De schaduwkant van digitale transformatie

Het cliché van een hacker met een capuchon heeft geleid tot een onderschatting van cyberbedreigingen. Dit cliché is ontleend aan de jaren tachtig, negentig en het eerste decennium van deze eeuw, toen hackers over sterke technische vaardigheden beschikten, maar geringe criminele expertise. Ze konden met gemak aanvallen uitvoeren. Het was echter vrijwel onmogelijk voor hen, en in wezen te moeilijk om daar munt uit te slaan. Het is geen toeval dat nu pas gevallen van gegevensdiefstal aan het licht komen die reeds jaren geleden zijn uitgevoerd. De hackers waren simpelweg niet in staat om snel klanten voor de gestolen gegevens te vinden. En wanneer ze daar wel in slaagden, waren ze door hun geringe criminele ervaring en het spoor van de geldstromen makkelijk in de kraag te vatten.

De eerste cybercriminelen die werkelijk van hun werk konden leven, waren spammers. Dat was echter nog maar een bescheiden begin. Ze konden met geluk na een paar jaar een nieuwe auto aanschaffen, maar geen jacht. Vergeleken met het huidige bedreigingslandschap lijken de hackers van toen nog het meeste op mensen die balletje-balletje spelen in winkelstraten.

Moderne cybercriminelen pakken het veel groter aan. Het potentieel van deze criminele digitale businessmodellen is vrijwel onmetelijk. De georganiseerde misdaad heeft deze ontwikkeling de afgelopen jaren nauwgezet gevolgd en passende maatregelen getroffen. Net als elke professionele onderneming hanteren ook criminele organisaties doelstellingen, plannen en strategieën en denken ze na over het optimaliseren van hun processen.

Voor de onderwereld was het vrij snel duidelijk dat veel van hun bedrijfsprocessen zich prima laten digitaliseren: witwassen, smokkel, spionage, afpersing, gijzeling, diefstal, sabotage en niet te vergeten alle activiteiten op de zwarte markt, zoals drugs- en wapenhandel. Digitalisering biedt tal van voordelen: grenzen vallen weg, de reikwijdte groeit, de pakkans daalt en nieuw personeel kan in de meest gunstige landen worden geworven. Zo functioneren zwarte markten het beste wanneer men elegante manieren vindt om een groot aantal mensen in alle delen van de wereld te bereiken. Je zou zelfs kunnen stellen dat niemand het internet harder nodig heeft dan de georganiseerde misdaad.

En net zomin als de visionaire Elon Musk uit de wereld van ruimtevaart en elektrische auto's ingenieur is, zijn de mensen achter deze digitale transformatie van criminaliteit ICT-specialisten. Ze beschikken niet per definitie over diepgaand technisch inzicht, maar zijn wel gepokte en gemazelde criminelen. Voor de technische toepassing van hun businessmodellen kunnen ze een beroep doen op legers van goed opgeleide ICT-specialisten met geringe loopbaanmogelijkheden in lage-logelanden en opkomende markten. De onderwereld kan hen zonder problemen voorzieningen bieden die hen in staat stellen om het aangename leven van iemand uit de middenklasse te leven.

