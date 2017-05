Waarom Windows 10 S geschikt is voor jouw bedrijf

Microsoft kondigde deze week Windows 10 S aan, waarbij het nog steeds onduidelijk is waar de "S" voor staat, en zei daarbij dat het is bedoeld voor het onderwijs. Het besturingssysteem is Windows 10, maar met belangrijke restricties, zoals dat gebruikers alleen apps kunnen installeren en gebruiken vanuit de Windows Store. Komende zomer gaat Microsoft een versie van Office testen voor deze gebruiksvorm, die vervolgens in september beschikbaar komt in de Windows Store.

"Alle applicaties die door leraren en studenten worden gedownload zullen uit de Windows Store komen, waar ze eerst zijn gecontroleerd op veiligheid", schrijft Terry Myerson, leider van Microsofts Windows-divisie, in zijn blog. "Lokaal draaien die apps in een veilige container, waardoor een consistente prestatie van het systeem wordt gewaarborgd."

De combinatie van Windows 10 S, devicemanagementsoftware en nieuwe notebooks van de hardwarepartners lijkt verdacht veel op Googles Chrome OS en Chromebooks. Deze goedkope laptops met Chrome OS hebben inmiddels de onderwijsmarkt in de Verenigde Staten veroverd.

"Microsoft heeft goed gekeken naar Google en Chrome", zegt Ryan Reight van analistenbureau IDC, die vermoedt dat Microsoft hieraan jarenlang heeft gewerkt.

Maar hoewel Microsoft blijft hameren op zijn strategie met Windows 10 S, namelijk onderwijs, onderwijs, onderwijs, zien de meeste analisten grote kansen voor het besturingssysteem in de zakelijke markt.

"Ik denk dat dit een echt zakelijke toepassing kan zijn, eerlijk gezegd", oppert Bob O'Donnell, analist bij Technalysis Research. "Ik denk dat veel zakelijke gebruikers zoeken naar een schoner systeem, eentje die alleen apps draait vanuit een store. Dat is nu eenmaal veiliger en dus zeer belangrijk voor je bedrijfs-IT."

Andere analisten zijn het daarmee eens, wijzend op de eigenschappen van 10 S: apps uit de Windows Store, versimpeld management, snellere opstarttijden, langere batterijduur. Waar Microsoft die eigenschappen als voordelen ziet voor de onderwijsmarkt, zou dat net zo aantrekkelijk kunnen zijn voor de zakelijke markt.

Makkelijker te managen

"Wat Windows 10 S zo goed maakt voor bedrijven is dat de apparaten goedkoper zijn, het makkelijker is te managen voor IT en het minder vatbaar is voor virussen en aanvallen", zegt Jan Dawson van Jackdaw Research. "Het heeft veel eigenschappen die dezelfde voordelen bieden als een iPad."

Apple's iOS-model, waarbij de eigenaren alleen software kunnen installeren vanuit de App Store, is lang geprezen als veel veiliger voor gebruikers - het is extreem moeilijk om malware geplaatst te krijgen - en ook lucratief voor Apple. Sommige criticasters hebben jarenlang geëist dat Microsoft eenzelfde aanpak zou hanteren, vooral vanwege de veiligheid.

Wes Miller, analist bij Directions in Microsoft, bracht ook de tablet van Apple ter sprake. "Veel van onze klanten, voor degenen die apparaten willen voor specifieke functies, willen iets dat zich gedraagt als een iPad. Ze willen een apparaat dat morgen precies hetzelfde doet, zich precies hetzelfde gedraagt, als vandaag."

Miller haalt meerdere mogelijke markten aan voor Windows 10 S buiten het onderwijs, waaronder de gezondheidszorg, retail en horeca. O'Donnell voegt daaraan nog toe klantenservice en sales, plekken waar medewerkers vaak gebruik maken van krachtige webapps.

Geen van de analisten vinden Windows 10 S geschikt voor breed zakelijk gebruik. Maar bij sommige bedrijven en in sommige gebruikssituaties zou het besturingssysteem goed passen.

"Neem bijvoorbeeld een callcenter, waar nu al restricties zijn in hetgeen kan worden gedownload en geïnstalleerd", zegt Reith van IDC. "Het kan worden vergeleken met hoe thin clients werken."

Andere beperkingen die Microsoft in Windows 10 S heeft aangebracht, lijken erop te wijzen dat Microsoft toch rekening heeft gehouden met het zakelijk gebruik, al is het niet op eenzelfde manier als de standaard edities Business en Enterprise. Een apparaat met Windows 10 S kan niet een lokaal domein gebruiken via Active Directory, maar kan dat vervolgens wel via Azure Active Directory, het identiteits- en toegangsplatform van Microsoft in de cloud. En het kan worden gemanaged via mobile device managementsoftware (MDM), zoals Microsofts eigen Intune.

Dat Microsoft helemaal niets zegt over de mogelijkheid om Windows 10 S te gebruiken in bedrijven is begrijpelijk, zeggen verschillende experts.

"Ze willen marktaandeel veroveren op de Chromebooks, en mensen niet in verwarring brengen door daarnaast ook nog de zakelijke mogelijkheden van Windows 10 S ter sprake te brengen", zegt Carolina Milanesi van Creative Strategies. "Ik denk dat Microsoft achter gesloten deuren hierover wel in gesprek gaat met grootzakelijke klanten."