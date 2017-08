Hoe je licentie-audits te slim af kan zijn

Van alle IT-uitgaven van bedrijven groeien de uitgaven aan enterprise software veruit het hardst, zo blijkt uit de laatste cijfers van Gartner. Hoe hoger de softwarekosten zijn, hoe groter ook de financiële risico's worden. Software asset management (SAM) is daarom belangrijker dan ooit - zeker voor grote organisaties. Het proactief beheren van licenties, kosten en gebruik van software levert organisaties miljoenen op. Dat illustreer ik graag met twee Oracle Database-voorbeelden uit de praktijk.

[h]Een gat van 13 miljoen euro gedicht

[/h]

Oracle staat bekend om zijn complexe licentiebeleid én agressieve auditpraktijken. Dat ondervond ook een grote energienetbeheerder. Nadat deze partij een auditbrief over hun Oracle Database-software (en enkele andere producten) kreeg van Oracle License Management Services, werden direct de SAM-touwtjes strakker aangetrokken. Wetende dat Oracle vaak met een gegronde reden aanklopt voor een audit, koos de organisatie ervoor om een interne audit uit te laten voeren en daarmee zelf zijn compliance issues in kaart te brengen. Deze interne audit, die bestond uit het verzamelen en analyseren van alle relevante contracten en het analyseren van installatie- en gebruiksdata van software, bracht een compliance issue van 13 miljoen euro aan het licht.

Deze kennis gaf de netbeheerder de kans het compliance-gat te dichten en de licenties en het gebruik op één lijn te brengen, nog vóórdat Oracle de audit zou uitvoeren. Sterker nog, doordat alle geoptimaliseerde data proactief werd gedeeld met Oracle, besloot de softwareleverancier helemaal af te zien van de audit. Maar dat was nog niet alles. Daarbovenop bracht de interne analyse aan het licht dat de netbeheerder ook nog eens 700.000 euro kon besparen op supportdiensten. Het hele interne audit- en optimalisatieproces nam een aantal maanden in beslag, maar was de investering dubbel en dwars waard. De financiële voordelen waren voor de energienetbeheerder zelfs genoeg reden om het niet bij een eenmalig SAM-avontuur te laten, maar voor een structurele aanpak te kiezen.

Een claim van 260.000 euro

Ook een van Canada's grootste mediabedrijven neemt op grote schaal database-software af bij Oracle. Toen Oracle het bedrijf - zonder een audit - liet weten dat ze vanwege een compliance-probleem voor 260.000 euro nieuwe licenties moest aanschaffen, besefte het IT-team dat er intern bar weinig inzicht was in de licenties en het gebruik van software. De licentie-afspraken dateerden uit de jaren '90 en er was al die jaren weinig aan beheer gedaan. Ook hier bood een interne audit uitkomst en ook hier leverde deze een aantal verrassende maar vooral broodnodige inzichten op.

Als eerste bleek er geen licentiebreuk ter waarde van 260.000 euro te zijn, maar van maar liefst 1,7 miljoen euro. Dit was - gelukkig voor het mediabedrijf - nog niet bekend bij Oracle. Als Oracle had besloten een audit uit te voeren, dan had de organisatie een groot probleem gehad. Nu was er de mogelijkheid om de compliance-problemen in de tussentijd op te lossen, door onder meer kosten terug te brengen en het onnodige gebruik van licenties stop te zetten. Het bleek zelfs niet nodig om de eerder genoemde extra licenties a 260.000 euro te kopen. Dat was een directe besparing: was het bedrijf onwetend gebleven, dan had het deze licenties waarschijnlijk blind aangeschaft. Bovendien kon er nu ook nog eens 20 procent extra op supportkosten bespaard worden, doordat veel licenties helemaal niet gebruikt werden.

Sterke uitgangspositie

Niets is zo vervelend als aan het bestuur uitleggen hoe het komt dat je (alwéér) je IT-budget hebt overschreden, doordat Oracle weer onverwacht kwam melden dat het nog geld van je tegoed had. Niemand houdt van zulke onaangename verrassingen, zeker als ze makkelijk voorkomen hadden worden door beter beheer. Bovenstaande voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is om softwarelicenties en het gebruik ervan structureel te managen. Het inzicht dat daaruit voortkomt verschaft je als IT-team een veel sterkere uitgangspositie, en dat geldt niet alleen tegenover partijen als Oracle. Door dit inzicht voorkom je dat je uit onwetendheid onnodig extra software aanschaft of dat je een claim om de oren krijgt. Bovendien kun je ervoor zorgen dat die auditbrief helemaal nooit komt en maakt het je de baas in toekomstige onderhandelingen met je softwareleverancier.