5 tekenen dat je ERP-systeem is verouderd

Bedrijven besteden vaak enorm veel tijd aan interne discussies over het wel of niet updaten van hun ERP-systeem naar de laatste versie, waarbij veel mensen er niet zeker van zijn of ze kunnen zeggen of de tijd rijp is om een update te doen.

Hoewel sommige bedrijven sceptisch zijn over de winst die het upgraden met zich meebrengt, wegen in werkelijkheid de onrust en kosten niet op tegen de voordelen in opbrengst en efficiëntie die de nieuwste versie van een ERP-systeem met zich meebrengt.

Om je te helpen in het bepalen of het tijd is om te upgraden, of niet, hebben we een lijst opgesteld van belangrijke tekenen dat jouw bedrijf wordt beperkt door je huidige ERP-versie.

1. Geen mobiele functionaliteit

Bedrijven worden steeds toegankelijker voor het werken op afstand en jouw ERP-systeem zou die cultuurverandering moeten ondersteunen door je toegang te verlenen tot bepaalde features via je mobiele telefoon, ongeacht je locatie.

Mobiele apps geven je nog niet hetzelfde niveau aan inzicht en features die je gewend bent van het werken op de desktop, maar applicaties als Travel & Expenses van Unit4, waarmee je op reis je onkosten kan bijhouden, zijn een voorbeeld van hoe mobiele technologie een groot verschil kunnen maken in de efficiëntie van een ERP-systeem.

Door je op reis al te laten werken voorkomt Travel & Expenses de traditionele invoer achteraf van onkostenvergoedingen, geeft het je de mogelijkheid de lege uurtjes tijdens het reizen nuttig te gebruiken in plaats van de tijdrovende invoer aan het einde van de maand.

2. Geen standaardfeatures

Als de tijd vordert kunnen features die je in eerste instantie niet essentieel vond, of een luxe, toen je je huidige versie implementeerde, nu redelijk standaard zijn geworden in jouw markt en van een modern ERP-systeem.

Ongeacht of het een systeemfeature is, zoals geïntegreerde analytics/intelligence, of een functionaliteit die specifiek is voor jouw markt, is het niet kunnen gebruiken van recente technologie een risico voor je bedrijf, vooral als jouw concurrenten wel toegang hebben tot die functionaliteit.

Idealiter zou jouw bedrijf gebruik moeten maken van de nieuwste technologie, en niet alleen standaard features, om zo een concurrerend voordeel te behalen.

3. Geen ondersteuning

Elke softwareleverancier heeft een beperkte houdbaarheid van zijn ondersteuning en updates van oudere versies van hun producten, omdat ze (terecht) hun tijd en geld willen steken in de ontwikkeling en ondersteuning van de meest recente versie, en in sommige gevallen, de versie daarvoor.

Als je zit met een niet ondersteunde en oudere versie van je ERP-systeem, zou je de verleiding kunnen hebben om dat te blijven gebruiken totdat het niet meer functioneert zoals je wilt.

Dat bespaart geld op de heel korte termijn, maar als je te lang wacht met het upgraden van je ERP-systeem betekent dat dat je verschillende versies in één upgrade moet afhandelen, wat weer betekent dat het een enorm upgradeproject wordt. Je gebruikers worden dan naar alle waarschijnlijkheid geconfronteerd met een heleboel nieuwe features en een andere interface, wat weer leidt tot een tijdrovende en kostbare transitie.

4. Slechte integratie

Het ervoor zorgen dat je bedrijfssystemen naadloos met elkaar kunnen werken is een van de belangrijkste factoren in hoe efficiënt bedrijven kunnen zijn als het gaat om hun systeemprocessen.

Het vertrouwen op een ERP-systeem dat niet integratievriendelijk is en je weerhoudt om automatisch je data te transporteren naar een ander systeem (CRM of iets dergelijks), kan leiden tot een serieuze daling van de efficiëntie en een toename van handmatige arbeid.

Moderne ERP-versies zijn meer tot integratie in staat, wat het natuurlijk makkelijker maakt voor jouw mensen om de verschillende bedrijfssystemen met elkaar te laten praten.

5. Niet compliant

Zoals eerder vermeld stopt een leverancier op een gegeven moment met de ondersteuning van oudere softwareversies, wat betekent als nieuwe wetgeving van kracht wordt de oudere versies mogelijk het risico lopen niet meer compliant te zijn.

General Data Protection Regulation (GDPR), de Europese privacywetgeving, is een goed voorbeeld van hoe nieuwe wetgeving kan leiden tot de noodzaak ERP-software aan te passen.

ERP-leveranciers ontwikkelen hun software zodanig dat het hun gebruikers helpt om compliant te zijn (of worden), maar het ligt minder voor de hand dat ze dat ook doen met hun oudere softwareversies. Degenen die die oudere systemen gebruiken zijn nu mogelijk niet compliant, en zullen flink in de buidel moeten tasten om ervoor te zorgen dat ze dat wel weer worden.

De kosten van het niet compliant zijn, zijn zodanig (niet compliant met GDPR kan leiden tot een boete van 4 procent van de jaarlijkse totaalomzet) dat dat in ieder geval geen optie is. Maar de kosten van het zorgen dat ze wel compliant zijn, kunnen eveneens flink oplopen. Dat had dus kunnen worden voorkomen als bedrijven hun ERP-systeem up-to-date hadden gehouden.