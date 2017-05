Facebook lijkt Workplace te ondermijnen met 'weggevertje'

Als intranet-freak en blogger zie ik een heleboel digitale producten voor de werkplek voorbijkomen en spreek ik mensen die ze kopen of gebruiken. Zes maanden na de lancering van Workplace zorgt de app nog steeds niet voor veel opwinding in deze industriebranche. Vooral in het midden- en grootbedrijf, hoor ik nauwelijks dat er al aanmeldingen zijn gedaan. Je gaat je afvragen of Workplace misschien ondermaats presteert; wat leidt tot zo'n scherpe prijsstrategie?

Het gekke is: Workplace by Facebook is echt een prachtig product. Zoals mijn Intranetizen-collega's en ik vorig jaar al blogden, biedt het een perfecte combinatie van een verzameling uiterst gebruikersvriendelijke functies en bovengemiddeld mobiel vermogen, samengevoegd met een grote mate van herkenbaarheid wat de bruikbaarheid en het gemak verdubbelt in vergelijking tot andere zakelijke sociale netwerken. Het is een uitstekend product met een prima prijs, dus wat is dan het probleem? Misschien begrijpt Facebook, net als Google vroeger, niet helemaal hoe het ingewikkelde verkoopproces in de zakelijke markt werkt.

Zo werkt het niet

In een artikel van CNet wordt de opmerking van de productmanager van Facebook, Simon Cross aangehaald, dat Facebook altijd al voor ogen had om de Workplace app gratis te verstrekken, als voorproefje van dit product. "Niet alle bedrijven zijn in staat om kantoorsoftware te bekostigen," lichtte Cross toe. "Ze willen het eerst gewoon uitproberen, vrij van verplichtingen."

Maar dat werkt dus niet. Het is relatief eenvoudig om nieuwe toepassingen van Facebook aan te kopen, omdat je alleen toestemming nodig hebt van het budget houdende marketingteam, maar het is lastig om social media binnen een onderneming in te kopen, omdat dan eerst toestemming nodig is van iedere marketingafdeling, die ook maar enigszins invloed ondervindt door het gebruik van het product, namelijk: zo goed als iedereen. En dat kan een eeuwigheid duren.

Ondernemers uit het midden en grootbedrijf die social netwerk toepassingen in hun bedrijf hebben ingevoerd, kunnen je vertellen dat het maanden, zelfs jaren kan duren om alleen al toestemming te krijgen voor de start van het aanbestedingsproces, omdat aandeelhouders eerst gedetailleerd verslag eisen over potentiële waarde, inzetbaarheid, culturele toepasbaarheid (lokalisatie), productstrategie, gegevensveiligheid en vertrouwelijkheid, een ontelbare overige zaken. Vervolgens duurt het nog een aantal maanden of meer, om alle kwesties te verwerken die tijdens de uitvoering de kop opsteken.

De huidige marktspelers kennen deze ervaring en zetten pre- en post-ondersteunende diensten in om samen met het interne bedrijfsteam de hele sociale onderneming over de streep trekken.

Straathandel in drugs

Andere bedrijven, met name Yammer in zijn jongere jaren en recentelijk Slack, kiezen een andere aanpak en bieden hun product gratis aan, naar het marketingmodel 'try before you buy', wat lijkt overgenomen van de straathandel in drugs. Naar verwachting zal het product schitteren van geniale bruikbaarheid en de managementtop tot kopen aanzetten. In werkelijkheid verandert het programma in veel van deze gevallen in shadow IT, inferieure IT zonder officiële ondersteuning, wat aanzienlijke risico's met zich meebrengt voor het bedrijf. Waardoor CIO's op hun beurt de keuze hebben tussen geld ophoesten voor de betaalde versie met de bijpassende noodzakelijke beveiligingsbeheer functies, of het hele systeem afsluiten door het domein te blokkeren.

Op dit moment is het onduidelijk of Facebook de feitelijke werking van de zakelijke ondernemingsmarkt volledig begrijpt. Ondanks de positieve signalen, waaronder de samenwerking van Workplace met IaaS providers zoals Microsoft, komen ze in andere opzichten wat naïef over. Wil Facebook dat grote ondernemingen Workplace gaan gebruiken, dan zullen ze eerst de bedenkingen van CIO's en interne senior aandeelhouders moeten wegnemen.

A-tactisch

Dat kunnen ze bereiken door het aanbieden van bijvoorbeeld degelijke, compacte SLA's voor grote bedrijven of door het ontwikkelen van verbindingsnetwerken met andere bedrijven en cloud systemen, zoals SAP en Peoplesoft. In plaats daarvan wil Facebook het gebruikersbestand vergroten door het aanbod van het freemium model, wat IT voornamelijk kopzorgen in plaats van oplossingen oplevert.

De basisaanpak kan zeer waardevol zijn voor het aantonen van het nut van sociaal ondernemen en het onderscheiden van bruikbare samenwerkingstoepassingen. Deze aanpak leidt niet noodzakelijkerwijs tot de keuze voor dit product, integendeel, Facebook dreigt de beleidsbepalers tegen de haren in te strijken, terwijl zij juist de doelgroep zijn, die Workplace moet gaan aanschaffen.