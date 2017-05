GDPR: de winstgevende beveiligingskans voor IT?

De meeste Europese bedrijfsleiders zien de GDPR met angst en gelatenheid tegemoet. Angst, omdat de GDPR een aantal redelijk rigoureuze mandaten voorstelt om de data van klanten en medewerkers in de EU veilig te stellen en de betreffende individuen de controle over die data te geven. Bovendien liggen er hoge financiële boetes in het verschiet bij nalatigheid, die wel op kunnen lopen tot 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van een onderneming.

Gelatenheid, omdat bedrijfsleiders weten dat het geen zin heeft om je te verzetten tegen de GDPR. Op 25 mei 2018, moeten hun organisaties GDPR-compliant zijn. Ze moeten dus alle nodige middelen inzetten om te voldoen aan de operationele vereisten van de GDPR om te voldoen aan de GDPR-audit.

Er is echter een andere manier om tegen de GDPR aan te kijken. GDPR is ook een kans. Een kans om IT van essentiële nieuwe middelen te voorzien. En een kans om de voordelen van die herinrichting te plukken, zoals een verlaagd risico, verlaagde kosten en betere bedrijfsprestaties.

Wereldwijd Data Rentmeesterschap voor een Wereldwijde Digitale Samenleving

Om de GDPR als een kans te zien, moeten we allereerst inzien dat de aard van data een nieuw tijdperk is ingegaan. Data is niet langer iets dat bedrijven alleen gebruiken voor hun eigen, interne doeleinden. Het is een universeel medium van waarde-uitwisseling geworden.

Bedrijven kopen en verkopen data. Gestolen persoonlijke data wordt in open markten verkocht met niet-goed-geld-terug-garanties. En steeds vaker zien klanten data over henzelf als een persoonlijk, waardevol eigendom, waarover zij zeggenschap hebben, net zoals zij zeggenschap hebben over hun financiën, hun bezittingen en over zichzelf.

Wanneer je de GDPR alleen maar als een lastige regulering door een losgeslagen bureaucratie ziet, dan mis je de transformationele kans. Het is een voorbode van sociale, culturele en economische verandering die van bedrijfsleiders eist dat ze het rentmeesterschap van data op een nieuwe wijze gaan zien, in de context van een geëmancipeerde, wereldwijde digitale samenleving.

Wie er nog aan twijfelt dat de relatie tussen bedrijven en klantdata verandert, hoeft alleen maar even naar de specifieke bepalingen van de GDPR te kijken. Klanten kunnen bedrijven nu vertellen wat zij wel en niet mogen doen met hun data. Ze kunnen bedrijven gebieden hun persoonlijke data te verwijderen, als ze dat willen. En wanneer bedrijven niet meewerken, dan kost hen dat meer dan alleen een klant; dan gaat het ze miljoenen euro's kosten.

Diensten die beveiligen tegen identiteitsdiefstal ontwikkelen zich tot diensten voor identiteitssoevereiniteit. Bedrijven informeren hun klanten expliciet dat zij hun gegevens niet aan derden verkopen. En elke nieuwe krantenkop over een zakelijk datalek maakt het een zaak van de openbare orde.

De conclusie: bedrijfsprestaties zullen direct beïnvloed worden door hoe effectief en efficiënt de klantdata wordt beheerd. Dus de investering die bedrijven doen in GDPR-compliance, kunnen over een veel bredere linie voordeel opleveren, mits het de juiste investeringen zijn.

Dit blog is deel een in een serie van drie blogs, geschreven door Al Monserrat, RES CEO en Mark-Peter Mansveld, RES VP Benelux. De volgende keer gaan we verder in op de vijf aandachtsgebieden voor ROI op GDPR.