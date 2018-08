Hoe datacenters veranderen door edge-netwerken

Het internet zoals we het allemaal kenden weerspiegelt het ontwerp van oude mainframes met domme terminals: Het datapad is vrijwel volledig gericht op data die vanuit een centrale locatie over het netwerk komen. Het maakt niet uit of dat van je iPhone komt of van een groene tekstterminal, de snelle verbinding is altijd down geweest en er gaan relatief weinig gegevens up.

De opkomst van het IoT dreigt dat op zijn kop te zetten. Het IoT zal een enorme stroom van eindpuntapparaten betekenen, die geen verbruikers van gegevens zijn, maar producenten ervan. Al die gegevens moeten worden verwerkt en er moet op worden gereageerd. Dat betekent dat er veel data door een smalle pijp up, naar de datacenters moet worden gestuurd.

Een autonome auto kan bijvoorbeeld 4 TB aan gegevens per dag genereren, meestal van zijn sensoren, maar 96% van die gegevens is wat men noemt waar maar irrelevant, volgens Martin Olsen vice president, global edge en geïntegreerde solutions bij Vertiv, een leverancier van datacenters en cloud computing-oplossingen. "Het is die laatste 4% die we relevant vinden. Dat zijn de gegevens die we ergens anders naartoe willen sturen", stelt hij.

Betekent dit dan toch een enorme investering in het ombouwen van je netwerk voor vuistdikke pijpen naar het datacenter? Of kan de komst van edge-computing de belasting van centrale datacenters wegnemen door veel van het verwerkingswerk aan de rand van het netwerk te doen?

Wat is edge computing?

Edge Computing is gedecentraliseerde gegevensverwerking die specifiek is ontworpen voor het verwerken van gegevens die worden gegenereerd door het internet of things. In veel gevallen wordt de compute-apparatuur in een fysieke container of module gezet ter grootte van een vrachtcontainer, die dan onder een GSM-mast, want daar komen de gegevens vandaan.

Edge Computing gaat erom de data te ontvangen, te verwerken, op te slaan en te verzenden naar cloudsystemen. In de edge wordt het kaf van het koren gescheiden en alleen relevante gegevens worden het netwerk opgestuurd.

Als de 4% waarover Olsen spreekt aan de rand van het netwerk kan worden verwerkt in plaats van in een centraal datacenter, heb je veel minder bandbreedte nodig en kun je ook sneller reageren dan wanneer het naar de centrale server wordt gestuurd voor verwerking.

Alle grote cloudaanbieders - zoals AWS, Azure of Google Compute Engine - bieden IoT-diensten aan en verwerken wat naar hen wordt verzonden. Maar in veel gevallen kan de edge die verwerking uitvoeren en de overbodige gegevens weggooien. Aangezien cloudaanbieders de hoeveelheid gegevens die zij verwerken in rekening brengen, is het in het financiële belang van de klant om de hoeveelheid gegevens die zij verwerken te verminderen.

"We hebben veel meer rekenkracht nodig aan de rand van het netwerk. Dit brengt diepgaande verandering op gang. Maar het interessante daaraan is dat, terwijl wij veel meer gegevens zullen zien die bij de rand worden geproduceerd, maar een zeer beperkte hoeveelheid daarvan ver hoeft te reizen," zegt Olsen.

"Edge datacenters hebben de neiging gegevens te aggregeren en actuation-functies uit te voeren om een antwoord te geven met een lage latency", zegt Jim Poole, vice president business development bij Equinix. "Wat de meeste bedrijven nog steeds doen is metadata van al deze edge locaties op een centrale locatie aggregeren om aan machine learning en analytics te kunnen doen."

Prashanth Shenoy, Cisco's vicepresident marketing voor bedrijfsnetwerken en het IoT, is het ermee eens dat meer compute-gebruik naar de edge moet worden verplaatst.

"De compute is goedkoper en sneller geworden dan het netwerk, waardoor het voordeliger is om het bij de rand te doen," zei hij. "Ook in gevallen waarin bandbreedte een belangrijke rol speelt of gebruikers zich op externe locaties bevinden, zoals op zee of in een mijn, en je niet over goede connectiviteit beschikt, hebt je rekenkracht en analyses aan de rand nodig.

Kunstmatige intelligentie in randnetwerken

Een ander belangrijk element om de gegevensbelasting te verminderen zal het gebruik van kunstmatige intelligentie in randnetwerken zijn, zegt Jeff Loucks, uitvoerende directeur bij het centrum voor technologie, media en telecommunicatie bij Deloitte.

"Het gebruik van AI in edge-netwerken vermindert de behoefte aan gegevens in datacenters. Denk maar aan alle gegevens die door een autonoom voertuig worden verzameld. Zelfs als je de lijn dikker maakt, dan zorgt dat nog steeds voor veel gegevens die verwerkt moeten worden. Dan zal het toevoegen van AI de sleutel zijn," zei hij. "We zien al algoritmen voor machine-learning in goedkope apparaten, zoals een beveiligingscamera die het verschil kan zien tussen een kat en een indringer. We hebben geen dure apparaten nodig, alleen algoritmen op goedkopere en meer alomtegenwoordige apparaten."

5G draadloos kan edge-netwerken helpen

Een ander aspect dat bijdraagt aan het beheersbaar maken van de IoT-tsunami is de komst van 5G draadloze technologie. Wifi is nuttig in sommige scenario's, zoals het industriële IoT, waarbij de apparatuur zich in een gesloten, relatief krappe ruimte bevindt, zoals een fabrieksvloer, en Wifi-toegangspunten het verkeer aankunnen. Maar in veel scenario's biedt Wifi gewoon niet genoeg bereik of doorvoer, hoewel het in de toekomst wel kan met nieuwe high-speed protocollen zoals 802.11ax.

Voor IoT in de open lucht, zoals autonome voertuigen of afgelegen locaties, zoals industriële bouwplaatsen of offshore booreilanden, is het GSM-netwerk aangewezen netwerk vanwege zijn bereik en bandbreedte. Daarom worden edge computingcontainers geplaatst in de buurt van een gsm-mast.

5G, dat momenteel in de Verenigde Staten wordt getest en naar verwachting vanaf volgend jaar zal worden geïntroduceerd, is ontworpen met het oog op zakelijk gebruik, in tegenstelling tot de meer op de consument gerichte aanpak van 3G en 4G. 5G is 20 keer sneller dan 4G, met een piekdownloadsnelheid van 20Gbits/sec tegenover 1GBit/sec voor 4G.

"5G zal zeer nuttig zijn bij het vergroten van de hoeveelheid gegevens die kunnen worden verzonden," zei Loucks. "De lijn wordt dikker, dus dan kan de hoeveelheid gegevens die beide kanten stroomt ook groter worden. 5G helpt ook omdat het de latency vermindert, wat industriële apps ten goede zal komen die veel precisie vereisen. Waar er latency problemen zijn zal 5G ze voor een groot deel de wereld uit helpen."

Olsen: "5G is absoluut de sleutel om deze architectuur te laten werken. Vandaag de dag gaat een zeer klein deel van het internetverkeer via draadloze netwerken vanwege bandbreedte en latency. We zijn allemaal veel mobieler en zouden graag meer capaciteit hebben. 4G is niet geschikt om al dit verkeer te verwerken."

Maar Equinix's Poole is er niet helemaal van overtuigd dat 5G de oplossing is. "De industrie heeft nog niet aangetoond dat er behoefte is aan apps met een ultralaag geheugen. Zeer weinig use cases hebben een latency van minder dan 5 milliseconden nodig. Zeg nooit nooit, maar er is niets haalbaar in de markt dat dat soort latency nodig heeft," hij zei.

Betalen voor edge-netwerken

Het verplaatsen van compute naar de edge kent de nodige uitdagingen, te beginnen met de kosten van de infrastructuur voor edge-computing. De edge-network-containers met alle compute-hardware zijn niet goedkoop, dus de vraag is: wie gaat dat betalen?

Olsen: "Op dit moment is het businessmodel niet duidelijk. Ze hebben de blikvangers, maar het is niet duidelijk hoe ze er geld aan gaan verdienen. Misschien kunnen Uber of verzekeringsmaatschappijen het financieren om te zien hoe je rijdt. Maar de grootste uitdaging is hoe zij dat te gelde maken."

Olsen denkt ook dat het datacenter zal moeten groeien, alleen al om alle gegevens die binnenkomen op te slaan, zelfs als dat maar een klein deel is van wat er in totaal wordt gegenereerd. "Veel mensen zeggen dat de rand het einde is van datacenters in de cloud, maar dat zou ik niet durven zeggen. Er is geen reden om aan te nemen dat er geen behoefte meer zal zijn aan enterprise datacenters", zei hij.

"Netto zal er behoefte zijn aan meer. Zelfs als het percentage data dat wordt opgeslagen onder de tien blijft van wat er op het netwerk wordt gegenereerd, moeten al deze extra gegevens ergens worden opgeslagen. Zeker als het aankomt op zaken als beveiliging en privacy." voegde hij eraan toe.

Poole vertelt bovendien dat sommige vroege gebruikers van edge gegevensverwerking hun datacentra voor computationeel gebruik op lange termijn aan het herpositioneren zijn. "Het IT-implementatiemodel is op zijn kop gezet. Nu is de edge overal en wordt het corporate datacenter hergebruikt voor analyses met een lange cyclus. Financiële dienstverleners hebben hun dagelijkse handelsactiviteiten verplaatst naar Equinix en gebruiken hun eigen datacenter voor analyses op de lange termijn, wat ze nog steeds moeten doen," zo sluit hij af.