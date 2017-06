IDG Security Day: hoe veilig zijn wij?

Security Day zal op 21 juni beginnen in Sydney in Australië en eindigen in de Ritz-Carlton in Virginia in de Verenigde Staten. In Nederland vindt IDG Security Day plaats in Naarden, vlak bij de A6 en A1.

Wereldwijd telt IDG Security Day tien conferenties, in tien landen op drie continenten. Na de start in Sydney gaat het gesprek verder in Singapore, dan naar Mumbai, Frankfurt, Stockholm, Amsterdam (Naarden), Londen, Parijs en Madrid.

Tijdens de dag wordt er gesproken over actuele problemen en bedreigingen voor bedrijven en overheden op het gebied van IT-beveiliging, maar de focus ligt vooral in wat er nodig is om beter inzicht te krijgen in de bedreigingen die organisaties tegenkomen als ze verder gaan in de digitalisatie van hun bedrijf.

In Naarden zal beveiligingsexpert en journalist Brenno de Winter een voorbeeld aanhalen uit de praktijk: de gevolgen van het datalek bij het Groene Hart-ziekenhuis. Mischa Koster vertelt over de psychologie van informatiebeveiliging en dat gaat vooral over de zwakste schakel in security: de mens. Astrid Oosenbrug, PvdA-politica met een achtergrond in de ICT, praat over de scheidslijn van privacy en burgerverantwoordelijkheid.

Centraal staat op deze dag het gesprek dat wordt aangegaan tussen bezoekers uit het bedrijfsleven en overheid en de experts op het gebied van security waarin wordt gezocht naar elkaars ervaringen en elkaars inzichten in het bereiken van een meer weerbare toekomst.

Het event in Naarden kent daarom enkele netwerk-momenten en ruimte voor één-één-discussies, er zijn vooraf enkele lunch-ronde tafelgesprekken en wordt afgesloten met een besloten diner waarin verder wordt gesproken over de onderwerpen van de dag.

De volledige agenda met een mogelijkheid tot registratie voor het event in Naarden is hier te vinden