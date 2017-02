Hoe nieuwe security je leven zal veranderen

Zoals water altijd stroomt langs de weg met de minste weerstand, zo zoeken mensen ook naar de efficiëntste levenspaden. Ons vermogen als mensheid om ons snel aan te passen aan nieuwe methoden en technologieën heeft ons als soort de heersers gemaakt van deze wereld. Onze vooruitgang is echter zelden gegaan zonder perioden van enorm snelle veranderingen.

In het begin van de 19e eeuw werden locomotieven gepresenteerd als een nieuwe methode voor snel transport. Kortstondig werd gedacht dat mensen, vooral vrouwen, simpelweg zouden wegsmelten en sterven als ze sneller zouden gaan dan 40 kilometer per uur. Tweehonderd jaar later, in 2014, werd door analisten verkondigd dat streamingdiensten nooit winstgevend zouden worden. Maar nu het onvoorstelbare gemak van on-demand programmering bij de consument is geworteld, is het duidelijk dat diensten als Netflix "traditionele" contentleveranciers zullen vernietigen.

Innovaties in de IT-beveiliging gaan in rap tempo verder dan hun originele doel. We zullen zien dat deze technologie de wijze waarop we leven, werken en spelen significant zal veranderen.

E-mail is een probleem geworden

Minder dan 10 jaar geleden werd e-mail nog door 92 procent van de werkenden gezien als een essentiële component in het werkproces. Dat is makkelijk te begrijpen, omdat zelfs tegenwoordig nog vrijwel iedere werknemer in de westelijke wereld een account heeft. Maar toch, vanuit het perspectief van security, geeft vooral het zakelijk gebruik van e-mail kopzorgen. Medewerkers hebben de neiging nogal slordig om te gaan met e-mail, door ze op te slaan of bestanden onveilig te delen en zelfs meerdere kopieën te maken (.pst-bestanden). Mensen bewaren berichten soms jarenlang, vergeten ze terwijl de mailboxen soms opzwellen naar meerdere gigabytes.

Afhankelijk van het land waarin je woont is het tevens een juridisch probleem. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het eerste dat door advocaten wordt opgevraagd alle e-mailbestanden die ooit - al is het jaren en jaren geleden - enigszins met de zaak te maken kunnen hebben. Veel zaken zijn verloren gegaan vanwege informatie die in antieke e-mails is gevonden en die niet eens meer zouden moeten bestaan na de dag dat ze zijn verzonden.

De bedoeling van e-mail, privé of professioneel, is altijd de communicatie met anderen geweest. Tegenwoordig is vrijwel 90 procent van alle e-mail spam. De meeste mensen zien e-mail als een nuttig maar niet essentiële vorm van communicatie en beveiligingsexperts hebben maar weinig opties om het te beschermen. Maar het gebruik van SMS wordt heel anders gezien. Elke maand worden er wereldwijd zo'n 500 miljard SMS'jes verstuurd. Wat nog verbazingwekkender is is dat 95-98 procent van die berichten binnen een minuut na binnenkomst wordt gelezen. Vanuit het oogpunt van security is SMS vrij makkelijk te beheren. Ze kunnen worden versleuteld zonder sleutels, hebben voordelen bij de biometrische beveiliging op mobiele apparaten en zijn vrijwel onmogelijk te dupliceren. En daarnaast zijn gebruikers al geconditioneerd in de verwachting dat tekstberichten automatisch worden gewist na een bepaalde periode.

