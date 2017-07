Dit zijn de verborgen kosten van het inkopen van software

Bedrijven tolereren jarenlang de pijn van inadequate software, maar op het moment dat ze besluiten die software te vervangen, gaat het pas echt goed mis. Bedrijfsbrede software is voor elke organisatie een substantiële investering, vooral als je kijkt naar de total cost of ownership gedurende de gehele levensduur van de software. Deel van het probleem is dat er vooraf te weinig wordt gekeken naar de return of investment in die software.

Software zelf heeft geen intrinsieke waarde. De waarde komt vooral in de vorm van de omvang en diepte van de voordelen in het gebruik van de software. Stel bijvoorbeeld dat een verzekeringsmaatschappij een miljoen euro uitgeeft aan arbeidskosten om een bepaald soort claim te kunnen afhandelen. Als het bedrijf nieuwe software inzet die de arbeidskosten met 20 procent weer te verminderen, dan is de waarde ervan dus 200.000 euro op jaarbasis.

Soorten voordelen

Voordat je dus software inkoopt zal je de waarde van die voordelen moeten worden berekend en omgezet in een ROI om zo de aanschaf van de nieuwe software te kunnen rechtvaardigen. Voordelen die uit het gebruik van de software voortvloeien vallen in vier categorieën:

Verhoging van: omzet, sales, winst, groei, snelheid... omzet, sales, winst, groei, snelheid...

Verlaging van: tijd, moeite, kosten, risico's, defecten, klachten... tijd, moeite, kosten, risico's, defecten, klachten...

Verbeteringen van: efficiëntie, mogelijkheden, rapportages, processen... efficiëntie, mogelijkheden, rapportages, processen...

Ontstaan van: strategieën, nieuwe business, producten, diensten...

Om te voorkomen dat je komt te zitten met nieuwe softwareprojecten die maar marginale waarde opleveren, zal de je ROI moeten inschatten voordat je de aankoop doet. Verder kunnen de verschillen in ROI tussen de softwareproducten van de diverse geselecteerde leveranciers substantieel zijn, en normaliter zou de software met de grootste ROI het product moeten zijn dat gekozen wordt. De meeste organisaties hebben een probleem met het verschil tussen de verwachte ROI en de realiteit. Er zijn slechts twee doelen die bereikt moeten worden als je software aankoopt:

De software die gekozen wordt moet het product zijn met de grootste ROI. Over het algemeen is dat het product wat het beste past.

De implementatie zou op tijd, binnen het budget en met minimale verstoring van de bedrijfsprocessen moeten verlopen.

Waar het geld naartoe verdwijnt

Ongelukkigerwijs nemen de meeste organisaties de korte weg in het selectieproces en komen niet tot de keuze software aan te schaffen die het beste bij hun specifieke behoefte past. Zelfs als de best passende software wordt geselecteerd zorgen onzorgvuldige requirements voor meerdere problemen in de implementatie. De grafiek hieronder vergelijkt de netto opbrengst van een geplande software-aankoop dat wordt gebruikt om het project intern goedgekeurd te krijgen ten opzichte van wat echt gebeurt in de praktijk.

Geplande versus echte netto opbrengst.

De gemiddelde software-aankoop levert de volgende onnodige kosten op:

Onverwachte implementatiekosten. Een onzorgvuldige analyse van de requirements betekent dat 'nieuwe' requirements worden gevonden tijdens de implementatie. Omgaan met die 'nieuwe' requirements kost tijd en als er te veel van opduiken, gaat de implementatieplanning onderuit. En dat kan de implementatiekosten flink doen oplopen. Een onzorgvuldige analyse van de requirements betekent dat 'nieuwe' requirements worden gevonden tijdens de implementatie. Omgaan met die 'nieuwe' requirements kost tijd en als er te veel van opduiken, gaat de implementatieplanning onderuit. En dat kan de implementatiekosten flink doen oplopen. Kosten door vertraagde ROI. Software wordt gekocht vanwege de waarde van de voordelen in het gebruik ervan. Als de implementatie wordt vertraagd, wordt ook die waarde verlaagd. Deze verborgen kosten staan nergens vermeld, maar zijn zo echt als het maar kan. Je ziet het bij de rode pijl hierboven. Software wordt gekocht vanwege de waarde van de voordelen in het gebruik ervan. Als de implementatie wordt vertraagd, wordt ook die waarde verlaagd. Deze verborgen kosten staan nergens vermeld, maar zijn zo echt als het maar kan. Je ziet het bij de rode pijl hierboven. Doorlopende kosten vanwege het niet voldoen aan de verwachtingen. Dezelfde problemen die zorgen dat de implementatie langer duurt dan gepland, zorgt er tevens voor dat de waarde die je krijgt uit het gebruik van de software lager wordt dan verwacht. Deze verminderde waarde wordt aangegeven door de vier korte pijlen in de grafiek hierboven en zijn doorlopende verborgen kosten die voortduren gedurende de levenscyclus van de software. Net als de vertraagde ROI-kosten zijn dit weer verborgen kosten die nergens staan beschreven, maar zich niettemin wel voordoen.

Je ziet dat het totaal van deze drie kosten flink kan oplopen tot veel meer dan de aankoop- en implementatiekosten samen. Het feit dat zo veel organisaties dat geld verbranden is absoluut ongelooflijk. Met het juiste proces kunnen deze drie kosten worden beperkt of zelfs vermeden, maar dat vergt wel veel werk aan het voorkant van het proces van het selecteren van de software.

Het echte probleem niettemin is dat veel mensen die betrokken zijn bij de aankoop van software denken dat ze goed werk doen, terwijl ze in werkelijkheid geen idee hebben hoe weinig ze weten over het proces. Denk eens hoe veel voorbereiding een professioneel sportteam doet voordat ze een belangrijke wedstrijd moeten spelen. Zonder die voorbereiding worden ze op het veld afgeslacht. Bij het selecteren van grootzakelijke software gaan veel bedrijven erin als een onvoorbereid sportteam. Het resultaat is dus eender, zij het dat hierin het de financiële resultaten zijn die worden afgeslacht.