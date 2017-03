Wat we leren van de rechtszaak tussen Microsoft en de politie

Microsoft en de Nederlandse politie staan op 22 maart tegenover elkaar in de rechtszaal. De aanleiding: de politie wil 3 miljoen euro terugvorderen, ooit betaald voor Office-pakketten die nooit zijn gebruikt, maar Microsoft weigert dit. Los van de vraag wie er gelijk heeft, is het een interessante case, waar veel CIO's lering uit kunnen trekken.

Microsoft en de politie sloten in 2002 een licentieovereenkomst voor het afnemen van software waaronder het welbekende Microsoft Office-pakket. Daar betaalde de politie jaarlijks ongeveer een miljoen euro voor, gebaseerd op een overzicht van het aantal medewerkers dat het Microsoft-product gebruikte. In 2008 voegde een medewerker van de regionale politie per ongeluk aan dit overzicht toe dat ruim 13.000 mensen ook Microsoft Office Pro Work At Home gebruikten. Niemand gebruikte die software daadwerkelijk, maar de licentiekosten verschenen wel op de factuur van de politie, die een slordige 3 miljoen euro extra moest aftikken.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Pas een paar maanden later ontdekte de politie de administratieve fout en sindsdien ruziën beide partijen over het bedrag. De politie vindt dat Microsoft de 'zeer opmerkelijke trendbreuk' in het aantal licenties had moeten opmerken en niet zomaar in rekening had moeten brengen. Microsoft stelt daarentegen niet verantwoordelijk te zijn voor het controleren van het aantal softwaregebruikers bij de politie. Bovendien betaalde de Amerikaanse softwarereus in 2005 al een keer ruim 765.000 euro terug aan de politie, toen een vergelijkbare fout was begaan. Beide partijen zien niets in een schikking, en de rechter doet nu op 22 maart uitspraak in deze zaak.

Geen uitzondering

Hoe knullig het per ongeluk bestellen van licenties ook is, het is geen uitzonderlijke situatie. Dit soort administratieve blunders zijn aan de orde van de dag, in het bedrijfsleven en bij overheden. Ik zie zaken als deze vrijwel wekelijks voorbij komen, maar ze komen bijna nooit naar buiten. Organisaties willen natuurlijk niet dat bekend wordt dat ze miljoenen euro's kwijt zijn door slechte administratie en leveranciers willen voorkomen dat ze als boeman worden neergezet. Om die reden komen de meeste partijen tot een schikking om het uit de media te houden.

Op de volgende pagina: Een foutje van een medewerker met grote gevolgen.