol van VM's gaan overnemen, is dus feitelijk zeggen dat cloud groter wordt dan on-prem. Dat is vooralsnog in ieder geval niet het geval en er kunnen meerdere bomen opgezet worden over of dit in de toekomst gaat gebeuren. Dat zullen we hier niet doen, omdat het buiten de scope van dit artikel valt. Het belangrijkste voor nu is constateren dat containers belangrijker worden. Een bedrijf zoals VMware moet hier dan uiteraard ook iets mee, zeker als het haar hybrid of multicloud visie van het overbruggen van omgevingen trouw wil blijven.

VMware Cloud PKS

Tijdens VMworld kregen we een demo te zien van VMware Cloud PKS (Pivotal Container Service), waarmee VMware organisaties wil helpen om Kubernetes in hun omgeving te integreren. Ook hier is er weer duidelijk sprake van een integratie van iets nieuws met iets ouds, om het ecosysteem van VMware als geheel verder te brengen. Tijdens de demo zie je bijvoorbeeld dat een aanpassing in een Kubernetes namespace in real time ook doorgezet wordt naar de NSX-T-manager. Logical routers en switches worden verder ook meteen overgenomen in de hele stack. Je beheert de beide omgevingen als een enkele.

Als je van de wat meer cynische soort bent, kun je zeggen dat VMware op deze manier Kubernetes inzet om NSX nog wat harder te pushen. De vraag is echter of VMware dat nodig heeft, gezien de status die NSX inmiddels heeft. Gelsinger noemt het tijdens zijn VMworld-keynote de standaard in software-defined networking. Let wel, NSX-T is een ander beestje dan NSX voor vSphere. De eerste is relatief nieuw en gericht op hybride en multicloud omgevingen. De tweede is zoals de toevoeging 'voor vSphere' al aangeeft gericht op de 'traditionele' omgevingen. Het zou ons niet verbazen als men bij VMware NSX-T graag wat wil pushen. Of dit ook de achterliggende gedachte is bij het ontwikkelen van Cloud PKS, blijft gissen, maar het kan er wel een gevolg van zijn.

Open source

We spreken tijdens VMworld met Wendy Cartee van VMware over Cloud PKS. Zij is Senior Director Cloud-Native Apps Advocacy en zit dus stevig aan de cloud-kant van het bedrijf. Met een sterke Linux en open source-achtergrond is ze een goed voorbeeld van de nieuwe paden die sinds enkele jaren worden bewandeld.

Open source wordt steeds belangrijker, in het algemeen maar dus ook voor VMware. Je kunt PKS dan volgens haar ook zien als onderdeel van het meer en meer ondersteunen van de ontwikkelingen in die sector. Daar zit namelijk veel innovatie, die VMware zeker niet wil laten liggen. Het is volgens haar ook een fundamenteel ander soort innovatie dan doorgaans binnen bedrijven zoals VMware plaatsvindt. Het is meer divers en is ook meer toegespitst op de moderne manier van werken. Zelf is het bedrijf ook actief bij het ontwikkelen van applicaties. Een voorbeeld hiervan is Harbor Registry, een registry server voor container images.

Cartee ziet het gebruik van containers overigens niet als concurrerend met wat VMware van oudsher te bieden heeft. Het is geen of/of verhaal. Met een Kubernetes-laag alleen ben je er immers nog niet, je moet ook alle andere onderdelen nog beheren. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor VMware.

VMware als aanstichter

In gesprekken die we gedurende het jaar voeren met de verschillende onderdelen van de markt (van leveranciers tot klanten), merken we dat er een behoorlijk verschil in perceptie bestaat over de multicloud. Geen twee leveranciers hanteren dezelfde definitie, mocht dat al mogelijk zijn, maar dat is op zich nog niet eens het grootste verschil. We zijn vooral verbaasd over hoe ver leveranciers al denken te zijn in de transitie, vergeleken met hoe de uiteindelijke klanten dit zien. We horen van de markt toch heel vaak de reactie dat de multicloud een ver-van-het-bed-show is. Dat zou je niet zeggen als je gedurende het jaar de meeste leveranciers hoort hierover.

Het zou ons niets verbazen als de drempel voor veel klanten richting de cloud op dit moment gewoon simpelweg nog te hoog is. Men doet uiteraard wel de nodige zaken in de cloud, bijvoorbeeld Salesforce, Workday, ServiceNow en NetSuite, en er wordt wellicht ook gebruikgemaakt van een dienst zoals Office 365, maar ook nog on-prem applicaties en workloads migreren naar de cloud en vervolgens het geheel centraal orchestreren is toch echt nog minimaal een brug te ver.

Juist op dat punt kan VMware een belangrijke rol spelen, denken wij. Het is een leverancier die men kent uit het on-prem stuk van de organisatie, waar het in het algemeen een serieus grote footprint heeft. Als er dan delen van de IT-omgeving stapsgewijs worden gemigreerd, dan toch liever binnen een vertrouwde VMware-omgeving. Op dat punt zou je kunnen zeggen dat VMware een van de sleutels voor de multicloud in handen heeft.

VMware kan het ook niet alleen

Tijdens ons bezoek aan VMworld werd ons echter ook duidelijk dat de transitie naar de multicloud niet op de schouders van één partij kan vallen. Daarvoor is het simpelweg te groot en ingrijpend, juist een van de redenen dat veel organisaties het nog niet helemaal zien zitten. Vandaar dat samenwerkingen zoals die met IBM belangrijk zijn.

Als een van de grootste jongens in de IT-wereld, is IBM uitstekend gepositioneerd om de footprint van VMware op te schalen richting hybride omgevingen, met behulp van de IBM Cloud. Het gaat in ieder geval een stuk sneller dan via het eigen VMware Cloud on AWS-aanbod, vermoeden we zo. IBM op haar beurt krijgt hiermee juist meer ingangen in het on-prem stuk van de IT-omgevingen van organisaties. Het is geen geheim dat IBM veel van wat het doet op het gebied van 'traditionele IT' in het teken zet van de hybride cloud. De recente overname van Red Hat kun je ook onder die noemer scharen.

De samenwerking tussen VMware en IBM is overigens niet nieuw, maar al ruim twee jaar geleden opgezet. Wereldwijd zijn er al zo'n 1700 klanten opgetekend, waarvan zo'n 400 in Europa. De integratie tussen de twee omgevingen wordt uiteraard steeds verder uitgebreid. Ook tijdens VMworld was er een update. De nadruk ligt vooral op nieuwe services vanuit IBM om te helpen met de migratie naar de IBM Cloud en nieuwe integraties om Kubernetes en containers te omarmen.

De groei zit er volgens zowel VMware en IBM goed in, vooral omdat deze samenwerking flexibiliteit en vooral ook eenvoud levert aan klanten. Dat laatste is natuurlijk van cruciaal belang bij de transitie die bedrijven maken, zoals we hierboven ook al hebben aangestipt. Uiteindelijk wil een organisatie helemaal niet bezig zijn met zaken zoals waar applicaties draaien, maar gewoon aan de slag kunnen. Een nauwere samenwerking tussen on-prem en cloud is dan een voor de hand liggende manier om meer integratie te kunnen bieden.

Dat het ook een flexibele oplossing is, moet ook zeker niet vergeten worden. Je kunt binnen de samenwerking tussen de twee partijen bijvoorbeeld prima migreren tussen IBM Private Cloud en VMware Cloud on AWS.

Waarom IBM?

Je kunt je afvragen waarom VMware nu juist met IBM gaat samenwerken om een dergelijke integratie te realiseren. Tijdens VMworld hebben we met Don Boulia gesproken. Hij is General Manager Cloud Developer Services bij IBM. Uiteraard hebben we deze vraag aan hem voorgelegd.

De cloud van IBM is volgens hem een fundamenteel ander beestje dan wat je bij bijvoorbeeld AWS en Azure krijgt. De public cloud zoals we die van deze aanbieders kennen, is van zichzelf niet 'enterprise-ready', zoals hij het noemt. Denk hierbij aan zaken zoals resiliency, security, maar ook integratie met andere omgevingen. Je moet daar dus altijd nog een complete omgeving op gaan bouwen. De IBM Cloud is volgens Boulia standaard een stuk verder op het gebied van deze aandachtspunten. Onder de streep is het volgens hem dan ook een 'more comprehensive' oplossing dan wat de public cloud concurrentie kan bieden.

Zoals al eerder aangegeven, heeft IBM ook gewoon fundamenteel een andere benadering van de cloud dan de andere partijen. Waar je bij AWS, Microsoft en Google toch het gevoel hebt dat die het liefst alles op zouden slokken in hun public cloud, heeft IBM overduidelijk een andere strategie. In hoeverre dat het gevolg is van een bewuste strategische keuze of van de markt die IBM deze kant op heeft geduwd, daar kun je een stevige discussie over voeren. Daar wagen we ons hier niet aan.

De integraties tussen de twee partijen gaan inmiddels al behoorlijk ver. Zo heeft IBM ondersteuning voor VMware NSX-T toegevoegd om IBM Cloud Private en Cloud Kubernetes aan elkaar te koppelen. Andere voorbeelden van de steeds verdergaande integratie zijn de beschikbaarheid van VMware vRealize Operations op IBM Power Systems en het gebruik van Watson door VMware om de klantenservice te verbeteren.

Andere benadering: managed cloud via Rackspace

Een steeds diepere integratie zoals die tussen VMware en IBM is niet de enige mogelijkheid om hybride of multicloud-omgevingen in gebruik te nemen als organisatie. Je kunt ook 'gewoon' voor het VMware Cloud on AWS aanbod gaan en op die manier de hybride of multicloud ingaan.

Doe je dit, dan voeg je logischerwijs de nodige complexiteit aan je omgeving toe, die je uiteraard ook moet beheren. Een van de redenen om een stap in de cloud-wereld te zetten, is dat je workloads graag verspreid over meerdere omgevingen wilt draaien. Zeker als het om grotere omgevingen gaat, kan dat op het gebied van beheer de mogelijkheden van de organisatie zelf te boven gaan.

VMware zelf heeft voor zover wij weten niet de ambitie om dit soort 'IT-as-a-service' aan te bieden, dus zal dat via een andere route moeten gebeuren. Rackspace is een partij die zich hier juist voor een groot gedeelte op focust. Vandaar ook dat men Rackspace Managed VMware Cloud on AWS als dienst heeft aangekondigd.

Ontzorgen

Het idee achter deze dienst van Rackspace is klanten te ontzorgen als het gaat om de verschillende omgevingen die aan elkaar geknoopt moeten worden in een hybride of multicloud infrastructuur. Het komt erop neer dat Rackspace er naar eigen zeggen voor zorgt dat iedere VMware workload daar draait waar deze het best tot zijn recht komt. Dit kan in VMware Cloud on AWS zijn, in het eigen datacenter of ergens in een specifiek gedeelte van de wereld. Dit alles wordt aan elkaar gekoppeld met behulp van een enkele infrastructuur die als het ware over private en public clouds heen ligt.

Waarom is Rackspace hier nu zo geschikt voor? Die vraag hebben we uiteraard ook aan Rackspace gesteld. Volgens Peter FitzGibbon, VP/GM bij Rackspace voor het VMware-stuk, is het een vrij logische combinatie. Bij Rackspace lopen honderden mensen rond die met elkaar duizenden certificaten hebben voor AWS en VMware, dat je niet om het bedrijf en hun aanbod heen kan. Rackspace hoort daarnaast ook bij de eerste vijf partners van VMware met een 'preferred status', vertelt FitzGibbon ons. Je kunt er dus van uitgaan dat men erg goed weet waar men het over heeft.

Een voordeel dat Rackspace naar eigen zeggen ook heeft bij het aanbieden van een dienst zoals deze, is dat het geen baat heeft bij het voortrekken van de ene omgeving boven de andere. Het verdient niet meer of minder aan een contract als het de workloads anders verdeelt over de samengestelde omgeving bijvoorbeeld. Uiteindelijk gaat het om de optimale integratie van diensten verdeeld over de twee platformen. Aangezien het hier gaat om twee VMware-omgevingen, is het ook niet zo vreemd dat er geen partijdigheid is overigens. Het gaat toch uiteindelijk allebei om diensten van dezelfde aanbieder.

Om een en ander nog wat meer kracht bij te zetten, noemt FitzGibbon tot slot ook nog het opzetten van een gezamenlijk Center of Excellence door VMware en Rackspace. Dit moet klanten nog beter van dienst kunnen zijn bij de gang richting de multicloud.

Conclusie

Helemaal aan het begin stelden we de vraag wie de sleutel tot de cloud in handen heeft. Is het VMware, vanwege de sterke positie die het heeft binnen de on-prem-infrastructuur en de stappen die het zet richting de cloud? We zijn geneigd om hier bevestigend op te antwoorden, al zouden we eerder stellen dat VMware een van de sleutels in handen heeft. Er zijn namelijk meerdere routes naar de cloud, waarvan die via VMware er een is.

Uit de samenwerkingen met onder andere IBM en Rackspace blijkt in ieder geval dat het niet mogelijk is om dit als VMware helemaal alleen te doen. Onder de streep zal het succes van alle initiatieven om richting een hybride of multicloud omgeving te gaan, afhangen van hoe eenvoudig een dergelijke veel complexere omgeving in de praktijk zal zijn. Zowel als het gaat om het opbouwen als om het beheren ervan. Dat besef lijkt ook goed doorgedrongen te zijn bij de aanbieders zelf.

Tot slot hebben ook de organisaties die de transitie ook daadwerkelijk gaan maken sleutels in handen. Die moeten uiteindelijk de eerste stap zetten. Het idee is dat wij nu hebben is dat je dit moet doen in enigszins behapbare en uitvoerbare stappen. Hou het overzichtelijk en beheersbaar, zou ons advies zijn in ieder geval. Dan zijn grotere stappen een logische vervolgstap.