6 redenen waarom je terug naar school moet

Steeds hogere eisen aan leiders in IT-beveiliging

De snelheid en hoeveelheid van de informatie over beveiligingsincidenten neemt toe en de bedreigingen worden steeds ingenieuzer. Daarom moet je als leider in IT-beveiliging steeds beter toegerust zijn om hun organisatie in te richten om alle gevaren de baas te kunnen. Je zal je organisatie moeten versterken, waarbij niet alleen de inzet van technologie een rol speelt, maar je tevens veel kennis moet hebben van economische, menselijke, juridische en socio-politieke factoren.

Die vaardigheden komen je niet zo maar aanwaaien. Vaak is een universitaire opleiding de enige mogelijkheid je staande te houden in deze complexe en snel veranderende omgeving. In de volgende pagina's leggen we uit wat je ervoor nodig hebt.