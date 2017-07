Wapen je tegen de audits van softwareleveranciers

Softwareleveranciers hebben een flink aantal strategieën en tactieken ontwikkeld om meer omzet te halen uit klanten ná de oorspronkelijke transactie. Deze strategieën zijn gebaseerd op de beperkingen in de licentietoewijzing en worden versterkt door de bijlagen, aanhangsels en prijsrichtlijnen van elke softwareleverancier. Hun tactieken moeten zorgvuldig worden geëvalueerd en inzichtelijk worden gemaakt, in de context van jouw bedrijf, omdat ze dienen als het fundament waarop leveranciers zich het recht toe-eigenen om toekomstige omzet te creëren en audituitkomsten te rechtvaardigen.

Wat is het fundament?

Bij de softwareleverancier werken productontwikkeling, marketing, sales en de juristen gezamenlijk aan hun overall go-to-market-strategie, en daarin wordt tevens de prijsstrategie bepaald en die bestaat uit een geheel van beperkingen. Deze beperkingen, die ik hieronder op een rijtje zal zetten, zijn goed doordacht, omzichtig vormgegeven en beschermd door contractmanagement om zo het contractuele recht op toekomstige omzetkansen te waarborgen.

Product-, versie-limitaties

Vaste en tijdelijke limitaties

Bedrijfs-, afdeling- en overname/fusie-limitaties

Omzet/Business process/bedrijfstak-gebruikslimitaties

Gebruik/gebruikerstype/toegangs-limitaties

Geografische limitaties

Platform/besturingssysteem-limitaties

Taal/locatie-limitaties

Productie/non-productie/instance-limitaties

Software-integratie/indirecte toegang-limitaties

Het perfecte moment

Zoals je mag verwachten, houden de salesmanagers van de softwarefabrikant goed in de gaten wanneer er een belangrijk moment komt bij de klant, zoals een belangrijk project, toenemende vraag, contractvernieuwing of een overname. Dat is namelijk een belangrijk moment om extra omzet te kunnen genereren. Mocht de leverancier geen gebeurtenis zien bij de klant waarvan gebruik kan worden gemaakt, kunnen klanten software-audits verwachten, en anticiperen op de volgende gedragingen van hun softwareleverancier:

Een eerste waarschuwing van het accountteam op een mogelijk probleem in de compliance

Het aanbod van het accountteam om het probleem te managen of op te lossen voordat het uit de hand loopt

Als je tegensputtert, verwacht dan een formele aankondiging van een audit door de leverancier

De tweede poging van het accountteam om het probleem op te lossen voordat de audit in gang wordt gezet

Bij opnieuw een weigering, komt er een consultingfirma om de hoek kijken die de audit zal uitvoeren

Het accountteam zal zich distantiëren van de audit en zich positioneren als jouw medestander

Een rapport meldt het niet compliant zijn, op basis van de eerder al genoemde limitaties

Een beperkte referentie/samenhang tussen auditrapport, contract en prijsmethodologie

Pogingen om consensus en overeenstemming te krijgen over de audituitkomsten op lagere niveaus in jouw organisatie

Een begripvolle benadering op managementniveau, waarna een schikkingsaanbod wordt gedaan

Het accountteam komt weer in de lucht om voorwaarden uit te onderhandelen, extra producten in de bundel op te nemen, of om een grootzakelijke licentie-overeenkomst aan te bieden om zo de zaak op te lossen

Een verzoek van het topmanagement van de leverancier om elkaar op het hoogste niveau te ontmoeten om de zaak op te lossen en de onderlinge relatie te herstellen, omdat dit soort zaken nogal wat spanning op die relatie zet

Minimaliseer je risico

Geen enkele manager wil een variabele in niet gebudgetteerd kapitaal of kosten, laat staan eentje die gerelateerd is aan een probleem in de compliance die op directe of indirecte manier een vraagteken zet bij de operationele effectiviteit van je organisatie. De volgende aanbevelingen kunnen je organisatie helpen in het minimaliseren van de risico's van een software-audit:

Holistische onderhandelingen: Neem de tijd die nodig is om alle componenten in het prijsbeleid van de leverancier te begrijpen en door te rekenen: a. Productsamenstelling, b. Financiële voorstellen, c. Overeenkomsten, d. Prijselementen, e. Orderformulieren in de context van jouw huidige en toekomstige bedrijfsbehoeften. Contractuele flexibiliteit: Onderhandel over de benodigde contractuele flexibiliteit om licentie-aanspraken te kunnen herverdelen over de gelicenseerde producten. Ondanks de bezwaren van de leverancier kan dit gedaan worden zonder dat dat hem omzet gaat kosten. Zelf-assessments: Bij de meeste organisaties wordt 80 procent van de softwarekosten betaalt aan de top-15 van softwareleveranciers. Focus je op die leveranciers en voer zelf-assessments uit, voordat er door een ander een audit wordt gedaan. Licentiemanagement: Zoek in de markt naar best practises in licentiemanagement en naar SAM-tools (software asset management) die voor compliance kunnen zorgen met de licentievoorwaarden van de leverancier. Softwareprovisioning: Doe een onderzoek naar de softwareprovisioning naar je eindgebruikers en in je datacenter en zorg voor samenwerking met je assetmanagementteam. In veel gevallen zijn provisioningteams niet erg dol op de kosten- en licenseringimplicaties die voortkomen uit hun provisioningwerk. Bepaal het tempo: Ontwikkel jouw eigen strategie in het managen van een potentiële audit. Onderdelen hiervan zijn: a. Zorg voor een vroegtijdig contact met het management van de leverancier, b. Hou het management bij de leverancier verantwoordelijk voor vage contractvoorwaarden en hun prijspraktijken, c. Ga opnieuw na of je hun prijsmethodologie volkomen door hebt om nieuwe risico's te vermijden, d. Zorg dat een oplossing niet alleen werkt voor het huidige complianceprobleem, maar ook toekomstige risico's afdekt, en e. Zet belangrijke elementen van je relatie opnieuw neer, waaronder transparantie, voorspelbaarheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Op dit moment zeggen onze marktonderzoeken dat het aantal software-audits blijft stijgen. Veel factoren zorgen ervoor dat licentiecompliance een uitdaging blijft, bijvoorbeeld de complexiteit van softwarelicentie-overeenkomsten, de complexiteit van huidige IT-omgevingen, de grootte van de organisaties en de diversiteit van de softwareleveranciers in het IT-portfolio. Hoe meer je de audit-aanpak van de softwareleverancier begrijpt en hoe je die voor langere tijd weet te vermijden, je bedrijf zich des te beter kan focussen op projecten en initiatieven die waarde opleveren.