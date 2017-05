6 extra TED Talks over IT-security

De oorsprong van cybercrime

In deze voordracht onderzoekt Caleb Barlow, bij IBM verantwoordelijk voor security, het falen van de huidige strategieën in het beschermen van data voor criminelen. Hij beschrijft waarom het delen van informatie tussen bedrijven zo belangrijk is in het tackelen van het probleem dat het bedrijfsleven honderden miljarden euro's kost, per jaar.