9 stappen waarmee je shadow-IT onder controle krijgt

Een toename van gevaarlijke praktijken

Schaduw-IT is inmiddels alom bekend: het is waar managers van de business op eigen houtje clouddiensten gaan gebruiken in hun afdeling zonder dat IT daarvan afweet. Lastig is dat dat dus wordt aangestuurd door mensen die de kennis missen over hoe je diensten implementeert, zoals randvoorwaarden aan beveiliging, compliance en afbreukrisico. Gartner voorspelt dat tegen 2020 liefst eenderde van alle veiligheidsincidenten veroorzaakt wordt door Schaduw-IT.

We bieden je hier een stapsgewijze aanpak hoe je Schaduw-IT ontdekken kan, en hoe je dat vervolgens onder je controle kan brengen.