Zo kun je op supportkosten van Oracle besparen

De prijzen die Oracle berekent voor support zijn gebaseerd op meerdere elementen: de periode waar de support voor geldt, het aantal licenties waarvoor support is besteld en het moment waarop de licenties zijn aangeschaft. Ook de commerciële onderhandelingsvaardigheden van je inkoopafdeling spelen een rol, aangezien de support bijna altijd wordt berekend als 22 procent van de netto licentie-investering.

De supportkosten van deze licenties nemen na verloop van tijd echter altijd toe, zo staat vermeld in de voorwaarden van elke licentieovereenkomst. Dit principe staat bij veel organisaties bekend als 'support indexation.' Dat betekent dat zelfs bij onveranderde bedrijfsbehoeften de bijbehorende supportkosten ieder jaar stijgen.

Shelfware

De aankoop van nieuwe Oracle-licenties wordt over het algemeen bepaald door specifieke zakelijke behoeften binnen organisaties. Maar deze behoeften zijn continu aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wetgeving, veranderde marktomstandigheden of een nieuw verdienmodel. Als je niet goed inspeelt op deze behoeften, kan het gebeuren dat je te weinig of juist teveel licenties in huis hebt. Te weinig is niet zo'n probleem als je er tijdig achterkomt: dan koop je er meer bij. Maar wat doe als je een overschot aan licenties hebt? Veel organisaties laten deze overbodige licenties 'op de plank' liggen. Dit wordt ook wel shelfware genoemd.

Dat is zonde, want in de tussentijd moet je de bijbehorende supportkosten blijven betalen. Hoewel Oracle dit in zijn voorwaarden lijkt te ontmoedigen is het gelukkig wel degelijk mogelijk om het onderhoud op bepaalde licenties te beëindigen of op een andere manier kosten te besparen. Er zijn daarvoor verschillende opties. Deze opties vereisen echter wel een gedetailleerd, volledig en accuraat overzicht van je rechten, de contractuele afspraken én de huidige en verwachte inzet van Oracle-programma's. Zonder dit overzicht neemt de kans op een audit drastisch toe zodra je begint met het verlagen van de kosten van je Oracle-portefeuille.

Drie opties om kosten te besparen

Heb je bovenstaande overzicht paraat én de juiste expertise in huis, dan zijn deze opties het overwegen waard:

1. Annuleer een volledige order.

Als je zeker weet dat je alle licenties die via één order zijn aangeschaft niet gebruikt, dan kunnen de supportonderhoudskosten voor die volledige bestelling worden geannuleerd.

2. Koop gebruikte licenties opnieuw.

Je kunt de licenties die je daadwerkelijk nodig hebt kopen via een nieuwe bestelling. De supportafspraken van de oorspronkelijke bestelling, inclusief de gebruikte en ongebruikte licenties, kun je dan annuleren.

3. Migreer een deel van je licenties naar licenties met een andere metric.

Op het moment dat de licenties gemigreerd zijn, geldt de supportstroom van de gemigreerde licenties als een 'aparte order´. Die kan vervolgens als geheel worden geannuleerd.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe iedere organisatie kosten kan besparen op zijn Oracle-licenties. Er zijn nog veel meer mogelijkheden, maar in alle gevallen geldt: inzicht en begrip van welke software je hebt en welke software je gebruikt en verwacht te gebruiken is onmisbaar voor je begint met kosten weg te snijden. Anders loop je het gevaar dat je niet goedkoper, maar - door een audit - uiteindelijk duurder uit bent. Zoals ik altijd zeg: alleen als je alle feiten kent, kun je de juiste beslissing nemen.