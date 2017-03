Hoe je je goed voorbereidt op een cyberaanval

Hoe je je voorbereidt op een cyberaanval

Incidenten in cybersecurity blijven groeien in zowel volume als in kwaliteit, met 64 procent meer gebeurtenissen in 2015 dan in 2014, zo laat een rapport zien van Ponemon Institute. Het menselijke instinct is om te proberen de verantwoordelijken te vinden. Maar elke poging om toegang te krijgen tot een verdacht systeem, of die aan te vallen en te beschadigen, is in de meeste landen illegaal en kan resulteren in een civiele of strafrechtelijke procedure. Omdat veel aanvallen tevens komen van gecompromitteerde systemen, is er tevens het gevaar dat je het systeem van een onschuldig slachtoffer treft.

Na het constateren van een aanval zouden organisaties zich moeten richten op het vermijden van meer schade en dataverlies en informatie leveren aan opsporingsdiensten. We hebben een voormalig openbaar aanklager gevraagd om tips hoe beter samen te werken met die opsporingsdiensten. Op de volgende pagina's zijn tips.