3 belangrijkste selectiecriteria voor leveranciers

Het is tegenwoordig oppassen geblazen. Als je kijkt naar de websites van technologieleveranciers, dan zie je dat sommigen van hen nieuw jargon toegevoegd hebben zoals 'digital', 'customer experience design' en 'blockchain' - terwijl uit de tekst blijkt dat ze nauwelijks ervan af weten. Een aantal van die leveranciers heeft simpelweg gezocht naar de uitdrukking 'IT' en dat vervangen door 'digital', waardoor hun text volkomen onzin is geworden.

In het hedendaagse digitale tijdperk zou je eens opnieuw moeten kijken naar de criteria die je altijd hebt gebruikt in het evalueren van leveranciers. Want daar zijn goede redenen voor.

Bedrijfsdoelen zijn veranderd; kleinere bedrijven hebben de toekomst, zo werd gesteld bij het Bloomberg Global Business Forum 2017. Ten tweede zijn strategieën niet langer meer beperkt tot de traditionele vier: lage kosten, productleider, complete oplossingen en lock-in. Ten derde zijn businessmodellen zodanig veranderd dat je geen vergelijkbare modellen uit het verleden ernaast kan leggen. Ten vierde zijn er inmiddels veel meer mooie nieuwe technologieën op de markt (hoewel degene die er het meest toe doen waarschijnlijk zijn uitgevonden in de jaren 90 of eerder).

Dat alles betekent één ding: er is behoefte aan verandering in de methoden en in de skillsets. En dat betekent een noodzaak om de selectiecriteria die je hanteert voor je leveranciers eens beter te bekijken. Hier zijn drie criteria die waarschijnlijk de meest belangrijke zijn voor organisaties:

1. Begrijpen ze het bredere plaatje?

In het verleden was de vraag meestal zoiets als "weet je wat van voorraadmanagement?" Tegenwoordig is het plaatje breder. De scope is een reservoir dat diverse processen samenbrengt, waaronder meerdere kanalen, externe klantprocessen of zelfs processen uit een geheel andere markt.

2. Hebben ze een methode om je strategie te vertalen?

Omdat strategische thema's achter digitale initiatieven meerdere processen omvatten, moet de leverancier de capaciteiten hebben om te starten met zo'n breed strategisch thema (of doelen) en die te vertalen in een strategische architectuur. En daarbij hoort het vermogen om tech-elementen te kiezen die een strategische bijdrage kunnen leveren.

De vertaling van de strategie is een multidisciplinaire skillset en daarom moeilijk te vinden bij een enkele leverancier, of het nu een techbedrijf is of een managementadviesbureau. Voor het succes van je initiatief moet de leverancier - zelf of met partners - niettemin een methode en de skillset hebben voor het vertalen van de strategie.

3. Hebben ze genoeg technische kennis?

Het kiezen van een of meer tech-elementen die gezamenlijk kunnen bijdragen aan de strategische resultaten is één ding. Het definiëren van de technologiestack of -architectuur is een ander. Heeft de leverancier de skillset om de meest geschikte technologiestack aan te bevelen en toe te passen, die bij de strategische architectuur hoort die de uitkomst is van de vertaling van de strategie? Als een van je tech-elementen bijvoorbeeld in de cloud staat, een zekere mate van rekbaarheid nodig heeft en gebruikt wordt door duizenden gebruikers, zou NoSQL mogelijk beter passen dan MySQL.

Slotopmerkingen

We hebben ons gericht op de belangrijkste criteria die essentieel zijn om te zorgen dat jouw digitale initiatief de grootste kans heeft om zijn strategische doelen te behalen.

Alle andere vragen, gerelateerd aan kosten, planning etc, zijn ook belangrijk, maar secundair. Het feit dat ze secundair zijn lijkt in eerste instantie opmerkelijk, maar als de tech eenmaal draait en niet de strategische doelen bereikt, dan wordt dat wel duidelijk.

Als potentiële leveranciers willen praten over hun bedrijf in termen als visie, missie en zulke zaken, vraag ze dan dat te verplaatsen naar het einde van het gesprek of document. Wat belangrijker is, is dat ze laten zien wat ze eerder aan zulke projecten hebben gedaan om te laten zien wat hun capaciteiten zijn in de belangrijkste drie gebieden die we hierboven hebben besproken.

Traditionele selectietools zoals die van Gartner zijn nog steeds handig, maar het is nu belangrijk aandacht te schenken aan de drie meest belangrijke selectiecriteria.