9 manieren waarop jij je baas kan beschermen

Een doelwit

Elke medewerker staat in toenemende mate bloot aan cyberaanvallen en datadiefstal, maar het grootste doelwit bij jouw bedrijf is je baas. Of dat nu de algemeen directeur, de financiële man of het hoofd personeelszaken is, ze staan bloot aan permanent gevaar. Over het algemeen is er ook veel informatie over ze te vinden op het internet en dat wordt door aanvallers gebruikt om ze in de luren te leggen. Je kan ze helpen te beschermen door het opvolgen van de volgende 9 tips van beveiligingsexperts.