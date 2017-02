10 beste sociale platformen voor bedrijven: Slack, Speakap, Workplace, Teams en meer

Wat dat betreft biedt een sterk opkomend segment binnen de collaboration markt, interne sociale media, een aantrekkelijk scala aan opties. Hier is onze selectie van de beste tools die beschikbaar zijn.

1. Slack

Slack staat bekend om zijn realtimeberichten binnen een aantrekkelijke interface, die integraties kent met bekende applicaties als Skype, Google Drive en Twitter. Deze rijke, ietwat complexe combinatie, maakt het vooral een interessante keuze voor teams die op projectbasis vluchtig aan het overleggen en schakelen zijn.

Het bedrijf maakte recentelijk een video om de aandacht te vragen voor de Mac-, Windows- en Chrome-versie van de dienst en kent nu een betere ervaring dankzij verdere integratie met Google Cloud.

Het partnerschap met Google Cloud integreert het toegangsproces, de previews van documenten en Google team Drives van Google Drive, en een nieuwe bot om notificaties en comments te beheren.

Het product kost €6,20 per gebruiker per maand voor de 'Standaardservice'' en €11,65 voor het ''Pluspakket''. Slack is ook beschikbaar als gratis proefversie, maar diensten als de ongelimiteerde berichtenopslag en groepstelefoongesprekken zitten daar niet bij.

2. Facebook Workplace

De social media moloch heeft niet lang geleden een stap gezet van de particuliere naar de professionele wereld met de lancering van Workplace.

Workplace combineert de bekende functies en interface van Facebook waaronder Messenger chat en de nieuwsfeed met nieuwe tools waaronder een dashboard met analytics.

Ook heeft Facebook een nieuw collaboration-platform aan het product toegevoegd om op maat gemaakte integraties te ondersteunen, waardoor bedrijven hun eigen apps kunnen creëren en integraties kunnen toevoegen met producten van derde partijen zoals Box en Gmail.

Workplace kost €2,80 voor elke maandelijkse gebruiker tot 1.000 gebruikers en €1,85 per werknemer van 1.001 tot 10.000 gebruikers en €0,95 voor elke gebruiker daarna.

3. Speakap

In de luwte van overwegend Amerikaans aanbod is het Nederlandse Speakap er de afgelopen vijf jaar in geslaagd om in Europa voet aan de grond te krijgen. Met klanten als MediaMarkt, Rituals, Nikon, USG People, Intercontinental en De Bijenkorf en uitbreiding naar Duitsland, België en Spanje is het interne sociale netwerk een dominante speler op ons continent aan het worden. Speakap heeft grotendeels dezelfde functionaliteiten als Workplace by Facebook, maar heeft ook drie andere troeven.

Ten eerste heeft Speakap een team van partners die ingehuurd kunnen worden voor een bedrijfs- of divisiebrede implementatie van het netwerk. De activiteit op Microsoft's Yammer, de nummer 4 in deze lijst, is bij veel corporates juist als een nachtkaars uitgegaan vanwege het ontbreken van een implementatietraject. Je kunt dit het verschil noemen tussen een generalist als Microsoft, die vele diensten aanbiedt, en een specialist als Speakap die zich volledig focust op interne communicatie.

Ten tweede biedt Speakap niet alleen een omgeving waar werknemers kunnen communiceren zoals ze dat gewend zijn binnen hun persoonlijke sociale media: het platform kan zo worden ingericht dat het de branding van de werkgever uitademt, waardoor werknemers zich op twee manieren thuis wanen.

Ten derde is Speakap volledig privacyproof, in tegenstelling tot Amerikaanse concurrenten die meer gebonden zijn aan wetgeving waarmee inlichtingendiensten data van personen en bedrijven kunnen achterhalen. Nu Amerika onder regie van Trump nog minder de privacy van personen in acht lijkt te gaan nemen, wordt dit alleen maar een sterker pluspunt van Speakap.

4. Yammer

Microsoft kwam in 2012 op de collaboration-markt voor ondernemingen met de aankoop van Yammer voor 874 miljoen euro. Opgericht door oud-PayPal-topman David Sacks, was Yammer de eerste serieuze speler die een intern sociaal netwerk introduceerde.

Sinds de overname van Microsoft heeft het product wel aan uitstraling in moeten boeten: Microsoft besloot Yammer samen te voegen met Office 365 groups en het Yammer Enterprise-abonnement op te heffen. Sinds 1 januari is Yammer niet meer beschikbaar als stand-alone voor nieuwe leden.

Net zoals met Workplace en Speakap, kunnen bedrijven met Yammer berichten, bestanden en updates op één plek samenbrengen en zo het groepsgewijs delen van informatie versterken. Gebruikers kunnen op elkaar in openbare groepen reageren, of binnen privégroepen die vaker gevoelige informatie bevatten.

Huidige leden met een actief lidmaatschap behouden deze tot de overeenkomst verloopt. Als je daarna gebruik wil blijven maken van Yammer moet je overstappen naar een van de Office 365 Enterprise-programma's zoals het K1-lidmaatschap voor €3,70 dat je krijgt met extra's als Outlook e-mail.

5. Cisco Spark

Met de Spark berichtendienst kun je onder andere berichten, video's en content delen en voice calls opzetten. Dit vindt allemaal plaats in verschillende 'rooms', die je kunt opdelen voor elke afzonderlijke conversatie. Spark biedt ook integratie met Cisco-telefoons en andere Cisco-producten, en gratis ondersteuning voor gastgebruikers.

Cisco Spark heeft een gratis versie die een onbeperkt aantal teamberichten en in-app voice calls ondersteunt, alsmede het delen van scherm, tot 5 GB bestanden delen, integratie met tot 10 applicaties en end-to-endencryptie.

De betaalde versie kost $12,- (€11,15) pupm en biedt integratie met Exchange en Outlook, en faciliteert een ongelimiteerd aantal berichten en bedrijfsdatabases. Message-rooms vergrendelen, adminbeheer en live ondersteuning zitten daar onder andere extra bij.

Spark kan nu als cloudservice, als dienst op locatie of als hybride dienst ingezet worden en helpt gebruikers met het vinden van apps van derden die integreren met producten als Salesforce via Cisco Spark Depot.

6. Microsoft Teams

Microsoft heeft Teams in november gelanceerd, als uitdager van Slack. Teams is namelijk net als Slack een 'op chats gebaseerde werkomgeving' binnen Office 365. Werknemers kunnen rechtstreeks berichten sturen of in groepjes werken om een onderwerp te bespreken en samen aan bestanden te werken of ze te delen.

In Teams kun je gebruik maken van emojis, gifs en memes, in tegenstelling tot het enigszins stoïcijnse instant messaging-platform Skype for Business. Teams geeft ook de mogelijkheid tot threads. Veelvoorkomende kritiek op Slack was juist dat de chats door het ontbreken van threads ongeorganiseerd kunnen raken en dat het handiger zou zijn om chats binnen chats te kunnen bijhouden.

Het voordeel van Teams is dat het zonder problemen integreert met andere Office 365-producten als Word, Excel, PowerPoint, videoconferenties met Skype en al je bestanden met Sharepoint.

Teams is beschikbaar als betaversie in 181 landen en 18 talen voor Office 365 Enterprise- of Business-klanten vanaf €3,60 per maand tot de algemene introductie die gepland staat voor het eerste kwartaal van 2017.

7. Jive

De interactieve intranetsoftware van Jive zorgt voor realtime communicatie en samenwerking via live activity streams, groepen, discussies en blogs.

Documenten kunen aangepast en gelezen worden in realtime door verschillende gebruikers en interacties kunnen worden beoordeeld met ingebouwd analytisch vermogen. De software integreert met Microsoft Office 365, SharePoint, Salesforce en Google Docs.

Onder de aantrekkelijke eigenschappen van de Jive collaboration hub vallen onder andere de Recommender Engine die machine learning inzichten gebruikt om content te personaliseren, een Open Search-mogelijkheid die opslag met OneDrive dekt, en Jive communities.

De beschikbare functies hangen af van het pakket dat je aanschaft. Neem contact op met het salesteam voor een volledig overzicht van de verschillende tarieven.

8. LoopUp

LoopUp is een startup uit Londen en een go-to platform voor conference calls aan het worden. Gebruikers kunnen zien wie er in realtime praat en hoeven niet in te bellen voor het gesprek, terwijl gespreksleiders het volume van deelnemers kunnen dempen indien nodig.

LoopUp belooft een intuïtieve gebruikerservaring die integraties combineert met bestaande tools als Outlook. Recente updates voor de meeting-op-afstand-solution zijn de vernieuwde gebruikersinterface en one-click schermen. Deze kun je delen via alle apparaten en browsers zonder extra bestanden te hoeven downloaden.

Het product is beschikbaar in drie tariefstructuren voor klanten: een Professional-lidmaatschap voor €17,40 per maand, een Power-versie voor €33,65 per maand en een pay-as-you-go Enterprise-optie waarin de prijs afhangt van het aantal gebruiksminuten of je een licentievergoeding per maand hebt.

9. Huddle

Huddle is vooral sterk in bestandsbeheer. Gebruikers kunnen documenten beheren, bestanden delen, samenwerken aan content en projecten managen. Het kent ook integraties met software als Outlook en legt veel focus op beveiliging, een cruciaal punt voor een dienst die gebruikt wordt in overheidsdepartementen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Huddle is aan de duurdere kant, maar heeft een indrukwekkend aantal functies. Het tarief van het Essential-pakket is €17,40 per gebruiker per maand. Dit pakket komt met veilig bestanden delen, content collaboration en projectmanagement voor kleine teams.

Duurdere opties zijn de verbeterde ''Plus''- en ''Premier''-edities met onder andere extra beveiliging, customisation en adminbeheer, en een speciale versie die specifiek bedoeld is voor de overheidssector en de publieke sector.

10. Salesforce Chatter

Een van de eerste toetredingen tot de collaboration-markt was Chatter, dat in 2010 door Salesforce werd uitgebracht. Deze mobile-first-solution structureert discussies rond groepen waarin bestanden, filmpjes en afbeeldingen gedeeld kunnen worden en nieuwe leden toegevoegd kunnen worden.

De dienst ondersteunt integraties met apps van derde partijen of op maat gemaakte apps en doet aanbevelingen over welke informatie belangrijk is om te volgen, gebaseerd op de activiteit van de individuele gebruiker, om gepersonaliseerde feeds en profielpagina's te creëren. Onderwerppagina's voegen nog een methode toe om relevante content te verzamelen en presenteren.

Chatter is gratis voor alle gebruikers van Salesforce en is ook beschikbaar voor anderen voor €14,- per gebruiker per maand.

In de prijs inbegrepen zijn de Salesforce contentbibliotheek, de ideeën- en antwoordfunctie van Salesforce CRM, read-only-toegang tot accounts en contacten en het platform van Force.com.