5 tips in het vinden van het beste technologieplatform

Met duizenden nieuwe oplossingen is het verleidelijk snel te beslissen in je aankoop. Niet doen!

Organisaties moeten sneller implementeren, dus het gevaar is dat technologieleiders te weinig tijd en moeite investeren in het analyseren van leveranciers en technologie. Daarnaast worden veel technologieën vermarkt en verkocht aan niet-IT-leidinggevenden die beperkt inzicht hebben in het bepalen van hoe de technologie past in de bedrijfsarchitectuur, hoe het optimale bedrijfsresultaten kan opleveren en geen ervaring hebben in de trajectplanning van PoC naar optimale ingebruikstelling.

Er zijn veel technologieën op de markt voor elke behoefte waaruit kan worden gekozen. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 900 technologieën geregistreerd in een recent overzicht over big data, meer dan 5000 in marketing, meer dan 2000 in IoT en meer dan 1800 in AI. Dat kan het evalueren en inkopen van bepaalde technologie een moeilijke propositie maken, vooral als het waarschijnlijk is dat een bedrijf meerdere technologieën nodig heeft die met elkaar geïntegreerd moeten worden.

Ik vind een gedegen selectie van technologie belangrijk en wat werkt in de ene organisatie hoeft niet de optimale keuze te zijn in een andere. Met dat in gedachten zijn hier enkele overwegingen voordat je nieuwe technologie gaat inkopen.

1. Requirements veranderen met markt- en klantbehoeften mee

Als je snellere beslissingen maakt in de selectie van technologie, is het eerste wat je je moet realiseren is dat je misschien enkele fouten maakt in de keuze van technologie die in concept prima werkt, maar niet in de praktijk. Een bijbehorende overweging is dat markten in beweging zijn, klantbehoeften veranderen en de requirements die achter jouw selectie liggen met de tijd eveneens veranderen.

Dat impliceert dat je lichtgewicht en lenige technologieplatformen nodig hebt die aangepast kunnen worden als er verandering nodig is. Er is een aantal dingen die ik zoek als ik de aanpasbaarheid van technologieplatformen en tools evalueer. Kan het makkelijk de simpele en algemene taken uitvoeren? Als de organisatie meer aanpassingen of integratie wil, heeft het dan de juiste configuratie en programmeringsmogelijkheden en API's om dat te doen? Zijn de gebruikersinterfaces intuïtief en zijn de verdergaande mogelijkheden wel goed gedocumenteerd? Kan je de data erin makkelijk exporteren als je van platform wilt veranderen?

Belangrijk is ook de vraag of het product wordt gebruikt in een grote variatie, zowel in marktsegmenten als soorten organisaties. Als er een kritieke massa is in het gebruik is het waarschijnlijker dat de technologie kan worden toegepast in gevallen van groeiende en veranderende behoeften.

2. Een explosie aan nieuwe technologieën betekent toekomstige consolidatie

Als je zoekt naar technologieën van kleinere startups die zich nog moeten bewijzen, bedenk dan dat er vorig jaar enorm veel geïnvesteerd is in nieuwe bedrijven. Als je een technologie evalueert, houd er dan rekening mee dat er kans is dat de startup het niet overleeft en dat de meest succesvolle startups worden overgenomen.

Naast het checken van de financiën van een bedrijf, als die voor jou beschikbaar zijn, zijn er andere manieren om jonge techbedrijven door te lichten. Kijk eerst eens naar hun architectuur. Als het platform is ontwikkeld op standaard architectuurcomponenten en als de configuraties die je maakt kunnen worden geëxporteerd, betekent dat dat als het nodig is je beter in staat bent om van platform te wisselen. Kijk vervolgens naar hun sales- en marketingplannen. Als het aankopen van het platform vrij makkelijk is, dan is er een grotere kans dat hun verkoop verder zal groeien. Als de technologie een ontwikkelplatform is, onderzoek dan of het ontwikkel-ecosysteem groeit en of mensen blij zijn om met het platform te werken.

Hou er daarnaast ook rekening mee dat kleine organisaties hun intellectueel eigendom bij derden hebben ondergebracht en je toegangsrechten kan krijgen onder bepaalde voorwaarden. Als je een grote aankoop wil doen, kijk dan of je kans hebt een investering te doen in de startup of dat je in een adviesraad kan plaatsnemen zodat je op de eerste rij zit bij de groei van het bedrijf.

3. Is de gebruikservaring goed?

Kijk verder dan wat het platform kan doen en onderzoek of het makkelijk is in het gebruik. Ik heb eerder geschreven over 6 digitale criteria in het zoeken naar superieure technologie en vier van die criteria zijn gelieerd aan hoe tevreden mensen zijn met de gebruikservaring. Als dat tegenvalt en als het geen mogelijkheden biedt voor self-service, en als er geen groeiend ecosysteem van gelukkige gebruikers is, dan zijn dat alarmbellen en is het platform dat je evalueert toe aan een gebruikersverbetering voordat het doorbreekt.

De beste manier om dat te onderzoeken is PoC's te definiëren en gebruikers met een mengeling van vaardigheden het platform uit te laten proberen. Zoek blije en enthousiaste mensen die niet eerst zoeken naar meer documentatie en training om de basistaken te kunnen doen.

4. Maakt het platform experimenten en testen mogelijk?

Veel platformen bieden tegenwoordig API's en programmeringsmogelijkheden om zaken aan te passen. Soms is er een developer nodig om het te configureren en andere bieden configuraties aan die door de zakelijke gebruiker zijn te implementeren. Als de enige optie is om direct te ontwikkelen op productiesystemen, ook in SaaS-omgevingen, dan ontstaat er een groot risico dat eindgebruikers te maken krijgen met niet geteste veranderingen. Als je niet in staat bent veranderingen te auditten en een rollback te doen, of ervaringen van verschillende gebruikersrollen en -groepen te evalueren, dan is het moeilijk om expliciet te weten of een functieverandering werkt zoals bedoeld. Als platformen geen meetinstrumenten meeleveren die de werking van nieuw ontwikkelde functies in kaart brengen, dan loop je het risico dat die functie niet te gebruiken is in een productie-omgeving.

Hoewel leveranciers verschillende tools kunnen leveren om hun platformen uit te breiden, is een belangrijke differentiator de mate waarop veranderingen kunnen worden getest voordat ze worden ingezet in een productie-omgeving. Dat is een groter probleem voor SaaS-leveranciers die ontwikkelmogelijkheden bieden. Om klaar te zijn voor grootzakelijke inzet moeten zij devops-diensten aanbieden met testplatformen, methodes om testen te ontwikkelen en te automatiseren, en procedures voor continuous integration en continuous delivery voor veranderingen in de code.

5. Complexe implementaties zijn de legacysystemen van morgen

Nieuwe technologie kan geweldig overkomen, maar het is een stuk moeilijker om te bepalen wat de ondersteuning wordt in de jaren na de eerste implementatie.

IT-leiders hebben geen nieuwe generatie van silo-platformen nodig. Kijk goed naar de integratiemogelijkheden van nieuwe platformen en het ecosysteem aan developers. Integratie is nog nooit zo belangrijk geweest, dus als de technologie geen of weinig mogelijkheden biedt voor de integratie van data of workflows, dan kan het eindigen als een silo-platform in de bedrijfsarchitectuur.

Aan de andere kant bieden ook platformen die veel actieve gebruikers kennen in grotere organisaties eveneens uitdagingen. Neem bijvoorbeeld een self-service BI-oplossing die honderden mensen in de organisatie de kans geeft zelf dashboards aan te maken, of een CRM die uitgebreid moet worden met eigen workflows. Met platformen die veel gebruikers (gaan) kennen, zal de IT-leider moeten bezien of het makkelijk is een governance-model op dat platform te zetten. Wie krijgt toegang? Hoe worden functies, architectuur en ontwerp vastgelegd en hoe is het versiebeheer ervan? Hoe wordt het gebruik gevolgd zodat ongebruikte functies kunnen worden uitgeschakeld?

De betere platformen bieder of governance-modellen, of integreren makkelijk met andere managementsystemenen zodat een eerste succes niet leidt tot een moeilijk te ondersteunen implementatie.