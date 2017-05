7 effectieve strategieën in het vinden van een softwarepartner

De tijden zijn voorbij waarin jouw bedrijf gedwongen mee moet gaan met dure consultants die jouw project maandenlang rekken en je achterlaten met een mankerend eindproduct. We hebben enkele topmanagers gevraagd naar hun beste methoden in het vinden van hun partners.

Je denkt waarschijnlijk "Managers die goede partners hebben gevonden hebben waarschijnlijk honderden RFP's gelezen". Maar hoewel RFP's nog steeds heel belangrijk zijn komt er tegenwoordig meer bij kijken. Nieuwe strategieën hebben de manier waarop leveranciers worden geselecteerd veranderd. Bedrijven die onderstaande zeven tactieken overnemen zullen zien dat ze nu consistent goede software kunnen produceren, op tijd en binnen het budget.

Laten we beginnen met een simpel en vaak voorkomend scenario.

Je bent op het punt beland waarop je maatsoftware nodig hebt, maar als je je opties bekijkt zie je dat het geen zin heeft om het zelf te ontwikkelen. Je kijkt naar een technologiepartner die je kan helpen met maatoplossingen.

Maar het vinden van de juiste partner kan een uitdaging zijn. Hoe het ook uitpakt betekent het vinden van de juiste partner dat je daarmee een relatie moet opbouwen en als je je partners met zorg uitkiest en vroegtijdig communiceert, dan heb je meer kans dat het allemaal gaat werken. Maar kies je de verkeerde, dan kan je vertrouwen in leveranciers een flinke knauw krijgen. Gelukkig worden de kansen op een breuk belangrijk verminderd als je een aantal belangrijke factoren begrijpt die de relatie met een partner kunnen maken of breken.

Net als elk ander bedrijf is een technologiepartner net zo goed als zijn mensen zijn, en als de cultuur binnen zijn organisatie. De beste partners zijn in staat competentie softwareontwikkelaars aan te trekken en te behouden. Maar het begrijpen, het vinden en het inschakelen van die externe partners is geen makkelijke taak, zeker als het de eerste keer is dat je hiermee aan de slag gaat.

7 strategieën in het vinden van de beste partner

Om beter inzicht te krijgen in hoe je het beste kan werken met leveranciers, heb ik met tientallen leveranciers gesproken. In het bijzonder met bekende bedrijven die maatsoftware ontwikkelen, zoals Surge en Workstate die gewerkt hebben voor de grootste merken ter wereld.

Ik sprak tevens met grote consultants als PwC, Bain en BCG, voor best practises in het werken met een leverancier. Ze praatten me bij over hoe je als beslisser de uitdagingen aankan om productieve partners te vinden.

Dit zijn zeven essentiële tips in het vinden, doorlichten en werken met de juiste technologiepartner voor jouw bedrijf.

1. De RFP moet tweerichtingsverkeer zijn

Als je geen ingang hebt in een technologiepartner is de beste manier om te beginnen het opstellen van een Request for Proposal (RFP) en die te sturen naar verschillende bedrijven met het verzoek erop te reageren.

Een goede RFP moet genoeg details bevatten zodat de ontvanger precies weet wat de vereisten zijn van het project.

We zien dat de meest succesvolle RFP's vijf belangrijke componenten bevatten:

Beschrijving van je organisatie: Zonder achtergronden te weten over jouw bedrijf is het moeilijk voor een leverancier om tot een goed voorstel te komen Zonder achtergronden te weten over jouw bedrijf is het moeilijk voor een leverancier om tot een goed voorstel te komen

Projectuitkomsten en -specificaties: Een brede spec kan voor onnodige vertragingen zorgen. Maak je spec helder en stel vooraf duidelijke uitkomsten Een brede spec kan voor onnodige vertragingen zorgen. Maak je spec helder en stel vooraf duidelijke uitkomsten

Projectdoelen: Het begrijpen van de specs is slechts het halve werk. Wat wil je met het project bereiken? Soms kan de tech-partner adviseren over alternatieve implementatietactieken Het begrijpen van de specs is slechts het halve werk. Wat wil je met het project bereiken? Soms kan de tech-partner adviseren over alternatieve implementatietactieken

Vraag naar referenties en casestudies: Goede leveranciers zijn niet bang om te praten over hun behaalde successen. Het is een simpele manier om de winnaars te onderscheiden van de roepers Goede leveranciers zijn niet bang om te praten over hun behaalde successen. Het is een simpele manier om de winnaars te onderscheiden van de roepers

Duidelijke budgetten en verwachtingen: Je hoeft geen exact budget te overleggen, maar het aangeven van onder- en bovengrens helpt de partner in het bewust maken van de middelen die ze kunnen en moeten inzetten op jouw project

Volgens technologiepartner Workstate maakt "een goede RFP het leveranciers mogelijk om vooraf een juiste planning van de reikwijdte van het project te maken. Dat betekent dat we de verwachtingen kunnen matchen met de oplevering van kwaliteitsoplossingen." Dat geeft tevens de mogelijkheid om accurate inschattingen en tijdlijnen te maken.

