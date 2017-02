7 pijnlijke gevaren van digitale inbraakverzekeringen

De uitdagingen van een IT-verzekering

Bedrijven hebben in 2015 liefst 2 miljard euro uitgegeven aan verzekeringspremies, maar dat is slechts een schijntje, gezien de voorspelling dat dat in het jaar 2025 liefst 20 miljard euro zal zijn. De belangrijkste uitdaging van verzekeringsmaatschappijen is het gebrek van objectieve en goed gedocumenteerde informatie over cyberaanvallen, wat het moeilijk maakt een goede prijs te plakken op die verzekeringspolissen. Daardoor nemen verzekeringsmaatschappijen hun toevlucht in andere methoden om die polissen nauwkeuriger te prijzen, wat natuurlijk beter is voor hen maar bedrijven weer voor nieuwe uitdagingen stelt.

Op de volgende pagina's geven we zes gevolgen van het strengere beleid van verzekeringsmaatschappijen, en wat je als bedrijf daaraan kan doen.