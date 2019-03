Vijftig Tinten Smoes - Waarom het nooit mijn fout is

Een paar jaar geleden, toen die film 50 Tinten Grijs net uit was, hoorde ik iemand eens een overduidelijk slecht excuus gebruiken tijdens een vergadering. Later, toen ik het over excuses en smoezen had met een paar mensen, over een biertje, zei ik dat ik er inmiddels een boek over zou kunnen schrijven. Iemand vroeg wat de titel zou zijn en - boem - daar was het.

Veel langer geleden had ik al geleerd dat er ruwweg twee soorten gedrag zijn. Dat klinkt nogal tribaal maar hee, we stammen nou eenmaal van oermensen af. Dit gedragsmodel beschrijft de oertypes overwinnaar versus slachtoffer. Overwinning gaat over eigenaarschap, acceptatie en verantwoordelijkheid, terwijl het slachtoffer gedijt op schuld, excuses en ontkenning. OAR <> BED in het kort, van het Engelse Ownership, Accountability/Acceptance & Responsibility, versus Blame, Excuses & Denial. Onthoud dat gouden oudje, het is buitengewoon nuttig. Als een scorekaart bijvoorbeeld. Voor jezelf of voor anderen, in vergaderingen, interviews, beoordelingen, waar dan ook. En het is in wezen de basis voor dit schrijven. De can-do mentaliteit tegenover het bij de pakken neerzitten.

Ik heb de afgelopen 25 jaar mensen in meer dan 20 landen aangenomen, ontslagen, gecoached, begeleid en gemanaged. Ik heb daardoor - helaas misschien - veel geleerd over de menselijke ziel, de slinkse geest en haar donkerste hoekjes. Als het gaat om excuses en redenen waarom het niet mogelijk is, denk ik dat ik het allemaal wel heb gehoord.

Sneeuw en de sneeuwman

Als hoofd verkoop sinds begin jaren '90 en meer recent als productchef, heb ik mensen altijd moeten motiveren en weerstand moeten bieden aan opgeven en flauwekul. Omgaan met alle redenen waarom het niet kan worden gedaan. Terwijl ik al deze obstakels overwon, want dat moest wel, heb ik mijn team en mijn eigen verkoopvaardigheden aangescherpt - totdat ik letterlijk elk excuus in het boek omver had getikt. Omdat verkoop gaat over luisteren en overtuigen, over het inleven in het probleem van je klanten en dan het aanreiken de oplossing, heb ik de mentale connectie gemaakt, zoals ieder ander, dat dit alles over beïnvloeding gaat. Of je nu in de verkoop, marketing of politiek bent of je bent een ranzig Ponzi-pyramide-plan aan het uitdenken, met het 'overtuigende gesprek' moet je het doen. De rest is ruis en lawaai.

Er zijn veel boeken over dit onderwerp geschreven en veel van wat er in staat zal best waar zijn. Maar niet zo kort en bondig als we in deze tijd nodig hebben, voor hashtags op sociale media of flinterdunne wijsheid op sites als Linkedin. Ik heb nog te weinig voor managementboek.nl - pretendeer niet compleet te zijn, dit is gewoon een lijstje. Een samenvatting van ervaringen.

Dus - hier gaan we - vijftig voorbeelden met remedies. Veel van deze komen uit een verkoop & marketing omgeving, omdat dat bij uitstek een plek is waar invloeden en excuses hand in hand gaan, maar er zit een bult universele waarheid in voor elk managementscenario. Alle voorbeelden zijn echte situaties uit de eerste hand.

1 "Ik kan dit niet verkopen. We zijn te duur "

Dat is verreweg het meest gebruikte excuus. Ik heb dit al zo vaak gehoord, zelfs vandaag nog. Maar - waarom is het zo populair? Omdat dit het gemakkelijkste excuus is. Het betekent gewoon dat u als verkoper m/v niet weet hoe u de premium waarde over iets goedkoops kunt verkopen. Het enige antwoord op deze topsmoes is: ga uw huiswerk maken: als Enzo Ferrari dit had gezegd, zou zijn merk geen superauto's verkopen. Het enige antwoord is "VALUE" ofwel toegevoegde waarde.

2 "Ons marketingbudget is te laag"

Nou dat kan waar zijn. Maar wanneer het in overeenstemming is met wat het hele bedrijf of haar branchegenoten uitgeven, moet er iets anders aan de hand zijn. Budget is OK en je hebt dan dus gewoon ongelijk, of het probleem zou kunnen zijn dat geld wordt verspild of op de verkeerde manier wordt uitgegeven. Als ik grote stands op beurzen zie met te veel personeel, veel reclame zonder een duidelijke visie of geen oproep tot actie, dan weet ik genoeg - dat is verspilling. Ik zou nog een blog van 50 punten kunnen schrijven over hoe je marketinggeld op nutteloze manieren kunt uitgeven (waar 'spray-and-pray' niet eens de slechtste gewoonte is). De oplossing ligt in het duidelijk maken waar marketing op getarget moet worden. Niet op het binnenhalen van likes op social media dus, of patsen op beurzen.

3 "Het product is slecht"

OK. Misschien is het wel slecht. MAAR - Als iemand anders het succesvol in of buiten uw organisatie verkoopt, en u bent de enige die klaagt, dan is er waarschijnlijk geen groot probleem met het product. Tenzij u de waarde overdrijft, omdat u de exacte positionering niet weet. Of, anekdotisch, als u een Duitse perfectionist bent, die een stuk software niet durft te verkopen als het een paar bugs bevat.

4 "Hun product is beter"

Het is nooit goed om te focussen op blabla van concurrentie marketing. Uw eigen marketing pitch kennen is veel nuttiger. Noem de concurrentie niet tenzij u gevraagd wordt om te vergelijken, en gebruik de battle card die u grondig hebt bestudeerd, als dat gebeurt. Want u had gehoopt dat dit zou gebeuren, toch? En dan closen. Zelfs als uw product niet vlekkeloos is, is het toch uw taak om het te verkopen, niet om erover te zeuren. Als het concurrerende product echt zo ongelooflijk goed zou zijn, zou dat bijna 100% marktaandeel hebben. En dat heeft het vast niet. Ken uw concurrenten, maar laat ze u niet afleiden.

5 "Er is niet genoeg tijd"

Dit excuus gaat meestal over het stellen van prioriteiten. Het kan ook betekenen dat u, in extremis, een waardeloze planner bent, of dat u verkeerde prioriteiten stelt, of dat er inefficiënties zijn in wat u wordt gevraagd te doen. Probeer erachter te komen waar en waarom u tijd verspilt en niet aan uw kerntaak toekomt. Werk samen met andere groepen en het management in het bedrijf om efficiënter te worden. Vraag hulp - in Sales gaat het vaak om een beter gestroomlijnde levering van CRM en informatie. Hoofdelijk aansprakelijk: IT en product marketing. Dat is meestal een gebied van voortdurende behoefte aan verbetering. Pure verkoop efficiëntie, afgezien van die randvoorwaarden, is echter eenvoudig te meten door het management, zelfs op individueel niveau. Wees dus zeer zeker van uw zaak voordat u deze excuuskaart trekt.

6 "Niemand weet dit"

Vertel het ze maar! En zorg ervoor dat uw marketingpartners weten wat moet worden gecommuniceerd. Klanteducatie maakt deel uit van het werk, u kan u niet verschuilen achter marketing of product management.

7 "Mijn target is te hoog"

Kom op, bent u de enige? Als je de lat laag genoeg legt, haalt iedereen zijn doelen! Laten we dat niet doen, kijk eens wat er in veel westerse landen met het onderwijssysteem is gebeurd. Geen beloningen voor het op je werk komen alsjeblieft. Geen deelname prijzen. De ideale organisatie doelen moeten stevig maar haalbaar zijn. Als ze gebaseerd zijn op eerdere prestaties, marktgroei en een acceptabel gemiddelde in uw bedrijf, zou er geen reden zijn waarom een doel absoluut niet haalbaar is.

8 "Mensen kopen nu gewoon niet - er is geen vraag"

Pak de telefoon op en bel. Je zou verbaasd zijn om te zien hoeveel mensen daadwerkelijk kopen. Misschien niet van u maar van uw concurrent. Dit excuus is 99% ongefundeerd over het algemeen. En wat beweerd wordt zonder bewijs, kan afgewezen worden zonder bewijs.

9 "Ik krijg mijn klanten niet zover dat ze me terug bellen"

Ze willen waarschijnlijk niet met u praten als uw verhaal slecht is en u niet de vaardigheden bezit om mensen te boeien. Oefen uw pitch, begrijp uw klant, identificeer behoeften en problemen, vind de woorden die werken. Ken die problemen. Praat niet meteen over het product, maar bedenk hoe u het probleem als eerste kunt oplossen. Hoe? Door naar aanwijzingen te luisteren. Gebruik geen oppervlakkige taal - daarmee bedoel ik de kletspraat die callcenters en spammers gebruiken bij het verkopen van generieke onzin. Door een voicemail achter te laten. Praten is niet 'verkopen'. Empathie (inleven) en luisteren - probeer dat eens.

10 "In mijn markt is het totaal anders, ik kan dit hier niet verkopen"

De regionale kaart trekken. OK goed. Uw gebied verdient misschien een andere aanpak en mogelijk is er behoefte aan een andere functie-set en andere marges. Een extreem regio voorbeeld is India bedienen met een Amerikaans IT product. Ravi Venkatesan beschreef de eerste worstelingen en het latere succes van John Deere (tractoren) en Microsoft in India en schreef een boek met de titel "Conquering the Chaos: Win in India, Win Everywhere". Hij zegt dat je in India 80% van de Amerikaanse functionaliteit nodig hebt tegen 30% van de prijs. Dus het kan, kost alleen wat geld, tijd en moeite! Als verkoopleider in een regio is 50% van het werk het vertegenwoordigen van uw bedrijf in die regio, de andere 50% is het verkopen van uw regio in het bedrijf. Kies de juiste producten voor uw regio en overleg dat vantevoren. Leg duidelijk uit, onderbouwd met cijfers, waarom de regio afwijkt. Achteraf komen zeuren werkt nooit zo goed.

