5 keiharde eisen aan een goede data recovery

Graag tekenen op de stippellijn

Oplossingen voor disaster recovery vereisen coördinatie van verschillende complexe en veranderlijke onderdelen tussen je werkomgeving en de plaats waar je recovery staat. SLA's zijn de meest accurate manier om te bepalen waar de verantwoordelijkheid ligt voor het proces en de uitvoering ervan. Het is belangrijk om zo veel mogelijk te hebben gedocumenteerd rond de meest kritieke aspecten rond recovery zodat de klant commitment heeft van zijn leverancier. Als je zoekt naar een DRaaS-dienstverlener vraag je potentiële partner dan hoe ver ze willen gaan in het beschermen van je business en je data, en of er een financiële tegemoetkoming kan worden overeengekomen als die beloften niet worden waargemaakt. In de volgende pagina's nemen we je mee in wat er nodig is in een ijzersterke SLA.