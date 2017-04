10 beste nieuwe features in Android O (tot nu toe)

Een sneak peek naar Android O

Google I/O is pas volgende maand maar we hebben al een sneak peek kunnen krijgen in wat Google van plan is met Android O. Google heeft namelijk developers al een eerste preview gegeven, zodat zij hun apps in orde kunnen maken voor de nieuwe uitgave van Android later dit jaar. We kijken mee en zien een boel nieuwe leuke dingen.

De eerste release is alleen bedoeld voor ontwikkelaars en focust zich vooral op features die om ondersteuning van diezelfde ontwikkelaars vragen. Er komt veel meer nieuws in Android O, met verbeteringen voor eindgebruikers in latere beta's.

We weten niet zeker hoe veel van de navolgende nieuwe features deze Developer-fase zullen overleven en in de uiteindelijke release zullen eindigen, maar het zijn in ieder geval wel een aantal leuke speeltjes die we je niet wilden onthouden. Op de navolgende pagina's onze 10 favorieten.