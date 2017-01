9 gratis (en open source) vervangers voor Microsoft Excel

1.Apache Calc

Apache Calc kwam in 2004 op de markt als onderdeel van Apache OpenOffice. Calc is een gratis open source kantoorsoftwarepakket met een Word-achtige tekstverwerker, een spreadsheetapplicatie, een databasemanager, een tekenapplicatie en een presentatieomgeving, Deze Excel-vervanger is geschreven in C++ en Java en is beschikbaar in 38 verschillende talen.

Apache Calc is bedoeld voor zakelijk gebruik en daarin biedt het DataPilot, een geavanceerde tool die onbewerkte data trekt uit grote databases. Andere slimme features zijn het automatiseren van berekeningen, en het genereren van formules met gebruik van woorden.

Doordat Apache OpenOffice een open souce-platform is kan het worden aangepast aan jouw manier van werken en aan de specifieke behoefte van je organisatie.

Besturingssystemen: Windows, Mac OSX and Linux,